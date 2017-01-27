«ИжАвто» на треть увеличил объем производства

Ижевский автомобильный завод выпустил в прошлом году 96 250 легковых транспортных средств, это на 32 % больше, чем в 2015 году. В этом году производитель намерен сохранить объем.
По словам генерального директора «ИжАвто» Михаила Рябова, в этом году руководство Ижевского автозавода планирует наладить производство еще двух моделей - Lada Vesta SW в кузове универсал и внедорожника Lada Vesta SW Cross. Серийный выпуск этих автомобилей начнется в июле-сентябре 2017 года.
Добавим также, что руководство Ижевского завода планировало выпустить в прошлом году 96 000 автомобилей.
| Кому: valentin79.11С алкоголем лучше вообще не баловаться, каждый раз себе зарок даю, что больше ни-ни, а потом все равно на те же грабли, переберешь и болеешь потом, крайний раз правда Монинг кеа подлечился, выпил бутылочку 100 грамм, через час хорошо так стало, голова перестала болеть.
По словам генерального директора «ИжАвто» Михаила Рябова, в этом году руководство Ижевского автозавода планирует наладить производство еще двух моделей - Lada Vesta SW в кузове универсал и внедорожника Lada Vesta SW Cross. Серийный выпуск этих автомобилей начнется в июле-сентябре 2017 года. Добавим также, что руководство Ижевского завода планировало выпустить в прошлом году 96 000 автомобилей.
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