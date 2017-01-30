Изображение Volkswagen Golf новой генерации появилось в сети
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Модель поступит в продажу только через несколько лет, однако дизайнеры уже опубликовали рендер грядущей новинки. По их мнению, новинка станет крупнее предшественника.
Кроме того, VIII поколение может получить более узкие передние фары и широкие бампера. Автомобильные эксперты предполагают, что автомобиль оснастят современными системами безопасности, которые на сегодняшний день доступны только в более дорогих моделях.
Ожидается, что в салоне нового поколения Golf появятся такие технологии, как управление функциями при помощи голоса и жестов. Кроме того, модель может обзавестись проекционным экраном, высокоскоростным модулем связи и системой автономного управления с возможностью связываться с сервером компании-автопроизводителя.
Изображение Volkswagen Golf новой генерации появилось в сети
Кроме того, VIII поколение может получить более узкие передние фары и широкие бампера. Автомобильные эксперты предполагают, что автомобиль оснастят современными системами безопасности, которые на сегодняшний день доступны только в более дорогих моделях. Ожидается, что в салоне нового поколения Golf появятся такие технологии, как управление функциями при помощи голоса и жестов. Кроме того, модель может обзавестись проекционным экраном, высокоскоростным модулем связи и системой автономного управления с возможностью связываться с сервером компании-автопроизводителя.
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