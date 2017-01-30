30 января 2017, 09:16

Изображение Volkswagen Golf новой генерации появилось в сети

Модель поступит в продажу только через несколько лет, однако дизайнеры уже опубликовали рендер грядущей новинки. По их мнению, новинка станет крупнее предшественника.
Кроме того, VIII поколение может получить более узкие передние фары и широкие бампера. Автомобильные эксперты предполагают, что автомобиль оснастят современными системами безопасности, которые на сегодняшний день доступны только в более дорогих моделях.
 
Ожидается, что в салоне нового поколения Golf появятся такие технологии, как управление функциями при помощи голоса и жестов. Кроме того, модель может обзавестись проекционным экраном, высокоскоростным модулем связи и системой автономного управления с возможностью связываться с сервером компании-автопроизводителя.

Комплектации и технические характеристики

Volkswagen Golf R-Line 1.4 MT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовхэтчбек
Количество дверей/мест3/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин125
Объем двигателя1395
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая
Приводпередний
Городской цикл6.7
Загородный цикл4.3
Смешанный цикл5.2
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Купить авто VW, Фольксваген Гольф, Гольф 7

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Volkswagen Golf
А мне не повезло купил гольф 6 1.6 102л, с, с коробкой gsg7 пробег 50000 полетела коробка передач, обслуживался у дилера, попал на деньги,
вячеслав
Три человека погибли в ДТП в Канатчиковском проезде
все вы врете. бмв выехал на встречку и убил маму папу бабушку, а этому уроду ничего не будет, что вы ребенку скажите когда он очнется?
гость
370 л.с. для ABT Volkswagen Golf R32
очень хороший авто.
Илья
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Изображение Volkswagen Golf новой генерации появилось в сети
Кроме того, VIII поколение может получить более узкие передние фары и широкие бампера. Автомобильные эксперты предполагают, что автомобиль оснастят современными системами безопасности, которые на сегодняшний день доступны только в более дорогих моделях. Ожидается, что в салоне нового поколения Golf появятся такие технологии, как управление функциями при помощи голоса и жестов. Кроме того, модель может обзавестись проекционным экраном, высокоскоростным модулем связи и системой автономного управления с возможностью связываться с сервером компании-автопроизводителя.
2017-01-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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