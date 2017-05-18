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18 мая 2017, 12:39

Известна стоимость нового Volvo XC60

Осенью этого года на североамериканском авторынке стартуют продажи нового поколения кроссовера Volvo XC60. Автомобиль в базовом варианте оснащения оценили в 52 900 долларов.
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Известна стоимость нового Volvo XC60 Volvo XC60

За эти деньги покупатели получат вседорожник с 8-ступенчатой коробкой передач. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.

Volvo XC60
Выпускается с 2008 г.
Новый от 2 318 000 до 2 970 000 Р
Объявлений: 121
Отзывов: 6

В перечень оснащения новинки входит функция предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортом. В более дорогих комплектациях на машине установлена система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.

В основе второй генерации кроссовера Volvo XC60 лежит модульная архитектура SPA. Производитель существенно расширил список оснащения нового кроссовера, теперь он имеет 4-зонный климат-контроль CleanZone. Помимо этого, машина признана одной из самых безопасных в мире.

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Форум Volvo XC60
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Светлана
как снять заднее сидение на вольве xc60 ?
порвали кожаную сидушку хочу перешить но не знаю как снять сидение чтоб удобнее было зашивать
Nurik186
Отзыв о Volvo XC60 2013 года
Замечательная машинка, только корпус не выдерал эксплуатацию на российских дорогах (крылья и пороги умерли) . Из-за высокой надежности и неубиваемости комплектующих возникали проблемы с плановым ТО- болты и гайки обламывались. До нее была 244 1980 г.в. Проблемы теже. Великолепная марка!!!
yurii nesterov
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Известна стоимость нового Volvo XC60
За эти деньги покупатели получат вседорожник с 8-ступенчатой коробкой передач. Модель начальной комплектации работает с 2-литровым турбодвигателем 187 л.с. или с бензиновым 232-сильным агрегатом. Максимальная версия укомплектована гибридной установкой мощностью 401 л.с., с которой автомобиль сможет разогнаться до 100 км/ч за 5,3 секунды.{{model_1901}}В перечень оснащения новинки входит функция предотвращения выезда на полосу встречного движения с помощью автоматического рулевого управления. Это позволяет минимизировать риск столкновения со встречным транспортом. В более дорогих комплектациях на машине установлена система полуавтономного вождения Pilot Assist, которая берет на себя функции рулевого управления, разгона и торможения на дорогах с четко различимой разметкой на скорости до 130 км/ч.В основе второй генерации кроссовера Volvo XC60 лежит модульная архитектура SPA. Производитель существенно расширил список оснащения нового кроссовера, теперь он имеет 4-зонный климат-контроль CleanZone. Помимо этого, машина признана одной из самых безопасных в мире.
2017-05-18
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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