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11 мая 2017, 10:00

Известна стоимость внедорожника Mercedes-Maybach

Первый роскошный внедорожник Mercedes-Maybach G650 Landaulet был продан в Германии. Стоимость новинки составила внушительные 1,3 млн евро, что в пересчете на российскую валюту составляет 81,2 млн рублей.
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  Известна стоимость внедорожника Mercedes-Maybach Mercedes Benz Известна стоимость внедорожника Mercedes-Maybach
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Модель комплектуется 6-литровым двигателем V12, мощность которого составляет 630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Но главной особенностью внедорожника стал тип кузова – ландо. Между передней и задней частями салона установлена перегородка, а вместо привычной крыши – мягкий складной верх.

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Несмотря на аутентичный вид и клиренс в 3,4 метра, автомобиль не утратил роскоши, присущей «Майбахам». Сиденья на втором ряду позаимствованы у S-Класса. Они оснащаются электроприводом и системой массажа. Помимо этого, для задних пассажиров предусмотрены отдельные экраны мультимедийной системы, которые встроены в перегородку между двумя частями салона.

Всего немецкий автопроизводитель намерен выпустить 99 экземпляров таких автомобилей. Сборку наладят на заводе Magna Steyr в Австрии. Первый проданный внедорожник будет передан владельцу 28 мая.

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Известна стоимость внедорожника Mercedes-Maybach
Модель комплектуется 6-литровым двигателем V12, мощность которого составляет 630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Но главной особенностью внедорожника стал тип кузова – ландо. Между передней и задней частями салона установлена перегородка, а вместо привычной крыши – мягкий складной верх.{{material_118957}}Несмотря на аутентичный вид и клиренс в 3,4 метра, автомобиль не утратил роскоши, присущей «Майбахам». Сиденья на втором ряду позаимствованы у S-Класса. Они оснащаются электроприводом и системой массажа. Помимо этого, для задних пассажиров предусмотрены отдельные экраны мультимедийной системы, которые встроены в перегородку между двумя частями салона.Всего немецкий автопроизводитель намерен выпустить 99 экземпляров таких автомобилей. Сборку наладят на заводе Magna Steyr в Австрии. Первый проданный внедорожник будет передан владельцу 28 мая.
2017-05-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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