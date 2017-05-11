Известна стоимость внедорожника Mercedes-Maybach
Модель комплектуется 6-литровым двигателем V12, мощность которого составляет 630 л. с. и 1000 Нм крутящего момента. Но главной особенностью внедорожника стал тип кузова – ландо. Между передней и задней частями салона установлена перегородка, а вместо привычной крыши – мягкий складной верх.
Несмотря на аутентичный вид и клиренс в 3,4 метра, автомобиль не утратил роскоши, присущей «Майбахам». Сиденья на втором ряду позаимствованы у S-Класса. Они оснащаются электроприводом и системой массажа. Помимо этого, для задних пассажиров предусмотрены отдельные экраны мультимедийной системы, которые встроены в перегородку между двумя частями салона.
Всего немецкий автопроизводитель намерен выпустить 99 экземпляров таких автомобилей. Сборку наладят на заводе Magna Steyr в Австрии. Первый проданный внедорожник будет передан владельцу 28 мая.
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