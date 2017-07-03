3 июля 2017, 12:04

Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos

Российская деятельность Renault в текущем году, говоря языком телерекламной дивы, «на позитиве». Данных за июнь пока не озвучено, однако итоги периода с января по конец мая свидетельствуют о 16-процентном росте продаж. А это на данный момент времени 4 «общекомандное» место, включая результаты отечественной «Лады».
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  Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos Renault Koleos Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos Renault Koleos Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos Renault Koleos Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos Renault Koleos Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos Renault Koleos Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos
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фото
  

Renault Koleos 2.5 CVT 4х4
2.5 л, 170 л.с
вариатор
4673 x 1843 x 1725 мм
полный
Все характеристики
Погоду бренду делают представители SUV, что, в общем-то, неудивительно. Линейка подобных машин у Renault сбалансированная, о ней-то компания еще раз напомнила в рамках мероприятия Renault Brand days, который только что прошел в Москве.

Стержнем программы стал тест-драйв внедорожного модельного ряда Renault. Пусть не такой полноценный, как того хотели некоторые участники, но в рамках имеющихся возможностей он, по признанию клиентов марки, удовлетворил подавляющее большинство приехавших в Крылатское.

На покатушки были выставлены хорошо уже известные Kaptur, Duster и Sandero Stepway. Но настоящей изюминкой дня стала российская премьера нового Renault Koleos. Красавец-кроссовер уже начал поступать в шоу-румы отечественных дилеров, и продавцы отмечают к нему серьезный потребительский интерес.

Корреспондент 110km.ru еще минувшей зимой имел некоторое счастье оказаться за рулем флагманского SUV марки, поэтому нынешняя встреча с автомобилем не стала большим откровением. От Renault Koleos можно ожидать определенных подвижек и перестановок в сегменте, потому как на его стороне свежий дизайн, имидж автопроизводителя,  достойные комплектации и неплохая, по нынешним меркам, цена.

В этом плане (а он зачастую решающий) «француз» точно смотрится выигрышнее другого новичка сегмента – Skoda Kodiaq, с ценообразованием на который чехи явно переборщили.  

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Форум Renault Koleos
Владею с 2007 года Рено-Меган 2 в комплектации "экстрим". Великолепная, комфортная, просторная и уютная машина. Долгое время подыскивал на замену "паркетник", пока выбор не пал на Колеос 1 2009 года с пробегом около 100 тыс. км. на ручке. Проехав на нем 25 тыс. км, испытал удовольствие от езды - такая ...
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Первое знакомство с новым Renault Koleos
Мне кажется, автор статьи не видел TALISMAN. Этому дизайну уже года 2. Мы бы уже давно увидели такие машины на нашем рынке, если бы не разделение рынков сбыта между Рено и Ниссаном внутри своей корпорации. Цена очевидно будет выше конкурентов (особенно тех, у кого сборка локализована) , поэтому очень ...
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Отзыв о Renault Koleos 2013 года
Наглый и вызывающий внешний вид компактного кроссовера Renault Koleos не оставляет сомнений, что этот автомобиль способен подарить массу позитивных эмоций водителю. Данная модель отличается великолепными внедорожными качествами. При этом автомобиль предоставляет пассажирам максимум комфорта во время ...
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Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos
{{params_57396}} Погоду бренду делают представители SUV, что, в общем-то, неудивительно. Линейка подобных машин у Renault сбалансированная, о ней-то компания еще раз напомнила в рамках мероприятия Renault Brand days, который только что прошел в Москве. Стержнем программы стал тест-драйв внедорожного модельного ряда Renault. Пусть не такой полноценный, как того хотели некоторые участники, но в рамках имеющихся возможностей он, по признанию клиентов марки, удовлетворил подавляющее большинство приехавших в Крылатское. На покатушки были выставлены хорошо уже известные Kaptur, Duster и Sandero Stepway. Но настоящей изюминкой дня стала российская премьера нового Renault Koleos. Красавец-кроссовер уже начал поступать в шоу-румы отечественных дилеров, и продавцы отмечают к нему серьезный потребительский интерес. Корреспондент 110km.ru еще минувшей зимой имел некоторое счастье оказаться за рулем флагманского SUV марки, поэтому нынешняя встреча с автомобилем не стала большим откровением. От Renault Koleos можно ожидать определенных подвижек и перестановок в сегменте, потому как на его стороне свежий дизайн, имидж автопроизводителя,  достойные комплектации и неплохая, по нынешним меркам, цена. В этом плане (а он зачастую решающий) «француз» точно смотрится выигрышнее другого новичка сегмента – Skoda Kodiaq, с ценообразованием на который чехи явно переборщили.  
2017-07-03
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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