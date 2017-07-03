Изюминкой Renault Brand days стала презентация нового Koleos
|Renault Koleos 2.5 CVT 4х4
|2.5 л, 170 л.с
|вариатор
|4673 x 1843 x 1725 мм
|полный
|Все характеристики
Стержнем программы стал тест-драйв внедорожного модельного ряда Renault. Пусть не такой полноценный, как того хотели некоторые участники, но в рамках имеющихся возможностей он, по признанию клиентов марки, удовлетворил подавляющее большинство приехавших в Крылатское.
На покатушки были выставлены хорошо уже известные Kaptur, Duster и Sandero Stepway. Но настоящей изюминкой дня стала российская премьера нового Renault Koleos. Красавец-кроссовер уже начал поступать в шоу-румы отечественных дилеров, и продавцы отмечают к нему серьезный потребительский интерес.
Корреспондент 110km.ru еще минувшей зимой имел некоторое счастье оказаться за рулем флагманского SUV марки, поэтому нынешняя встреча с автомобилем не стала большим откровением. От Renault Koleos можно ожидать определенных подвижек и перестановок в сегменте, потому как на его стороне свежий дизайн, имидж автопроизводителя, достойные комплектации и неплохая, по нынешним меркам, цена.
В этом плане (а он зачастую решающий) «француз» точно смотрится выигрышнее другого новичка сегмента – Skoda Kodiaq, с ценообразованием на который чехи явно переборщили.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное