30 мая 2017, 08:47
Из-за дефицита деталей BMW AG приостановил производство
Производитель приостановит производство на своих заводах в Китае и Южной Африке в связи с нехваткой деталей рулевого управления, передает Bloomberg со ссылкой пресс-секретаря BMW AG Майкла Ребстока.
Приостановить производство пришлось из-за того, что итальянская компания не поставила вовремя детали для рулевого управления. В результате BMW AG несет ежедневные убытки, которые, по словам господина Ребстока, пока «посильны», но, по его выражению, их объем «пока нельзя оценить».
Работа на заводах в Шэньяне в КНР и Росслине в ЮАР остановится на один день. Кроме того, завод в Лейпциге, будет частично закрыт, а точная дата возобновления его работы пока неизвестна. Отметим, что завод в Мюнхене также не работал несколько дней. На указанных заводах собираются модели BMW 1 - 4 серий.
Добавим, что бренд поставщика не раскрывается. В то же время специалисты уже посчитали убытки BMW от простоя, они составят около 10 000 000 евро в день.
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Bmw X5M - это вообще не поятно что такое.... И не внедорожник и не спортивный автомобиль! На 200- m5 уделает его без проблем.... Контингент покупающий такой авто вообще не понятно чем руководствуется... Это не просто BMW головного мозга, это что-то запредельное...
BMW X1 -- моя первая машина. Самая любимая до сих пор...
Я свой брал BMW 7 в Казани повезло , что попал на акцию кредит получился дешевле - да и сервисное обслуживание у них оказалось на уровне когда повредилось лобовое стекло от камня на дороге, поменяли без проблем . Для жителей Казани и Татарстана думаю это удобнее всё же нежели другие регионы.
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