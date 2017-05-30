30 мая 2017, 08:47

Из-за дефицита деталей BMW AG приостановил производство

Производитель приостановит производство на своих заводах в Китае и Южной Африке в связи с нехваткой деталей рулевого управления, передает Bloomberg со ссылкой пресс-секретаря BMW AG Майкла Ребстока.
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Приостановить производство пришлось из-за того, что итальянская компания не поставила вовремя детали для рулевого управления. В результате BMW AG несет ежедневные убытки, которые, по словам господина Ребстока, пока «посильны», но, по его выражению, их объем «пока нельзя оценить».
 
Работа на заводах в Шэньяне в КНР и Росслине в ЮАР остановится на один день. Кроме того, завод в Лейпциге, будет частично закрыт, а точная дата возобновления его работы пока неизвестна. Отметим, что завод в Мюнхене также не работал несколько дней. На указанных заводах собираются модели BMW 1 - 4 серий.
 
Добавим, что бренд поставщика не раскрывается. В то же время специалисты уже посчитали убытки BMW от простоя, они составят около 10 000 000 евро в день.
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Из-за дефицита деталей BMW AG приостановил производство
Приостановить производство пришлось из-за того, что итальянская компания не поставила вовремя детали для рулевого управления. В результате BMW AG несет ежедневные убытки, которые, по словам господина Ребстока, пока «посильны», но, по его выражению, их объем «пока нельзя оценить». Работа на заводах в Шэньяне в КНР и Росслине в ЮАР остановится на один день. Кроме того, завод в Лейпциге, будет частично закрыт, а точная дата возобновления его работы пока неизвестна. Отметим, что завод в Мюнхене также не работал несколько дней. На указанных заводах собираются модели BMW 1 - 4 серий. Добавим, что бренд поставщика не раскрывается. В то же время специалисты уже посчитали убытки BMW от простоя, они составят около 10 000 000 евро в день.
2017-05-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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