15 июня 2017, 14:34
Из-за вероятности пожара отзываются Ford Kuga
Отзывная кампания касается 500 автомобилей, реализованных в России с мая по октябрь 2010 года автомобилей, сообщает «Росстандарт». Об обновленных моделях, вышедших сравнительно недавно на рынок, речь не идет.
Причиной кампании стал дефект некачественного уплотнителя нагревательного элемента форсунок омывателя лобового стекла. По мнению специалистов федерального ведомства. Он может вызвать воспламенение. Владельцев проблемных автомобилей оповестят и пригласят на бесплатные ремонтные работы у дилеров.
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На всех отзываемых автомобилях будет произведена замена форсунок омывателя на модифицированные.
Добавим, что с момента начала продаж Kuga New и середину апреля в России реализовано 3 150 экземпляров. Модель предполагает 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 150 л.с., а также EcoBoost рабочим объемом 1,5 литра в вариантах мощности 150 и 182 л.с. С 2,5-литровым агрегатом доступен лишь передний привод, турбоверсии рассматриваются исключительно с полным приводом.
Комплектации и технические характеристики
|Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
|Год выпуска, с
|2017
|Год выпуска, по
|2018
|Кузов
|внедорожник
|Количество дверей/мест
|5/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|150
|Объем двигателя
|2488
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 6-ступенчатая
|Привод
|передний
|Смешанный цикл
|8.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
С дилерами реально фигня творится. Не со всеми (СсангЕнг, например, марку держит, проблем не было ни разу) .
Как раз выбираю между этими двумя машинами, спасибо. Но было бы хорошо сюда же добавить и новый Хундай Санта Фе для сравнения одноклассников. Сравнивайте лучше по 3 машины.
Давно жду Кугу, отличный автомобиль, более совершенный, чем убогий Кашкай, и менее дорогой, чем Тойота Рав 4. А что, очередь на Ford Kuga в Петербурге сейчас большая?
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