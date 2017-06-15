15 июня 2017, 14:34

Из-за вероятности пожара отзываются Ford Kuga

Отзывная кампания касается 500 автомобилей, реализованных в России с мая по октябрь 2010 года автомобилей, сообщает «Росстандарт». Об обновленных моделях, вышедших сравнительно недавно на рынок, речь не идет.
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Причиной кампании стал дефект некачественного уплотнителя нагревательного элемента форсунок омывателя лобового стекла. По мнению специалистов федерального ведомства. Он может вызвать воспламенение. Владельцев проблемных автомобилей оповестят и пригласят на бесплатные ремонтные работы у дилеров.
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Два месяца назад мы славненько протестировали обновленный вариант Ford Kuga, сумев пересечь на нем заснеженный ...
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На всех отзываемых автомобилях будет произведена замена форсунок омывателя на модифицированные.
 
Добавим, что с момента начала продаж Kuga New и середину апреля в России реализовано 3 150 экземпляров. Модель предполагает 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 150 л.с., а также EcoBoost рабочим объемом 1,5 литра в вариантах мощности 150 и 182 л.с. С 2,5-литровым агрегатом доступен лишь передний привод, турбоверсии рассматриваются исключительно с полным приводом.

Комплектации и технические характеристики

Ford Kuga Trend Plus 2.5 AT
Год выпуска, с2017
Год выпуска, по2018
Кузоввнедорожник
Количество дверей/мест5/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин150
Объем двигателя2488
Тип трансмисииАвтоматическая, 6-ступенчатая
Приводпередний
Смешанный цикл8.1
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Ford Kuga
С дилерами реально фигня творится. Не со всеми (СсангЕнг, например, марку держит, проблем не было ни разу) .
Farion
VW Tiguan vs Ford Kuga - целесообразность или удовольствие?
Как раз выбираю между этими двумя машинами, спасибо. Но было бы хорошо сюда же добавить и новый Хундай Санта Фе для сравнения одноклассников. Сравнивайте лучше по 3 машины.
Maximus
FORD KUGA: Друг или подруга
Давно жду Кугу, отличный автомобиль, более совершенный, чем убогий Кашкай, и менее дорогой, чем Тойота Рав 4. А что, очередь на Ford Kuga в Петербурге сейчас большая?
Андрей
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Из-за вероятности пожара отзываются Ford Kuga
Причиной кампании стал дефект некачественного уплотнителя нагревательного элемента форсунок омывателя лобового стекла. По мнению специалистов федерального ведомства. Он может вызвать воспламенение. Владельцев проблемных автомобилей оповестят и пригласят на бесплатные ремонтные работы у дилеров.{{material_119249}}На всех отзываемых автомобилях будет произведена замена форсунок омывателя на модифицированные. Добавим, что с момента начала продаж Kuga New и середину апреля в России реализовано 3 150 экземпляров. Модель предполагает 2,5-литровый «атмосферник» мощностью 150 л.с., а также EcoBoost рабочим объемом 1,5 литра в вариантах мощности 150 и 182 л.с. С 2,5-литровым агрегатом доступен лишь передний привод, турбоверсии рассматриваются исключительно с полным приводом.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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