21 июня 2017, 13:39
Jaguar E-Pace представят в июле
Новинка пополнит семейство Pace, первый представитель которого - F- Pace – увеличил продажи компании в прошлом году на 83 %. Последователем E-Pace, в свою очередь, может стать полностью электрический концепт I-PACE, который выйдет в 2018 году.
Паркетник E-Pace оснащается системой полного привода Jaguar. Основу линейки моторов составляют бензиновые и дизельные двигатели Ingenium. В зависимости от версии они развивают от 150 до 300 л.с. Ранее сообщалось, что новинка будет обладать гибридной силовой установкой, которая позже появится и у других моделей Jaguar и Land Rover.
Разработчики также обещали оснастить автомобиль сетевыми технологиями и системами активной безопасности. В целом технической информации о новинке пока немного.
Стартовая цена для покупателей Великобритании уже известна - 28 500 фунтов стерлингов, что по действующему курсу составляет 2 100 000 рублей.
Мировая премьера модели состоится 13 июля в Лондоне. Ожидается, что E-Pace составит конкуренцию BMW X1 и Audi Q3.
Добавим также, что сравнительно недавно Jaguar приступил к реализации XF Sportbrake. Американским покупателям новинка в базовом варианте доступна минимум за 70 450 долларов США.
За эти деньги покупатели получат машину с 3-литровым турбированным двигателем V6, мощность которого составляет 380 л.с. В перечень оснащения универсала входят пневматическая подвеска, выдвигаемый нажатием кнопки из салона фаркоп, задняя дверь багажного отделения с сервоприводом, панорамный люк, который управляется жестами и другие опции.
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20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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