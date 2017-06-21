21 июня 2017, 13:39

Jaguar E-Pace представят в июле

Новинка пополнит семейство Pace, первый представитель которого - F- Pace – увеличил продажи компании в прошлом году на 83 %. Последователем E-Pace, в свою очередь, может стать полностью электрический концепт I-PACE, который выйдет в 2018 году.
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Паркетник E-Pace оснащается системой полного привода Jaguar. Основу линейки моторов составляют бензиновые и дизельные двигатели Ingenium. В зависимости от версии они развивают от 150 до 300 л.с. Ранее сообщалось, что новинка будет обладать гибридной силовой установкой, которая позже появится и у других моделей Jaguar и Land Rover.
 
Разработчики также обещали оснастить автомобиль сетевыми технологиями и системами активной безопасности. В целом технической информации о новинке пока немного.
 
Стартовая цена для покупателей Великобритании уже известна - 28 500 фунтов стерлингов, что по действующему курсу составляет 2 100 000 рублей. 
 
Мировая премьера модели состоится 13 июля в Лондоне. Ожидается, что E-Pace составит конкуренцию BMW X1 и Audi Q3. 

Добавим также, что сравнительно недавно Jaguar приступил к реализации XF Sportbrake. Американским покупателям новинка в базовом варианте доступна минимум за 70 450 долларов США.

За эти деньги покупатели получат машину с 3-литровым турбированным двигателем V6, мощность которого составляет 380 л.с. В перечень оснащения универсала входят пневматическая подвеска, выдвигаемый нажатием кнопки из салона фаркоп, задняя дверь багажного отделения с сервоприводом, панорамный люк, который управляется жестами и другие опции.
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Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
Форум Jaguar S-type
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Алексей
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Jaguar E-Pace представят в июле
Паркетник E-Pace оснащается системой полного привода Jaguar. Основу линейки моторов составляют бензиновые и дизельные двигатели Ingenium. В зависимости от версии они развивают от 150 до 300 л.с. Ранее сообщалось, что новинка будет обладать гибридной силовой установкой, которая позже появится и у других моделей Jaguar и Land Rover. Разработчики также обещали оснастить автомобиль сетевыми технологиями и системами активной безопасности. В целом технической информации о новинке пока немного. Стартовая цена для покупателей Великобритании уже известна - 28 500 фунтов стерлингов, что по действующему курсу составляет 2 100 000 рублей.  Мировая премьера модели состоится 13 июля в Лондоне. Ожидается, что E-Pace составит конкуренцию BMW X1 и Audi Q3. Добавим также, что сравнительно недавно Jaguar приступил к реализации XF Sportbrake. Американским покупателям новинка в базовом варианте доступна минимум за 70 450 долларов США.За эти деньги покупатели получат машину с 3-литровым турбированным двигателем V6, мощность которого составляет 380 л.с. В перечень оснащения универсала входят пневматическая подвеска, выдвигаемый нажатием кнопки из салона фаркоп, задняя дверь багажного отделения с сервоприводом, панорамный люк, который управляется жестами и другие опции.
2017-06-21
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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