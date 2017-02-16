16 февраля 2017, 09:55

Jaguar F-Pace получит моторы Ingenium

Компания Jaguar Land Rover анонсировала старт продаж рестайлинговых Jaguar F-Pace, XE и XF 2018 модельного года. Все модели уже доступны для предварительных заказов.
Внешность F-Pace, XE и XF не изменилась, в то время как в моторной гамме произошли перемены. В частности, седаны E и XF новой генерации оснащаются 2-литровыми моторами семейства Ingenium, которые способны развивать 197 л.с. Для F-Pace будет доступен 2-литровый бензиновый Ingenium, мощность которого составляет 250 л.с.
 
Также F-Pace доступен с 2-литровым дизельным мотором, который оснащается системой двойного турбонаддува. Производительность такого мотора составляет 240 л.с. В компании Jaguar Land Rover подчеркнули, что это первый битурбированный двигатель в истории компании. Отмечается, что данный турбодизель позже будет доступен и для XE и XF.
 
Новинки получат систему Configurable Dynamics, которая обеспечит активное управление параметрами работы двигателя, трансмиссии и рулевого управления. Помимо этого, работу данных узлов можно настроить и по собственному желанию. Для кроссовера Jaguar F-Pace предусмотрена также мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином.
Новинки и концепт кары Ягуар

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Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
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Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
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Jaguar F-Pace получит моторы Ingenium
Внешность F-Pace, XE и XF не изменилась, в то время как в моторной гамме произошли перемены. В частности, седаны E и XF новой генерации оснащаются 2-литровыми моторами семейства Ingenium, которые способны развивать 197 л.с. Для F-Pace будет доступен 2-литровый бензиновый Ingenium, мощность которого составляет 250 л.с. Также F-Pace доступен с 2-литровым дизельным мотором, который оснащается системой двойного турбонаддува. Производительность такого мотора составляет 240 л.с. В компании Jaguar Land Rover подчеркнули, что это первый битурбированный двигатель в истории компании. Отмечается, что данный турбодизель позже будет доступен и для XE и XF. Новинки получат систему Configurable Dynamics, которая обеспечит активное управление параметрами работы двигателя, трансмиссии и рулевого управления. Помимо этого, работу данных узлов можно настроить и по собственному желанию. Для кроссовера Jaguar F-Pace предусмотрена также мультимедийная система с 10-дюймовым тачскрином.
2017-02-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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