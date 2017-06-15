15 июня 2017, 18:05

Jaguar I-Pace встал на конвейер

Jaguar начал сборку своего первого электрического кроссовера I-Pace, который будет представлен в сентябре текущего года на автосалоне во Франкфурте. Сборку автомобиля наладят на заводе Magna Steyr в Австрии.
^

Автомобиль будет построен на совершенно новой платформе альянса Jaguar Land Rover. Под капотом вседорожника окажется 400-сильная «начинка», которая состоит из 2 электроагрегатов – по одному на каждой оси. С места до 100 км/ч электрокроссовер сможет разгоняться за 4 секунды, а запас хода на одном заряде батарей составит до 500 км.

Британская новинка станет прямым конкурентом Tesla Model X. По словам ведущего инженера Jaguar Карл-Фридриха Штраке, он был одним из первых, кто смог прокатиться на товарной версии модели. В продажу на европейский авторынок I-Pace поступит осенью.

Отметим, что оформить предварительный заказ на серийную версию I-Pace можно уже сейчас. В феврале модель заказали более 150 россиян. Ожидается, что стоимость новинки на российском рынке составит не менее 5 млн рублей.

Дизайн и тюнинг Ягуар

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
Форум Jaguar S-type
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Jaguar Автомудрость Jaguar АвтоПитер Jaguar Дизайн и тюнинг Jaguar Новинки и концепт кары Jaguar Новости и акции автосалонов Jaguar Автосалоны и дилеры марки Jaguar Аренда и прокат авто марки Jaguar Автоклубы и форумы автозавчастей марки Jaguar Автосервисы и магазины автозапчастей марки Jaguar
Главные материалы
Audi R8 V10 plus: гоняем на треке, правда, не в полную силу
Тест-драйв Toyota Prius: японский бумеранг
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс C Premium
Alfa Romeo 147 и еще 4 модели
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс А Exclusive
Smart ForTwo и еще 2 модели
Класс Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Lincoln Aviator и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Jaguar I-Pace встал на конвейер
Автомобиль будет построен на совершенно новой платформе альянса Jaguar Land Rover. Под капотом вседорожника окажется 400-сильная «начинка», которая состоит из 2 электроагрегатов – по одному на каждой оси. С места до 100 км/ч электрокроссовер сможет разгоняться за 4 секунды, а запас хода на одном заряде батарей составит до 500 км.Британская новинка станет прямым конкурентом Tesla Model X. По словам ведущего инженера Jaguar Карл-Фридриха Штраке, он был одним из первых, кто смог прокатиться на товарной версии модели. В продажу на европейский авторынок I-Pace поступит осенью.Отметим, что оформить предварительный заказ на серийную версию I-Pace можно уже сейчас. В феврале модель заказали более 150 россиян. Ожидается, что стоимость новинки на российском рынке составит не менее 5 млн рублей.
2017-06-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Новосибирск Казань Пермь
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG