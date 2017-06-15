Jaguar I-Pace встал на конвейер
Автомобиль будет построен на совершенно новой платформе альянса Jaguar Land Rover. Под капотом вседорожника окажется 400-сильная «начинка», которая состоит из 2 электроагрегатов – по одному на каждой оси. С места до 100 км/ч электрокроссовер сможет разгоняться за 4 секунды, а запас хода на одном заряде батарей составит до 500 км.
Британская новинка станет прямым конкурентом Tesla Model X. По словам ведущего инженера Jaguar Карл-Фридриха Штраке, он был одним из первых, кто смог прокатиться на товарной версии модели. В продажу на европейский авторынок I-Pace поступит осенью.
Отметим, что оформить предварительный заказ на серийную версию I-Pace можно уже сейчас. В феврале модель заказали более 150 россиян. Ожидается, что стоимость новинки на российском рынке составит не менее 5 млн рублей.
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