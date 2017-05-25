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25 мая 2017, 12:00

Jaguar использует алюминий при производстве машин

Jaguar всегда занимал лидерские позиции в том, что касается использования алюминия в автомобильном производстве. Еще в 2003 году с конвейера британского предприятия сошла модель XJ с новым алюминиевым кузовом.
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Флагманский седан марки получился на 40% легче своего предшественника. Спустя 10 лет инженерам Jaguar удалось создать легкий спорткар F-Type: цельноалюминиевый монокок этого автомобиля без краски и грунтовки весит всего 261 кг.

Представленный в 2014 году седан Jaguar XE стал первым автомобилем компании, в основе которого лежит алюминиевая платформа, разработанная с использованием технологий аэрокосмической индустрии. Шасси открывает массу возможностей по созданию новых форм и дизайнерских элементов. Кроме того, оно позволяет добиться оптимального распределения массы, приближающегося к пропорции 50:50. Облегченная конструкция, содержание алюминия в которой достигает 75% от всей структуры, не только способствует снижению расхода топлива и выбросов CO2, но и позитивно сказывается на динамических показателях.

С премьерой в 2015 году седана XF второго поколения и спортивного вседорожника F-Pace, модельный ряд Jaguar полностью состоит из алюминиевых автомобилей.

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Сергей
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Александр
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Jaguar использует алюминий при производстве машин
{{material_119261}} Флагманский седан марки получился на 40% легче своего предшественника. Спустя 10 лет инженерам Jaguar удалось создать легкий спорткар F-Type: цельноалюминиевый монокок этого автомобиля без краски и грунтовки весит всего 261 кг. Представленный в 2014 году седан Jaguar XE стал первым автомобилем компании, в основе которого лежит алюминиевая платформа, разработанная с использованием технологий аэрокосмической индустрии. Шасси открывает массу возможностей по созданию новых форм и дизайнерских элементов. Кроме того, оно позволяет добиться оптимального распределения массы, приближающегося к пропорции 50:50. Облегченная конструкция, содержание алюминия в которой достигает 75% от всей структуры, не только способствует снижению расхода топлива и выбросов CO2, но и позитивно сказывается на динамических показателях. С премьерой в 2015 году седана XF второго поколения и спортивного вседорожника F-Pace, модельный ряд Jaguar полностью состоит из алюминиевых автомобилей.
2017-05-25
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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