13 июня 2017, 09:33

Jaguar Land Rover оценил создание беспилотника

Автоконцерн Jaguar Land Rover планирует выделить 25 000 000 долларов для разрабатывающей автопилот компании Lyft. Специалисты уверяют, что технические новинки способны изменить мир.
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По мнению экспертов, автономные машины произведут кардинальные изменения во всей транспортной системе: во-первых, будут способствовать безопасности на дорогах, во-вторых, поменяют водительские критерии выбора.
В то же время производитель продолжает совершенствовать текущий модельный ряд. Так, сравнительно недавно свет увидел Jaguar XF R-Sport.
 
Новинка 2017 модельного года получила иной, в сравнении с предшественником, дизайн экстерьера, техническое оборудование и двигатель. Конкурентами авто называют Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и Audi A6.
 
Модель приводится в движение 2-литровым дизельным турбомотором, выдающим 177 л.с. и 340 Нм крутящего момента. С двигателем сочетается 8-диапазонная трансмиссия. Заявленный расход топлива на 100 км пути составит около 7,5 литра.
 
 Практически весь выполненный из алюминия автомобиль обзавелся более просторным салоном, а объем багажника составляет 540 литров. Модель обойдется по цене от 83 000 долларов, а стоимость самой дорогой версии достигнет 130 000 долларов.
 
В список базового оснащения вошли информационно-развлекательная система с 8-дюймовым тачскрином и навигатором, камера заднего вида, климат-контроль, передние кресла с подогревом, круиз-контроль руль с электроприводом, светодиодные ходовые огни, парковочные датчики, система распознавания «слепых» зон.
 
За дополнительную плату доступны панорамный люк, проекционный экран, мультимедийная система с дисплеем. Предусмотрены системы безопасности.
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| Кому: костян Тоже мечтаю
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Привет ! Купил пару недель назад Ландровер 2.0 дизель 2000г, Через неделю стал включать кондер. При этом когда включал поворотник машина стала глохнуть. В итоге вообще заглохла и незаводится. Все предохранитнли проверил. С толкача пробывал. При включенном зажигании негорит прогрев свечей и вообще ...
Antonio
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Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
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Jaguar Land Rover оценил создание беспилотника
По мнению экспертов, автономные машины произведут кардинальные изменения во всей транспортной системе: во-первых, будут способствовать безопасности на дорогах, во-вторых, поменяют водительские критерии выбора.В то же время производитель продолжает совершенствовать текущий модельный ряд. Так, сравнительно недавно свет увидел Jaguar XF R-Sport. Новинка 2017 модельного года получила иной, в сравнении с предшественником, дизайн экстерьера, техническое оборудование и двигатель. Конкурентами авто называют Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и Audi A6. Модель приводится в движение 2-литровым дизельным турбомотором, выдающим 177 л.с. и 340 Нм крутящего момента. С двигателем сочетается 8-диапазонная трансмиссия. Заявленный расход топлива на 100 км пути составит около 7,5 литра.  Практически весь выполненный из алюминия автомобиль обзавелся более просторным салоном, а объем багажника составляет 540 литров. Модель обойдется по цене от 83 000 долларов, а стоимость самой дорогой версии достигнет 130 000 долларов. В список базового оснащения вошли информационно-развлекательная система с 8-дюймовым тачскрином и навигатором, камера заднего вида, климат-контроль, передние кресла с подогревом, круиз-контроль руль с электроприводом, светодиодные ходовые огни, парковочные датчики, система распознавания «слепых» зон. За дополнительную плату доступны панорамный люк, проекционный экран, мультимедийная система с дисплеем. Предусмотрены системы безопасности.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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