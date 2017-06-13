13 июня 2017, 09:33
Jaguar Land Rover оценил создание беспилотника
Автоконцерн Jaguar Land Rover планирует выделить 25 000 000 долларов для разрабатывающей автопилот компании Lyft. Специалисты уверяют, что технические новинки способны изменить мир.
По мнению экспертов, автономные машины произведут кардинальные изменения во всей транспортной системе: во-первых, будут способствовать безопасности на дорогах, во-вторых, поменяют водительские критерии выбора.
В то же время производитель продолжает совершенствовать текущий модельный ряд. Так, сравнительно недавно свет увидел Jaguar XF R-Sport.
Новинка 2017 модельного года получила иной, в сравнении с предшественником, дизайн экстерьера, техническое оборудование и двигатель. Конкурентами авто называют Mercedes-Benz E-Class, BMW 5-Series и Audi A6.
Модель приводится в движение 2-литровым дизельным турбомотором, выдающим 177 л.с. и 340 Нм крутящего момента. С двигателем сочетается 8-диапазонная трансмиссия. Заявленный расход топлива на 100 км пути составит около 7,5 литра.
Практически весь выполненный из алюминия автомобиль обзавелся более просторным салоном, а объем багажника составляет 540 литров. Модель обойдется по цене от 83 000 долларов, а стоимость самой дорогой версии достигнет 130 000 долларов.
В список базового оснащения вошли информационно-развлекательная система с 8-дюймовым тачскрином и навигатором, камера заднего вида, климат-контроль, передние кресла с подогревом, круиз-контроль руль с электроприводом, светодиодные ходовые огни, парковочные датчики, система распознавания «слепых» зон.
За дополнительную плату доступны панорамный люк, проекционный экран, мультимедийная система с дисплеем. Предусмотрены системы безопасности.
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13.03.2017, 16:23
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| Кому: костян Тоже мечтаю
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Сильное признание от владельцы Рэнджровера - что для внедорожья у него другое авто :) ) )
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