29
15 мая 2017, 17:21
Jaguar Land Rover проведет глобальный тест-драйв
Jaguar Land Rover анонсирует старт ежегодного роуд-шоу в крупнейших городах России, Армении и Республики Беларусь. Мероприятия, в рамках которого гости смогут протестировать британские автомобили, пройдут с мая по октябрь 2017 года.
Главным элементом каждого этапа Jaguar The Art of Performance Tour 2017 и Land Rover Experience Tour 2017 станет организация тест-драйвов. Для бренда Jaguar будет представлена специальная площадка маневрирования, на которой гости смогут отточить навыки динамичного вождения, а также скоростной трек.
Специально для внедорожников Land Rover будет устроена тестовая конструкция-террапод с основными препятствиями – роликами, боковым уклоном, диагональным вывешиванием, качелями и бродом. Кроме того, гостей ждет площадка City Jungle, имитирующая основные преграды, с которыми сталкивается автомобиль в городской среде.
Все тест-драйвы будут проходить в сопровождении профессиональных инструкторов Jaguar Land Rover Experience. С автомобилями можно будет познакомиться и в статике – посетителей роуд-шоу ждет экспозиция последних новинок британского автопроизводителя, которые доступны во всех дилерских центрах компании.
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Специально для внедорожников Land Rover будет устроена тестовая конструкция-террапод с основными препятствиями – роликами, боковым уклоном, диагональным вывешиванием, качелями и бродом. Кроме того, гостей ждет площадка City Jungle, имитирующая основные преграды, с которыми сталкивается автомобиль в городской среде.
Все тест-драйвы будут проходить в сопровождении профессиональных инструкторов Jaguar Land Rover Experience. С автомобилями можно будет познакомиться и в статике – посетителей роуд-шоу ждет экспозиция последних новинок британского автопроизводителя, которые доступны во всех дилерских центрах компании.
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