19 июня 2017, 17:21
Jaguar начинает продажи XF Sportbrake
На американском авторынке доступен для заказа роскошный британский универсал - Jaguar XF Sportbrake. Новинку предложат в базовом варианте оснащения минимум за 70 450 долларов США.
Jaguar XF
От 2 л, 180 л.с
Новый от 2 810 000 до 4 495 000 Р
Благодаря использованию нового типа кузова, объем багажника удалось увеличить до 565 литров, который может быть увеличен до вместимости в 1700 литров при сложении заднего ряда сидений. В задней части установлена самовыравнивающаяся подвеска типа Integral-Link. Автомобиль выйдет на рынок с задним приводом, однако за доплату покупатели смогут выбрать полноприводный вариант.
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20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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