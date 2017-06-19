19 июня 2017, 17:21

Jaguar начинает продажи XF Sportbrake

На американском авторынке доступен для заказа роскошный британский универсал - Jaguar XF Sportbrake. Новинку предложат в базовом варианте оснащения минимум за 70 450 долларов США.
^
Jaguar XF
От 2 л, 180 л.с
Новый от 2 810 000 до 4 495 000 Р
За эти деньги покупатели получат машину с 3-литровым турбированным двигателем V6, мощность которого составит 380 л. с. В перечень оснащения универсала входят пневматическая подвеска, выдвигаемый нажатием кнопки из салона фаркоп, задняя дверь багажного отделения с сервоприводом, панорамный люк, который управляется жестами и другие опции.

Благодаря использованию нового типа кузова, объем багажника удалось увеличить до 565 литров, который может быть увеличен до вместимости в 1700 литров при сложении заднего ряда сидений. В задней части установлена самовыравнивающаяся подвеска типа Integral-Link. Автомобиль выйдет на рынок с задним приводом, однако за доплату покупатели смогут выбрать полноприводный вариант.
Купить авто Ягуар

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
Форум Jaguar S-type
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Jaguar Автомудрость Jaguar АвтоПитер Jaguar Дизайн и тюнинг Jaguar Новинки и концепт кары Jaguar Новости и акции автосалонов Jaguar Автосалоны и дилеры марки Jaguar Аренда и прокат авто марки Jaguar Автоклубы и форумы автозавчастей марки Jaguar Автосервисы и магазины автозапчастей марки Jaguar
Главные материалы
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
Заработать на новичках. Тарифы ОСАГО могут поменять
Получаете ли Вы "письма счастья"?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Business
Land Rover Freelander и еще 6 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Класс Спортивные внедорожники
BMW X5M и еще 1 модель
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Jaguar начинает продажи XF Sportbrake
{{model_v2_1765}}За эти деньги покупатели получат машину с 3-литровым турбированным двигателем V6, мощность которого составит 380 л. с. В перечень оснащения универсала входят пневматическая подвеска, выдвигаемый нажатием кнопки из салона фаркоп, задняя дверь багажного отделения с сервоприводом, панорамный люк, который управляется жестами и другие опции. Благодаря использованию нового типа кузова, объем багажника удалось увеличить до 565 литров, который может быть увеличен до вместимости в 1700 литров при сложении заднего ряда сидений. В задней части установлена самовыравнивающаяся подвеска типа Integral-Link. Автомобиль выйдет на рынок с задним приводом, однако за доплату покупатели смогут выбрать полноприводный вариант.
2017-06-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту Условия использования
Ярославская область Ставропольский край Нижневартовск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG