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17 мая 2017, 17:29

Jaguar получили адаптивный круиз-контроль с системой предупреждения столкновения

Автомобили Jaguar будут оснащаться новым адаптивным круиз-контролем, который позволит избежать столкновения машины с другими транспортными средствами. Радар автоматически корректирует скорость машины, чтобы сохранить безопасное расстояние до идущего впереди транспортного средства.
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Если движущийся впереди транспорт замедляет движение, Jaguar автоматически снижает скорость для сохранения дистанции, а как только дорога освобождается, без набирает предварительно заданную скорость. Если же следующее впереди транспортное средство вовсе останавливается, то активируется функция, направленная на оказание помощи водителю при движении в плотном потоке. Благодаря ей машина останавливается.

После возобновления движения транспортного потока водителю необходимо лишь нажать на педаль акселератора, чтобы машина снова вернулась к выполнению заданного маршрута. Не менее значимую роль в снижении риска и тяжести столкновений играет и функция автономного экстренного торможения. При обнаружении опасности лобового столкновения в салоне Jaguar раздается звуковой сигнал. За ним следуют визуальные предупреждения. Если водитель не предпринимает никаких мер, электронная система самостоятельно задействует тормоза, снижая силу вероятного удара.

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Jaguar получили адаптивный круиз-контроль с системой предупреждения столкновения
Если движущийся впереди транспорт замедляет движение, Jaguar автоматически снижает скорость для сохранения дистанции, а как только дорога освобождается, без набирает предварительно заданную скорость. Если же следующее впереди транспортное средство вовсе останавливается, то активируется функция, направленная на оказание помощи водителю при движении в плотном потоке. Благодаря ей машина останавливается.После возобновления движения транспортного потока водителю необходимо лишь нажать на педаль акселератора, чтобы машина снова вернулась к выполнению заданного маршрута. Не менее значимую роль в снижении риска и тяжести столкновений играет и функция автономного экстренного торможения. При обнаружении опасности лобового столкновения в салоне Jaguar раздается звуковой сигнал. За ним следуют визуальные предупреждения. Если водитель не предпринимает никаких мер, электронная система самостоятельно задействует тормоза, снижая силу вероятного удара.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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