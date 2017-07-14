Jaguar пополнил линейку новым кроссовером
Британцы предусмотрели для вседорожника исключительно турбоагрегаты. Под капотом E-Pace расположены бензиновые и дизельные двигатели Ingenium. Первый вариант с турбонаддувом мощностью 300 л. с. разгоняет модель с места до 100 км/ч всего лишь за 6,4 секунды. Ограниченная электроникой максимальная скорость составляет 243 км/ч. Для тех покупателей, которые ценят топливную экономичность, предлагается 150-сильный дизельный Ingenium. На российском рынке будут представлены автомобили только с полным приводом и автоматической коробкой передач.
E-Pace станет первым Jaguar, который оснащается проекционным дисплеем, выполненным по технологии TFT. Новый HUD может проецировать на 66% больше информации на лобовое стекло: это крупные, полноцветные изображения особой четкости. Все предупреждения, оповещения мультимедийных систем и систем безопасности также проецируются непосредственно в поле зрения водителя.
Уже в «базе» модель имеет мультимедийную систему Touch Pro, светодиодные фары, камеру заднего вида, системы мониторинга состояния водителя и автономного экстренного торможения. Машины для России в обязательно порядке будут оснащаться подогревом лобового стекла, руля и передних сидений, а также автономным отопителем с дистанционным управлением при помощи смартфона. До рынка нашей страны E-Pace доберется только весной следующего года.
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