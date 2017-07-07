7 июля 2017, 12:04

Jaguar провел испытания E-Pace перед запуском в серию. Видео

Меньше недели осталось до презентации новой модели Jaguar. 13 июля британский производитель готовится представить общественности новый компактный кроссовер E-Pace. Руководство компании выложило в сеть фотографии и видео с испытаний новинки.
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Предназначенному для тестирования паркетнику пришлось не сладко. Его испытывали и в условиях низких температур на территории Полярного круга, и под палящим солнцем Ближнего Востока. От -40 градусов до экстремальной жары Дубая - такие условия создатели предъявили новинке, чтобы проверить ее стойкость к внешним факторам. Также автомобиль преодолел не менее 400 кругов скоростной трассы Нюрбургринга. А чтобы испытать герметичность, машину загоняли в полуметровый бассейн. Как утверждает производитель, простояв час с заглушенным двигателем и открытыми дверями, E-Pace без проблем заводился и преодолевал водную преграду.

По словам автопроизводителя, в предсерийных тестах участвовали 150 прототипов, а сами испытания длились на протяжении 120 тыс. часов в течение 25 месяцев. Подготовительный этап обеспечивался работой 500 инженеров компании.

Ожидаемое пополнение семейства Jaguar собрано на базе Land Rover Discovery Sport. Потенциальные покупатели E-Pace смогут выбрать между бензиновым и дизельным двигателем, а полный привод станет гарантией надежности и уверенного поведения на дороге.

Небольшой кроссовер британской марки появится в дилерских центрах к началу следующего года. Согласно опубликованным ценам, американским покупателям он обойдется 38 600 долларов. На европейском рынке Jaguar E-Pace будет продаваться за 35 000 евро. Считается, что основными конкурентами автомобиля будут BMW X1 и Audi Q3.

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Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
Форум Jaguar S-type
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Алексей
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Jaguar провел испытания E-Pace перед запуском в серию. Видео
{{material_119773}}Предназначенному для тестирования паркетнику пришлось не сладко. Его испытывали и в условиях низких температур на территории Полярного круга, и под палящим солнцем Ближнего Востока. От -40 градусов до экстремальной жары Дубая - такие условия создатели предъявили новинке, чтобы проверить ее стойкость к внешним факторам. Также автомобиль преодолел не менее 400 кругов скоростной трассы Нюрбургринга. А чтобы испытать герметичность, машину загоняли в полуметровый бассейн. Как утверждает производитель, простояв час с заглушенным двигателем и открытыми дверями, E-Pace без проблем заводился и преодолевал водную преграду. По словам автопроизводителя, в предсерийных тестах участвовали 150 прототипов, а сами испытания длились на протяжении 120 тыс. часов в течение 25 месяцев. Подготовительный этап обеспечивался работой 500 инженеров компании.Ожидаемое пополнение семейства Jaguar собрано на базе Land Rover Discovery Sport. Потенциальные покупатели E-Pace смогут выбрать между бензиновым и дизельным двигателем, а полный привод станет гарантией надежности и уверенного поведения на дороге. Небольшой кроссовер британской марки появится в дилерских центрах к началу следующего года. Согласно опубликованным ценам, американским покупателям он обойдется 38 600 долларов. На европейском рынке Jaguar E-Pace будет продаваться за 35 000 евро. Считается, что основными конкурентами автомобиля будут BMW X1 и Audi Q3.
2017-07-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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