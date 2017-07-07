Jaguar провел испытания E-Pace перед запуском в серию. Видео
По словам автопроизводителя, в предсерийных тестах участвовали 150 прототипов, а сами испытания длились на протяжении 120 тыс. часов в течение 25 месяцев. Подготовительный этап обеспечивался работой 500 инженеров компании.
Ожидаемое пополнение семейства Jaguar собрано на базе Land Rover Discovery Sport. Потенциальные покупатели E-Pace смогут выбрать между бензиновым и дизельным двигателем, а полный привод станет гарантией надежности и уверенного поведения на дороге.
Небольшой кроссовер британской марки появится в дилерских центрах к началу следующего года. Согласно опубликованным ценам, американским покупателям он обойдется 38 600 долларов. На европейском рынке Jaguar E-Pace будет продаваться за 35 000 евро. Считается, что основными конкурентами автомобиля будут BMW X1 и Audi Q3.
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