26 июня 2017, 16:32

Jaguar разработал и показал новый 4-цилиндровый мотор

В линейке «ягуаровских» двигателей Ingenium появился новый 300-сильный бензиновый агрегат, предназначенный для установки на модели XE, XF и F-PACE. Роскошные 400 Нм крутящего момента этого 2-литрового 4-цилиндрового агрегата – залог хорошей динамики при ускорении.
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С новым мотором Jaguar F-PACE способен стартовать до 100 км/ч за 6 секунд, при этом расход топлива, согласно данным автопроизводителя, составляет 7,7 л/100 км. Аналогичные данные применительно к полноприводному седану XF находятся на отметке 5,8 секунды и 7,2 л/100 км соответственно. 

Новый агрегат P300 оснащается турбиной twin-scroll с керамическими шарикоподшипниками, снижающими трение, и компрессорным колесом для улучшенной динамики. Производство двигателя налажено в специализированном производственном центре в Уольверхэмптоне. 

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Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
Форум Jaguar S-type
Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Алексей
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Jaguar разработал и показал новый 4-цилиндровый мотор
С новым мотором Jaguar F-PACE способен стартовать до 100 км/ч за 6 секунд, при этом расход топлива, согласно данным автопроизводителя, составляет 7,7 л/100 км. Аналогичные данные применительно к полноприводному седану XF находятся на отметке 5,8 секунды и 7,2 л/100 км соответственно. Новый агрегат P300 оснащается турбиной twin-scroll с керамическими шарикоподшипниками, снижающими трение, и компрессорным колесом для улучшенной динамики. Производство двигателя налажено в специализированном производственном центре в Уольверхэмптоне. 
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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