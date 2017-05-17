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17 мая 2017, 15:55
Jaguar выпустит роскошный универсал
Jaguar приступил к дорожным испытаниям нового поколения универсала XF Sportbrake. Автомобиль должен дебютировать уже в следующем месяце, а в продажу на европейский авторынок поступить к концу года.
Главной особенностью новинки станет багажный отсек. Его объем составит 600 литров, а при сложенных спинках кресел второго ряда пространство увеличится до 1700 литров. Все технические характеристики модели держатся пока в строгом секрете.
По слухам автомобиль будет построен на платформе седана XF и получит аналогичную линейку моторов, в которую войдут как бензиновые, так и дизельные двигатели. В базовых версиях машину оснастят 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом, в более укомплектованных версиях появится 8-диапазонный «автомат» и полный привод.
Ранее шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум заявлял, что автопроизводитель не планирует выпускать универсалы, поскольку такие машины пользуются низким спросом. Впрочем, как считают эксперты, до России XF Sportbrake не доберется, поскольку в нашей стране доля универсалов крайне мала.
По слухам автомобиль будет построен на платформе седана XF и получит аналогичную линейку моторов, в которую войдут как бензиновые, так и дизельные двигатели. В базовых версиях машину оснастят 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом, в более укомплектованных версиях появится 8-диапазонный «автомат» и полный привод.
Ранее шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум заявлял, что автопроизводитель не планирует выпускать универсалы, поскольку такие машины пользуются низким спросом. Впрочем, как считают эксперты, до России XF Sportbrake не доберется, поскольку в нашей стране доля универсалов крайне мала.
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20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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29.06.2016, 00:01
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XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Аффтару зачОт! "Тем, кто разработал XF, можно свободно ставить пятерку по части молодежной психологии. Ведь наличие той или иной фишки в автомобиле сегодня важно. iPod – чем, простите, не приманка? Одной этой «мульки» уже может хватить для энергичной рекламной раскрутки нового XF. Как бы то ни было, ...
Ягуар ХF у нас стоит от 1 млн. 900 тыс. в рублях. Комплектация за эти деньги роскошная, двигатель 3,0 (240 л.с.) , более мощные - будут, конечно, дороже.
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