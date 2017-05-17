99
17 мая 2017, 15:55

Jaguar выпустит роскошный универсал

Jaguar приступил к дорожным испытаниям нового поколения универсала XF Sportbrake. Автомобиль должен дебютировать уже в следующем месяце, а в продажу на европейский авторынок поступить к концу года.
^
Jaguar выпустит роскошный универсал Jaguar XF, Jaguar XF
Главной особенностью новинки станет багажный отсек. Его объем составит 600 литров, а при сложенных спинках кресел второго ряда пространство увеличится до 1700 литров. Все технические характеристики модели держатся пока в строгом секрете.

По слухам автомобиль будет построен на платформе седана XF и получит аналогичную линейку моторов, в которую войдут как бензиновые, так и дизельные двигатели. В базовых версиях машину оснастят 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом, в более укомплектованных версиях появится 8-диапазонный «автомат» и полный привод.

Ранее шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум заявлял, что автопроизводитель не планирует выпускать универсалы, поскольку такие машины пользуются низким спросом. Впрочем, как считают эксперты, до России XF Sportbrake не доберется, поскольку в нашей стране доля универсалов крайне мала.
Новинки и концепт кары Ягуар ХФ

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Jaguar XF: Исключительно прописью...
Аффтару зачОт! "Тем, кто разработал XF, можно свободно ставить пятерку по части молодежной психологии. Ведь наличие той или иной фишки в автомобиле сегодня важно. iPod – чем, простите, не приманка? Одной этой «мульки» уже может хватить для энергичной рекламной раскрутки нового XF. Как бы то ни было, ...
Jag_fan
Jaguar XF – петербургская страница
Ягуар ХF у нас стоит от 1 млн. 900 тыс. в рублях. Комплектация за эти деньги роскошная, двигатель 3,0 (240 л.с.) , более мощные - будут, конечно, дороже.
Игорь
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Jaguar Автомудрость Jaguar АвтоПитер Jaguar Дизайн и тюнинг Jaguar Новинки и концепт кары Jaguar Новости и акции автосалонов Jaguar Автосалоны и дилеры марки Jaguar Аренда и прокат авто марки Jaguar Автоклубы и форумы автозавчастей марки Jaguar Автосервисы и магазины автозапчастей марки Jaguar
Главные материалы
Замедляемся, как в Европе. Скорость в городе снизят?
Тест-драйв Isuzu D-Max: кулак-хлебороб
Нравится ли Вам новый Kia Rio?
Голосовать
Продажа Jaguar XF
Объявления о продаже Jaguar XF
Рейтинг по классам
Класс Малотоннажные вэны
Volkswagen Transporter Kasten и еще 9 моделей
Класс Среднеразмерные фургоны
Citroen Jumper и еще 12 моделей
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники Lux
Infiniti EX35 и еще 23 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль XF
Jaguar выпустит роскошный универсал
Главной особенностью новинки станет багажный отсек. Его объем составит 600 литров, а при сложенных спинках кресел второго ряда пространство увеличится до 1700 литров. Все технические характеристики модели держатся пока в строгом секрете.По слухам автомобиль будет построен на платформе седана XF и получит аналогичную линейку моторов, в которую войдут как бензиновые, так и дизельные двигатели. В базовых версиях машину оснастят 6-ступенчатой механической коробкой передач и задним приводом, в более укомплектованных версиях появится 8-диапазонный «автомат» и полный привод. Ранее шеф-дизайнер Jaguar Ян Каллум заявлял, что автопроизводитель не планирует выпускать универсалы, поскольку такие машины пользуются низким спросом. Впрочем, как считают эксперты, до России XF Sportbrake не доберется, поскольку в нашей стране доля универсалов крайне мала.
2017-05-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Рязанская область Республика Татарстан Саратов
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG