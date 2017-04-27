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27 апреля 2017, 10:24

Jaguar XE испытывают в Нюрбургринге. Видео

Фотографии и видео, где запечатлены прохождения испытания на испытательном треке в Нюрбургринге «Северная петля», выложены в Интернет. Предлагаем посмотреть его.
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Сейчас топовой версией автомобиля является S-серия, она оснащена 3-литровым 6-цилиндровым двигателем, способным генерировать 380 л.с. Новая спортивная версия XE SVR вполне способна конкурировать с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Если версия, что именно такую сейчас испытывают в Нюрбургринге - под капотом такой модели установлен 5-литровый 9-цилиндровый силовой агрегат с приводным турбонагнетателем, подобным установленному на суперкаре F-Type SVR. Такая силовая установка способна генерировать примерно 500 - 575 л.с.
 
Несмотря на наличие камуфляжа, видно, что модель Jaguar XE получила обновленную решетку радиатора, новые боковые элементы обвеса и переработанные бампера. Возможно, замеченный седан является новой спортивной модификацией стандартного XE.
 
Добавим, что текущее поколение XE доступно на российском авторынке с 2-литровыми дизельными агрегатами, выдающими 180 и 240 л.с. Россиянам предлагаются также бензиновые модификации с 200 и 250-сильными двигателями аналогичного объема. «Топовая» версия седана оснащается V6 мощностью 380 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 2 327 000 рублей.

Комплектации и технические характеристики

Jaguar XE S 3.0 AT
Год выпуска, с2015
Год выпуска, по2016
Кузовседан
Количество дверей/мест4/5
Тип двигателябензиновый
Мощность, л.с./ об/мин340
Объем двигателя2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая
Приводзадний
Городской цикл11.6
Загородный цикл6.1
Смешанный цикл8.1
ТопливоАИ-95
Все характеристики
Новинки и концепт кары Ягуар ХЕ

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Jaguar XE испытывают в Нюрбургринге. Видео
Сейчас топовой версией автомобиля является S-серия, она оснащена 3-литровым 6-цилиндровым двигателем, способным генерировать 380 л.с. Новая спортивная версия XE SVR вполне способна конкурировать с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Если версия, что именно такую сейчас испытывают в Нюрбургринге - под капотом такой модели установлен 5-литровый 9-цилиндровый силовой агрегат с приводным турбонагнетателем, подобным установленному на суперкаре F-Type SVR. Такая силовая установка способна генерировать примерно 500 - 575 л.с. Несмотря на наличие камуфляжа, видно, что модель Jaguar XE получила обновленную решетку радиатора, новые боковые элементы обвеса и переработанные бампера. Возможно, замеченный седан является новой спортивной модификацией стандартного XE. Добавим, что текущее поколение XE доступно на российском авторынке с 2-литровыми дизельными агрегатами, выдающими 180 и 240 л.с. Россиянам предлагаются также бензиновые модификации с 200 и 250-сильными двигателями аналогичного объема. «Топовая» версия седана оснащается V6 мощностью 380 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 2 327 000 рублей.
2017-04-27
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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