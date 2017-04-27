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27 апреля 2017, 10:24
Jaguar XE испытывают в Нюрбургринге. Видео
Фотографии и видео, где запечатлены прохождения испытания на испытательном треке в Нюрбургринге «Северная петля», выложены в Интернет. Предлагаем посмотреть его.
Сейчас топовой версией автомобиля является S-серия, она оснащена 3-литровым 6-цилиндровым двигателем, способным генерировать 380 л.с. Новая спортивная версия XE SVR вполне способна конкурировать с BMW M3 и Mercedes-AMG C63. Если версия, что именно такую сейчас испытывают в Нюрбургринге - под капотом такой модели установлен 5-литровый 9-цилиндровый силовой агрегат с приводным турбонагнетателем, подобным установленному на суперкаре F-Type SVR. Такая силовая установка способна генерировать примерно 500 - 575 л.с.
Несмотря на наличие камуфляжа, видно, что модель Jaguar XE получила обновленную решетку радиатора, новые боковые элементы обвеса и переработанные бампера. Возможно, замеченный седан является новой спортивной модификацией стандартного XE.
Добавим, что текущее поколение XE доступно на российском авторынке с 2-литровыми дизельными агрегатами, выдающими 180 и 240 л.с. Россиянам предлагаются также бензиновые модификации с 200 и 250-сильными двигателями аналогичного объема. «Топовая» версия седана оснащается V6 мощностью 380 л.с. Цены на автомобиль начинаются от 2 327 000 рублей.
Комплектации и технические характеристики
|Jaguar XE S 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|Кузов
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|340
|Объем двигателя
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|задний
|Городской цикл
|11.6
|Загородный цикл
|6.1
|Смешанный цикл
|8.1
|Топливо
|АИ-95
|Все характеристики
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