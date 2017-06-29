29 июня 2017, 11:07
Jaguar XE получил версию для трека
Jaguar разработал трековую модификацию своего седана XE - Project 8. Всего компания намерена собрать 300 таких машин, стоимость каждой из которых составит 149 995 фунтов стерлингов.
Трековый седан получил новые алюминиевые задние крылья, расширенные на 55 мм, алюминиевые задние двери, а также полностью плоское днище. Благодаря использованию композитных материалов массу модели удалось удержать на уровне 1745 кг.
Под капотом Project 8 находится 5-литровый 8-цилиндровый двигатель мощностью 600 л. с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и системм полного привода с активным задним дифференциалом с электронным управлением. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется седану уже через 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.
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20.03.2017, 03:43
Что значил 2016 год для Jaguar Land Rover Россия
12.10.2016, 11:10
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