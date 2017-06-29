29 июня 2017, 11:07

Jaguar XE получил версию для трека

Jaguar разработал трековую модификацию своего седана XE - Project 8. Всего компания намерена собрать 300 таких машин, стоимость каждой из которых составит 149 995 фунтов стерлингов.
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  Jaguar XE получил версию для трека Jaguar XE Jaguar XE получил версию для трека Jaguar XE Jaguar XE получил версию для трека Jaguar XE Jaguar XE получил версию для трека
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Jaguar XE
Выпускается с 2015 г.
Новый от 2 322 000 до 3 621 000 Р
Объявлений: 40
Автомобиль отличают от обычной версии углепластиковые элементы обвеса кузова: бампер и капот. Также разработчики расширили на 19 мм передние крылья, установили «юбки», регулируемый передний сплиттер, задний диффузор и массивное антикрыло, которое может настраиваться в двух положениях.

Трековый седан получил новые алюминиевые задние крылья, расширенные на 55 мм, алюминиевые задние двери, а также полностью плоское днище. Благодаря использованию композитных материалов массу модели удалось удержать на уровне 1745 кг.

Под капотом Project 8 находится 5-литровый 8-цилиндровый двигатель мощностью 600 л. с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и системм полного привода с активным задним дифференциалом с электронным управлением. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется седану уже через 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.

Новинки и концепт кары Ягуар ХЕ

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Форум Jaguar XF
XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
Сергей
Форум Jaguar X-type
| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
Александр
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Ягуар -это кайф!! А за кайф надо платить. Когда выбираешь машину, задай себе вопрос -для чего и каких целей она тебе нужна!!?? Ягуар -это понты, причем недешевые) ) Но стоит прокатиться и прощаешь все!Я покупал эту машину для души, и не прогадал. Для рыбалки и каждодневных поездок есть второй автомобиль ...
Алексей
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Jaguar XE получил версию для трека
{{model_6129}} Автомобиль отличают от обычной версии углепластиковые элементы обвеса кузова: бампер и капот. Также разработчики расширили на 19 мм передние крылья, установили «юбки», регулируемый передний сплиттер, задний диффузор и массивное антикрыло, которое может настраиваться в двух положениях.Трековый седан получил новые алюминиевые задние крылья, расширенные на 55 мм, алюминиевые задние двери, а также полностью плоское днище. Благодаря использованию композитных материалов массу модели удалось удержать на уровне 1745 кг.Под капотом Project 8 находится 5-литровый 8-цилиндровый двигатель мощностью 600 л. с. и 700 Нм крутящего момента. В паре с ним выступает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и системм полного привода с активным задним дифференциалом с электронным управлением. С такой «начинкой» первая «сотня» покоряется седану уже через 3,3 секунды, а максимальная скорость составляет 320 км/ч.
2017-06-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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