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4 мая 2017, 15:19

Jaguar XE получит дизельную версию

Правда, приобрести версию Diesel Bookings Jaguar XE можно будет исключительно на индийском автомобильном рынке. Цены на новинку пока не сообщаются, но основные характеристики уже известны.
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Jaguar XE Diesel Bookings получит в дополнение к уже имеющейся бензиновой модели седана XE 2-литровый дизельный двигатель, который генерирует 177 л.с. Компания Tata Motors, принадлежащая Jaguar Land Rover, подтвердила информацию о начале заказов дизельного варианта седана для всех 24 авторизованных дилерских центров Jaguar в Индии.
 
Бензиновый вариант Jaguar XE доступен в 3 вариантах - Pure, Prestige и Portfolio. Jaguar XE на мировом рынке конкурирует с такими моделями, как BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class.
 
Бензиновый Jaguar XE с задним приводом предлагается в двух модификациях – аналогичные предлагают и для дизельной версии.

Комплектации и технические характеристики

Jaguar XE S 3.0 AT Jaguar XE S 3.0 AT
Год выпуска, с2015 2015
Год выпуска, по2016 2016
Кузовседан седан
Количество дверей/мест4/5 4/5
Тип двигателябензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин340 340
Объем двигателя2995 2995
Тип трансмисииАвтоматическая, 8-ступенчатая Автоматическая, 8-ступенчатая
Приводзадний задний
Городской цикл11.6 11.6
Загородный цикл6.1 6.1
Смешанный цикл8.1 8.1
ТопливоАИ-95 АИ-95
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Jaguar XE получит дизельную версию
Jaguar XE Diesel Bookings получит в дополнение к уже имеющейся бензиновой модели седана XE 2-литровый дизельный двигатель, который генерирует 177 л.с. Компания Tata Motors, принадлежащая Jaguar Land Rover, подтвердила информацию о начале заказов дизельного варианта седана для всех 24 авторизованных дилерских центров Jaguar в Индии. Бензиновый вариант Jaguar XE доступен в 3 вариантах - Pure, Prestige и Portfolio. Jaguar XE на мировом рынке конкурирует с такими моделями, как BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class. Бензиновый Jaguar XE с задним приводом предлагается в двух модификациях – аналогичные предлагают и для дизельной версии.
2017-05-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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