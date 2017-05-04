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4 мая 2017, 15:19
Jaguar XE получит дизельную версию
Правда, приобрести версию Diesel Bookings Jaguar XE можно будет исключительно на индийском автомобильном рынке. Цены на новинку пока не сообщаются, но основные характеристики уже известны.
Jaguar XE Diesel Bookings получит в дополнение к уже имеющейся бензиновой модели седана XE 2-литровый дизельный двигатель, который генерирует 177 л.с. Компания Tata Motors, принадлежащая Jaguar Land Rover, подтвердила информацию о начале заказов дизельного варианта седана для всех 24 авторизованных дилерских центров Jaguar в Индии.
Бензиновый вариант Jaguar XE доступен в 3 вариантах - Pure, Prestige и Portfolio. Jaguar XE на мировом рынке конкурирует с такими моделями, как BMW 3 Series, Audi A4 и Mercedes-Benz C-Class.
Бензиновый Jaguar XE с задним приводом предлагается в двух модификациях – аналогичные предлагают и для дизельной версии.
Комплектации и технические характеристики
|Jaguar XE S 3.0 AT
|Jaguar XE S 3.0 AT
|Год выпуска, с
|2015
|2015
|Год выпуска, по
|2016
|2016
|Кузов
|седан
|седан
|Количество дверей/мест
|4/5
|4/5
|Тип двигателя
|бензиновый
|бензиновый
|Мощность, л.с./ об/мин
|340
|340
|Объем двигателя
|2995
|2995
|Тип трансмисии
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Автоматическая, 8-ступенчатая
|Привод
|задний
|задний
|Городской цикл
|11.6
|11.6
|Загородный цикл
|6.1
|6.1
|Смешанный цикл
|8.1
|8.1
|Топливо
|АИ-95
|АИ-95
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