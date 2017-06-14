14 июня 2017, 13:24

Jaguar-I-Pace выйдет до конца этого года

Концепт электрического кроссовера представлялся в прошлом году в рамках одного из европейских автосалонов и неоднократно замечался во время прохождения тестов. Осенью или в начале зимы новинка выйдет на рынок.
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Прежде сообщалось, что премьера серийного I-Pace будет проходить в рамках Франкфуртского автосалоне этой осенью, но не исключено изменение сроков. Первые товарные экземпляры будут готовы до конца текущего года, но массовая продажа новинки стартует в начале следующего года.

Напомним, что Jaguar I-Pace является первой электрическую моделью компании. Сборка кроссовера стартует на предприятии компании Magna Steyr в Австрии. Уже известно, что новинка будет основана на платформе Jaguar Land Rover EV, которая предполагает наличие электрической силовой установки с двумя электромоторами.
 
Мощность установки составит 400 л.с., а разгон до скорости 100 км/ч произойдет за 4 сек. На одной подзарядке кроссовер способен преодолеть 500 км.
 
Оформить предварительный заказ на серийную версию I-Pace можно уже сейчас. Ожидается, что стоимость новинки на российском рынке составит не менее 5 000 000 рублей.
 
Отметим, что с начала июня у российских дилеров Jaguar для заказа стала доступна версия спорткара F-Type с 4-цилиндровым двигателем, которая была представлена в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль в кузове купе обойдется российскому покупателю от 4 500 000 рублей, а за родстер придется выложить не менее 5 200 000 рублей. Это самая доступная версия Jaguar F-Type на российском рынке.
 
Автомобили с 2-литровым турбомотором Ingenium мощностью 300 л.с. имеют 8-ступенчатый «автомат» и задний привод. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,7 сек. Максимальная скорость отмечена 250 км/ч.
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XF 2013 бензин 2л сообщение ИСПОЛЬЗУЙТЕ НОЖНОЙ И СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ пищит, когда ед, перед этим снимал аккумулятор, ночью был мороз (я в Мурманске) . Что может быть, коллеги?
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| Подскажите стоит ли покупать ягуар х тип и его минусы ?? Езжу на x-type 2 литра D 2007 г.в. 5 лет. Надо внимательно следить за уровнем масла, которое активно расходутся особенно в дальних поездках. Примерно на 110 000 км. смена турбины и форсунок сумарно 190 000 т.р. автомобиль мне очень нравиться ...
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Jaguar-I-Pace выйдет до конца этого года
Прежде сообщалось, что премьера серийного I-Pace будет проходить в рамках Франкфуртского автосалоне этой осенью, но не исключено изменение сроков. Первые товарные экземпляры будут готовы до конца текущего года, но массовая продажа новинки стартует в начале следующего года.Напомним, что Jaguar I-Pace является первой электрическую моделью компании. Сборка кроссовера стартует на предприятии компании Magna Steyr в Австрии. Уже известно, что новинка будет основана на платформе Jaguar Land Rover EV, которая предполагает наличие электрической силовой установки с двумя электромоторами.  Мощность установки составит 400 л.с., а разгон до скорости 100 км/ч произойдет за 4 сек. На одной подзарядке кроссовер способен преодолеть 500 км. Оформить предварительный заказ на серийную версию I-Pace можно уже сейчас. Ожидается, что стоимость новинки на российском рынке составит не менее 5 000 000 рублей. Отметим, что с начала июня у российских дилеров Jaguar для заказа стала доступна версия спорткара F-Type с 4-цилиндровым двигателем, которая была представлена в апреле на автосалоне в Нью-Йорке. Автомобиль в кузове купе обойдется российскому покупателю от 4 500 000 рублей, а за родстер придется выложить не менее 5 200 000 рублей. Это самая доступная версия Jaguar F-Type на российском рынке. Автомобили с 2-литровым турбомотором Ingenium мощностью 300 л.с. имеют 8-ступенчатый «автомат» и задний привод. Время разгона до 100 км/ч составляет 5,7 сек. Максимальная скорость отмечена 250 км/ч.
2017-06-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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