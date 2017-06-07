7 июня 2017, 14:39

Jeep Compass доберется до России в июле

Российские дилеры Jeep начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass уже в следующем месяце. Автомобиль будет доступен с полным приводом и автоматической трансмиссией.
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  Jeep Compass доберется до России в июле Jeep Compass Jeep Compass доберется до России в июле
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Jeep Compass
Выпускается с 2006 г.
Новый 1 949 000 Р
Объявлений: 14
Отзывов: 5
Под капотом российской версии обновленного вседорожника окажется бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с. В паре с ним выступит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.

В зависимости от комплектации в список оборудования Compass могут входить системы предупреждения о возможном столкновении, слежения за выходом из полосы движения, контроля «слепых» зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида, система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, 7 подушек безопасности. Также для модели предусмотрены три мультимедийные системы с тачскрином диагональю 5, 7 и 8,4 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.

Главными конкурентами американской новинки станут BMW X1 и Audi Q3. По габаритам Compass остался прежним, а вот экстерьер и интерьер кроссовера выполнены в стилистике Cherokee. Цены на автомобиль станут известны ближе к дате начала реализации.

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Отзыв о Jeep Compass 2008 года
Авто на любителя. А я в числе этих любителей. Неприхотлив, удобен, практичен. Кто бы и что про него не говорил - это моя машина и моя марка.
BAZ
Отзыв о Jeep Compass 2007 года
Автомобиль не оставляет равнодушным никого! Работа двигателя в купе с вариатором на 5+, очень радует система ESP провоцирует раскружить машину на скользкой площадке, увы это сделать сложно! Салон довольно теплый, зимой выстужается не мгновенно (в сравнении с предшественницей) . Настоящий городской автомобиль ...
mashinist74
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Jeep Compass доберется до России в июле
{{model_598}}Под капотом российской версии обновленного вседорожника окажется бензиновый двигатель Tigershark объемом 2,4 литра мощностью 150 или 184 л.с. В паре с ним выступит 9-диапазонная автоматическая трансмиссия.В зависимости от комплектации в список оборудования Compass могут входить системы предупреждения о возможном столкновении, слежения за выходом из полосы движения, контроля «слепых» зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида, система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, 7 подушек безопасности. Также для модели предусмотрены три мультимедийные системы с тачскрином диагональю 5, 7 и 8,4 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.Главными конкурентами американской новинки станут BMW X1 и Audi Q3. По габаритам Compass остался прежним, а вот экстерьер и интерьер кроссовера выполнены в стилистике Cherokee. Цены на автомобиль станут известны ближе к дате начала реализации.
2017-06-07
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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