7 июня 2017, 14:39
Jeep Compass доберется до России в июле
Российские дилеры Jeep начнут принимать заказы на новый компактный кроссовер Compass уже в следующем месяце. Автомобиль будет доступен с полным приводом и автоматической трансмиссией.
Jeep Compass
Выпускается с 2006 г.
Новый 1 949 000 Р
В зависимости от комплектации в список оборудования Compass могут входить системы предупреждения о возможном столкновении, слежения за выходом из полосы движения, контроля «слепых» зон и предупреждения при выезде с парковки задним ходом, камера заднего вида, система помощи при парковке, адаптивный круиз-контроль, 7 подушек безопасности. Также для модели предусмотрены три мультимедийные системы с тачскрином диагональю 5, 7 и 8,4 дюйма, поддержкой Apple CarPlay и Android Auto.
Главными конкурентами американской новинки станут BMW X1 и Audi Q3. По габаритам Compass остался прежним, а вот экстерьер и интерьер кроссовера выполнены в стилистике Cherokee. Цены на автомобиль станут известны ближе к дате начала реализации.
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Отзывы по теме
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Авто на любителя. А я в числе этих любителей. Неприхотлив, удобен, практичен. Кто бы и что про него не говорил - это моя машина и моя марка.
Автомобиль не оставляет равнодушным никого! Работа двигателя в купе с вариатором на 5+, очень радует система ESP провоцирует раскружить машину на скользкой площадке, увы это сделать сложно! Салон довольно теплый, зимой выстужается не мгновенно (в сравнении с предшественницей) . Настоящий городской автомобиль ...
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