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19 мая 2017, 09:09
Jeep даёт скидки на автомобили
Официальный дистрибьютор марки Jeep объявляет специальное предложение на покупку всей модельной линейки по программе trade-in. До конца месяца автомобили доступны c выгодой до 75 тыс. рублей.
Так, при покупке премиального кроссовера Renegade и средне размерного внедорожника Cherokee в любой из представленных комплектаций в рамках программы trade-in выгода клиента составит 50 тыс. рублей.
Для покупателей, желающих до конца мая приобрести флагмана модельной линейки Jeep Grand Cherokee, скидка достигнет 75 тыс. рублей. К зачёту по программе trade-in принимаются автомобили любой марки.
По итогам первых 4 месяцев 2017 года продажи Jeep на российском авторынке составили 521 шт., что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
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Комментарии пользователей
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Отзывы по теме
И снова о дизайне. Нынешнее поколение Jeep, то бишь, Cherokee KL ну уж явно страдает косоглазием и это меня отпугивает. Как потом такой продавать, кто его купит? Остается надеяться, что в 2016 году, во время рестайлинга, «офтальмологи» Chrysler этот родовой дефект исправят. А дальше …..будет невероятное ...
потерял ключи гранд черооки 93 г.в. там стоит экволайзер вопрос можно ли завести машину оббойдя или отключив экволайзер кто может помогите пожайлуста в решении этого вопроса заранее благодарен
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
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