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19 мая 2017, 09:09

Jeep даёт скидки на автомобили

Официальный дистрибьютор марки Jeep объявляет специальное предложение на покупку всей модельной линейки по программе trade-in. До конца месяца автомобили доступны c выгодой до 75 тыс. рублей.
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Так, при покупке премиального кроссовера Renegade и средне размерного внедорожника Cherokee в любой из представленных комплектаций в рамках программы trade-in выгода клиента составит 50 тыс. рублей.

Для покупателей, желающих до конца мая приобрести флагмана модельной линейки Jeep Grand Cherokee, скидка достигнет 75 тыс. рублей. К зачёту по программе trade-in принимаются автомобили любой марки.

По итогам первых 4 месяцев 2017 года продажи Jeep на российском авторынке составили 521 шт., что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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Отзывы по теме
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Jeep даёт скидки на автомобили
Так, при покупке премиального кроссовера Renegade и средне размерного внедорожника Cherokee в любой из представленных комплектаций в рамках программы trade-in выгода клиента составит 50 тыс. рублей. Для покупателей, желающих до конца мая приобрести флагмана модельной линейки Jeep Grand Cherokee, скидка достигнет 75 тыс. рублей. К зачёту по программе trade-in принимаются автомобили любой марки.По итогам первых 4 месяцев 2017 года продажи Jeep на российском авторынке составили 521 шт., что на 13% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
2017-05-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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