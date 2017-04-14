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14 апреля 2017, 11:02

Jeep показал концепт Yuntu

Не успели отгреметь новинки Нью-Йоркского автошоу, как автопроизводители начали уже подогревать интерес к своим Шанхайским премьерам. Jeep подготовил для своих поклонников концептуальный вседорожник Yuntu.
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Jeep показал концепт Yuntu Jeep, Jeep

Пока что информации о новинке практически нет. Производитель опубликовал лишь изображения модели, при помощи которых можно сделать кое-какие выводы о концепте. Так, например, прототип получит 3 ряда сидений, а двери будут открываться навстречу друг другу.

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В движение Yuntu будет приводить гибридная силовая установка с аккумуляторами, которые можно подзаряжать от бытовой сети. Производство автомобиля наладят на совместном предприятии китайской компании GAC и альянса FCA в городе Чанша.

Правда, как считают специалисты, серийный кроссовер, созданный по мотивам этого концепта, будет иметь спрос не только на китайском авторынке. Очевидно, что после дебюта в Поднебесной компания начнет поставки Yuntu и на европейский авторынок.

Новинки и концепт кары Джип

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Комментарии
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Jeep показал концепт Yuntu
Пока что информации о новинке практически нет. Производитель опубликовал лишь изображения модели, при помощи которых можно сделать кое-какие выводы о концепте. Так, например, прототип получит 3 ряда сидений, а двери будут открываться навстречу друг другу.{{material_116573}} В движение Yuntu будет приводить гибридная силовая установка с аккумуляторами, которые можно подзаряжать от бытовой сети. Производство автомобиля наладят на совместном предприятии китайской компании GAC и альянса FCA в городе Чанша.Правда, как считают специалисты, серийный кроссовер, созданный по мотивам этого концепта, будет иметь спрос не только на китайском авторынке. Очевидно, что после дебюта в Поднебесной компания начнет поставки Yuntu и на европейский авторынок.
2017-04-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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