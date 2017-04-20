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20 апреля 2017, 19:18
Jeep представил гибридный кроссовер
Руководство Jeep рассматривает идею выпуска гибридного кроссовера. Чтобы понять, насколько такой автомобиль необходим аудитории, компания привезла на автошоу в Шанхае прототип Yuntu.
Этот автомобиль комплектуется гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки батарей от обычной бытовой розетки. Технические подробности «начинки» пока не раскрываются.
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Салон концепт-кара отделан кожей и деревом. Также внутри установлено множество дисплеев – 11 штук, на которые выводится актуальная информация для водителя и пассажиров. При этом для пассажиров второго и третьего рядов предусмотрено сразу по два экрана, а еще три дисплея установлены спереди.
Внешность кроссовера выполнена в стилистике современных Renegade и семейства Cherokee. На кузове отсутствуют центральные стойки, а крыша выполнена из высокопрочного стекла. Не исключено, что серийный вариант Yuntu могут показать уже в следующем году.
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Комментарии пользователей
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