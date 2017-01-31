Jeep выводит новое поколение Compass на российский рынок
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Точные сроки начала продаж внедорожника на официальном сайте компании не приводятся, однако эксперты предполагают, что приобрести новинку в РФ можно будет уже весной текущего года.
Новинка получила увеличенный клиренс и другой внешний вид по сравнению с предшественником. Модель базируется на производственной платформе Jeep Renegade и Fiat 500X. Стоит отметить, что покупателям предоставят выбор между переднеприводной и полноприводной модификациями.
В моторный ряд автомобиля входят силовые агрегаты, производительность которых составляет от 164 до 174 л.с. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической трансмиссией или автоматической коробкой переключения передач.
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Jeep выводит новое поколение Compass на российский рынок
Новинка получила увеличенный клиренс и другой внешний вид по сравнению с предшественником. Модель базируется на производственной платформе Jeep Renegade и Fiat 500X. Стоит отметить, что покупателям предоставят выбор между переднеприводной и полноприводной модификациями. В моторный ряд автомобиля входят силовые агрегаты, производительность которых составляет от 164 до 174 л.с. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической трансмиссией или автоматической коробкой переключения передач. Цена внедорожника пока не объявляется.
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