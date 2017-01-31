31 января 2017, 18:00

Jeep выводит новое поколение Compass на российский рынок

Точные сроки начала продаж внедорожника на официальном сайте компании не приводятся, однако эксперты предполагают, что приобрести новинку в РФ можно будет уже весной текущего года.
Новинка получила увеличенный клиренс и другой внешний вид по сравнению с предшественником. Модель базируется на производственной платформе Jeep Renegade и Fiat 500X. Стоит отметить, что покупателям предоставят выбор между переднеприводной и полноприводной модификациями.
 
В моторный ряд автомобиля входят силовые агрегаты, производительность которых составляет от 164 до 174 л.с. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической трансмиссией или автоматической коробкой переключения передач.
 
Цена внедорожника пока не объявляется.

Комплектации и технические характеристики

Jeep Compass 2.4 AT
Год выпуска, с2013
Год выпуска, по2014
Кузовкроссовер
Количество дверей/мест5
Тип двигателябензин
Мощность, л.с./ об/мин170 / 125 при 6000
Объем двигателя2360
Тип трансмисииавтомат 6
Приводполный
Городской цикл12
Загородный цикл7.1
Смешанный цикл9
ТопливоАИ-95
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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Jeep Compass
У меня Джип Компасс 2,4 л. 2007 года. И слава Богу продал.
Григорий
Отзыв о Jeep Compass 2008 года
Авто на любителя. А я в числе этих любителей. Неприхотлив, удобен, практичен. Кто бы и что про него не говорил - это моя машина и моя марка.
BAZ
Отзыв о Jeep Compass 2007 года
Автомобиль не оставляет равнодушным никого! Работа двигателя в купе с вариатором на 5+, очень радует система ESP провоцирует раскружить машину на скользкой площадке, увы это сделать сложно! Салон довольно теплый, зимой выстужается не мгновенно (в сравнении с предшественницей) . Настоящий городской автомобиль ...
mashinist74
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Jeep выводит новое поколение Compass на российский рынок
Новинка получила увеличенный клиренс и другой внешний вид по сравнению с предшественником. Модель базируется на производственной платформе Jeep Renegade и Fiat 500X. Стоит отметить, что покупателям предоставят выбор между переднеприводной и полноприводной модификациями. В моторный ряд автомобиля входят силовые агрегаты, производительность которых составляет от 164 до 174 л.с. Все двигатели сочетаются с 6-ступенчатой механической трансмиссией или автоматической коробкой переключения передач. Цена внедорожника пока не объявляется.
2017-01-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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