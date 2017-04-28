Jeep Wrangler снова попался «шпионам»
Главной особенностью новинки станет широкая линейка моторов. По умолчанию внедорожник укомплектуют атмосферной «шестеркой», также покупателям предложат вариант с 4-цилиндровым турбомотором и, наконец, с дизелем. Правда, точные характеристики «начинки» пока не сообщаются.
Передняя часть прототипа выполнена в классической стилистике Wrangler, но при этом имеет отличительные черты модели Renegade, в том числе X-образную оптику в фарах. Задняя часть практически полностью повторит внедорожник нынешнего поколения.
Производство следующего поколения будет осуществляться одновременно с его предшественником. Старый Wrangler получит приставку Classic и задержится на конвейере еще на год. года. На модернизацию предприятия альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выделит «Джипу» 700 млн долларов. В дальнейшем линию переделают для сборки новых модификаций внедорожника. Также 350 млн долларов отправят на завод Белвидире, штат Иллинойс, где выпускают модели Compass и Patriot, а также седан Dodge Dart.
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