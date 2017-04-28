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28 апреля 2017, 12:45

Jeep Wrangler снова попался «шпионам»

Следующее поколение внедорожника Jeep Wrangler продолжает проходить дорожные испытания. После глобального обновления модель, все же, сохранит узнаваемые квадратные очертания кузова.
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Главной особенностью новинки станет широкая линейка моторов. По умолчанию внедорожник укомплектуют атмосферной «шестеркой», также покупателям предложат вариант с 4-цилиндровым турбомотором и, наконец, с дизелем. Правда, точные характеристики «начинки» пока не сообщаются.

Jeep Wrangler
Выпускается с 1993 г.
Новый от 2 955 000 до 3 330 000 Р
Объявлений: 16
Отзывов: 3

Передняя часть прототипа выполнена в классической стилистике Wrangler, но при этом имеет отличительные черты модели Renegade, в том числе X-образную оптику в фарах. Задняя часть практически полностью повторит внедорожник нынешнего поколения.

Производство следующего поколения будет осуществляться одновременно с его предшественником. Старый Wrangler получит приставку Classic и задержится на конвейере еще на год.  года. На модернизацию предприятия альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выделит «Джипу» 700 млн долларов. В дальнейшем линию переделают для сборки новых модификаций внедорожника. Также 350 млн долларов отправят на завод Белвидире, штат Иллинойс, где выпускают модели Compass и Patriot, а также седан Dodge Dart. 
 Подробнее: http://110km.ru/art/jeep-wrangler-debyutiruet-v-detroyte-jeep-wrangler-116615.html

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Отзывы по теме
Форум Jeep Wrangler 4-d
Мужики, да что внём хорошего.Обыкновенный наш УАЗИК.Да затакие деньги я себе 4 Патриота куплю и буду ездить и на охоту и на рыбалку пяный вдымаря не разбирая дорог. Неподумайте мужики что я жадный нет, но должна быть логика и здравый смысыл. На охоту и рыбалку мне и 469го хватает за глаза а ...
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Jeep Wrangler снова попался «шпионам»
Главной особенностью новинки станет широкая линейка моторов. По умолчанию внедорожник укомплектуют атмосферной «шестеркой», также покупателям предложат вариант с 4-цилиндровым турбомотором и, наконец, с дизелем. Правда, точные характеристики «начинки» пока не сообщаются.{{model_1688}} Передняя часть прототипа выполнена в классической стилистике Wrangler, но при этом имеет отличительные черты модели Renegade, в том числе X-образную оптику в фарах. Задняя часть практически полностью повторит внедорожник нынешнего поколения.Производство следующего поколения будет осуществляться одновременно с его предшественником. Старый Wrangler получит приставку Classic и задержится на конвейере еще на год.  года. На модернизацию предприятия альянс Fiat Chrysler Automobiles (FCA) выделит «Джипу» 700 млн долларов. В дальнейшем линию переделают для сборки новых модификаций внедорожника. Также 350 млн долларов отправят на завод Белвидире, штат Иллинойс, где выпускают модели Compass и Patriot, а также седан Dodge Dart.  Подробнее: http://110km.ru/art/jeep-wrangler-debyutiruet-v-detroyte-jeep-wrangler-116615.html
2017-04-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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