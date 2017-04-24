42
24 апреля 2017, 08:41
JMC Yusheng S330 представлен поклонникам
В рамках Шанхайского автосалона китайская компания JMC представила обновленный кроссовер Yusheng S330. Паркетник реализуется на местном авторынке около двух лет, нынешнее обновление – первое в истории модели.
Обновленный кроссовер получил пересмотр дизайна экстерьера, а также гибридную и электрическую версии. В моторном отсеке располагается двигатель с отдачей 163 л.с. Запас хода при полной зарядке составит 350 км.
Сейчас инженеры работают над фирменным стилем машины. У автопроизводителя появилась своя собственная студия дизайна, которой прежде, во время работы над предыдущей генерацией, не было.
Новый автомобиль JMC Yusheng S330 существенно не изменился. Кроссовер получил обновленные передний и задний бампера и переработанную решетку радиатора. В салон встроили новое рулевое колесо и карбоновые вставки, которых нет ни у одной модели бренда.
Интерьер остался прежним.
О сроках появления на рынке обновленного Yusheng S330 не сообщается.
Читайте по теме
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
22.04.2017, 06:31
Как выбрать сервис для автомобиля?
20.04.2017, 10:03
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
16.04.2017, 17:51
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
15.04.2017, 18:47
Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей
14.04.2017, 15:40
Читайте по теме
Эксперт рассказал о платных дорогах и о их будущем в России
22.04.2017, 06:31
Как выбрать сервис для автомобиля?
20.04.2017, 10:03
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
16.04.2017, 17:51
Высококлассные дороги строятся на доверии государства и концессионеров
15.04.2017, 18:47
Мотосалон IMIS 2017 встречает гостей
14.04.2017, 15:40
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
все идет к тотальной слежке за наши деньги.Взяли бы с коррупцией поборолись или экономику подняли- на это мозгов у них не хватает
Конечно не боец по бездорожью, они все не бойцы, кто поедет на машине за два ляма грязь месить, для этого есть УАЗ и НИВА , А если уж откровенно то машины с каждым годом все хуже и хуже но дороже и дороже. Половина опций вообще не нужна так же как и полный привод можно ставить б
| Кому: ANDREITOMS до этого времени что-то изменилось? :)
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное