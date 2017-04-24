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24 апреля 2017, 08:41

JMC Yusheng S330 представлен поклонникам

В рамках Шанхайского автосалона китайская компания JMC представила обновленный кроссовер Yusheng S330. Паркетник реализуется на местном авторынке около двух лет, нынешнее обновление – первое в истории модели.
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Обновленный кроссовер получил пересмотр дизайна экстерьера, а также гибридную и электрическую версии. В моторном отсеке располагается двигатель с отдачей 163 л.с. Запас хода при полной зарядке составит 350 км. 
 
Сейчас инженеры работают над фирменным стилем машины. У автопроизводителя появилась своя собственная студия дизайна, которой прежде, во время работы над предыдущей генерацией, не было. 
 
Новый автомобиль JMC Yusheng S330 существенно не изменился. Кроссовер получил обновленные передний и задний бампера и переработанную решетку радиатора. В салон встроили новое рулевое колесо и карбоновые вставки, которых нет ни у одной модели бренда.
 
Интерьер остался прежним.
 
О сроках появления на рынке обновленного Yusheng S330 не сообщается.

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JMC Yusheng S330 представлен поклонникам
Обновленный кроссовер получил пересмотр дизайна экстерьера, а также гибридную и электрическую версии. В моторном отсеке располагается двигатель с отдачей 163 л.с. Запас хода при полной зарядке составит 350 км.  Сейчас инженеры работают над фирменным стилем машины. У автопроизводителя появилась своя собственная студия дизайна, которой прежде, во время работы над предыдущей генерацией, не было.  Новый автомобиль JMC Yusheng S330 существенно не изменился. Кроссовер получил обновленные передний и задний бампера и переработанную решетку радиатора. В салон встроили новое рулевое колесо и карбоновые вставки, которых нет ни у одной модели бренда. Интерьер остался прежним. О сроках появления на рынке обновленного Yusheng S330 не сообщается.
2017-04-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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