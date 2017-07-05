5 июля 2017, 15:55

К 2019 году все модели Volvo будут оснащены электродвигателями

Отвечая требованиям рынка, шведский производитель планирует к 2019 году выпустить весь модельный ряд с гибридными или электрическими силовыми установками, обозначая конец эпохи топливных «движков».
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Это совсем не означает, что у покупателя больше не будет возможности приобрести бензиновый или дизельный автомобиль. Компания сообщила о намерениях дополнить варианты исполнения всех своих автомобилей бестопливными двигателями. По словам шведов, спрос на экологические авто растет, поэтому компания стремится реагировать на запросы покупателей.

Сегодня на долю электроавтомобилей в мире приходится лишь 1% проданных машин. Но с каждым днем они становятся все популярнее. За первые три месяца 2017 года объем продаж вырос на 40% в годовом выражении. По словам экспертов, если такие тепмы продаж сохранятся, то уже к 2030 году 80% проданных автомобилей будут иметь электрический двигатель.

Компания обнародовала планы по продаже 1 млн электромобилей к 2025 году. А в период с 2019 по 2021 год Volvo выпустить пять новых моделей с электромотором - три под маркой Volvo и два под брендом Polestar (тюнинг-ателье компании), который недавно был переориентирован на работу с электромобилями. Шведы утверждают, что топливные двигатели со временем станут достоянием прошлого.

Дизайн и тюнинг Вольво

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К 2019 году все модели Volvo будут оснащены электродвигателями
{{params_119794}}Это совсем не означает, что у покупателя больше не будет возможности приобрести бензиновый или дизельный автомобиль. Компания сообщила о намерениях дополнить варианты исполнения всех своих автомобилей бестопливными двигателями. По словам шведов, спрос на экологические авто растет, поэтому компания стремится реагировать на запросы покупателей.Сегодня на долю электроавтомобилей в мире приходится лишь 1% проданных машин. Но с каждым днем они становятся все популярнее. За первые три месяца 2017 года объем продаж вырос на 40% в годовом выражении. По словам экспертов, если такие тепмы продаж сохранятся, то уже к 2030 году 80% проданных автомобилей будут иметь электрический двигатель.Компания обнародовала планы по продаже 1 млн электромобилей к 2025 году. А в период с 2019 по 2021 год Volvo выпустить пять новых моделей с электромотором - три под маркой Volvo и два под брендом Polestar (тюнинг-ателье компании), который недавно был переориентирован на работу с электромобилями. Шведы утверждают, что топливные двигатели со временем станут достоянием прошлого.
2017-07-05
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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