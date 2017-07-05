К 2019 году все модели Volvo будут оснащены электродвигателями
Это совсем не означает, что у покупателя больше не будет возможности приобрести бензиновый или дизельный автомобиль. Компания сообщила о намерениях дополнить варианты исполнения всех своих автомобилей бестопливными двигателями. По словам шведов, спрос на экологические авто растет, поэтому компания стремится реагировать на запросы покупателей.
Сегодня на долю электроавтомобилей в мире приходится лишь 1% проданных машин. Но с каждым днем они становятся все популярнее. За первые три месяца 2017 года объем продаж вырос на 40% в годовом выражении. По словам экспертов, если такие тепмы продаж сохранятся, то уже к 2030 году 80% проданных автомобилей будут иметь электрический двигатель.
Компания обнародовала планы по продаже 1 млн электромобилей к 2025 году. А в период с 2019 по 2021 год Volvo выпустить пять новых моделей с электромотором - три под маркой Volvo и два под брендом Polestar (тюнинг-ателье компании), который недавно был переориентирован на работу с электромобилями. Шведы утверждают, что топливные двигатели со временем станут достоянием прошлого.
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