14 июля 2017, 09:38

К 2020 году половина всех электрокаров будет выпускаться в Китае

Китай заинтересован в переходе на новые источники энергии, поэтому автопроизводители из Поднебесной сделали приоритетным производство электрокаров. В планах машиностроительных компаний выпустить примерно 49 из 103 новых моделей электромобилей, которые будут готовы к 2020 году.
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Американские специалисты предполагают, что к 2020 году в Китае будет сосредоточено почти две трети мировых производственных мощностей литий-ионных аккумуляторов. Также в планах Китая инвестировать средства в изготовление электрокаров. Эти два фактора в конечном итоге приведут к тому, что половина всех новых электромобилей будет иметь китайское происхождение.

Экологический транспорт весьма распространен среди жителей страны. Причем китайские покупатели остаются верными своим производителям -  около 96% электрокаров сделаны отечественными компаниями.

В 2016 году на дороги Китая выехали 350 000 электрокаров. Хоть цифра и впечатляющая, но это меньше 2% от общего объема реализации транспортных средств. Китайские аналитики говорят о том, что к 2025 году производство батарей на аккумуляторах для электромобилей будет превышать объем изготовления комплектующих для топливного транспорта.

В мае 2017 года реализация электрокаров в Китае возросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественно это местные бренды, продающиеся только на внутреннем рынке.

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К 2020 году половина всех электрокаров будет выпускаться в Китае
{{material_120024}}Американские специалисты предполагают, что к 2020 году в Китае будет сосредоточено почти две трети мировых производственных мощностей литий-ионных аккумуляторов. Также в планах Китая инвестировать средства в изготовление электрокаров. Эти два фактора в конечном итоге приведут к тому, что половина всех новых электромобилей будет иметь китайское происхождение.Экологический транспорт весьма распространен среди жителей страны. Причем китайские покупатели остаются верными своим производителям -  около 96% электрокаров сделаны отечественными компаниями.В 2016 году на дороги Китая выехали 350 000 электрокаров. Хоть цифра и впечатляющая, но это меньше 2% от общего объема реализации транспортных средств. Китайские аналитики говорят о том, что к 2025 году производство батарей на аккумуляторах для электромобилей будет превышать объем изготовления комплектующих для топливного транспорта.В мае 2017 года реализация электрокаров в Китае возросла на 49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Преимущественно это местные бренды, продающиеся только на внутреннем рынке.
2017-07-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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