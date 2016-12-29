29 декабря 2016, 10:08

К концу года цены на авто повысили 10 производителей

Наиболее ощутимо по кошельку россиян ударила шведская Volvo, которая подняла цены от 1,2 до 17 % - в зависимости от модели и комплектации. Отечественные автоконцерны также не отстают от иностранных коллег.
Volkswagen Group также c 20 декабря ввел новые ценники на модели Polo, Caddy и Amarok. Седан Polo в разных комплектациях прибавил в стоимости от 0,8 до 3,8 %. Универсал Caddy подорожал на 6 %, пикап Amarok – 1,8 %. Кроме этого, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1 459 000 до 2 139 000 рублей. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3%, а максимальная - на 9,4%.
 
Повышение цен в компании объяснили предновогодним ажиотажем и ростом спроса. Южнокорейская Hyundai повысила стоимость кроссовера Creta на 0,5 %, что обусловлено высокими показателями продаж модели в РФ. KIA увеличила цены на седан Cerato на 4,2 %.
 
После выхода модификаций Orange Edition и Black Edition ценники на отечественные LADA 4x4 увеличились на 2,4 %.

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К концу года цены на авто повысили 10 производителей
Volkswagen Group также c 20 декабря ввел новые ценники на модели Polo, Caddy и Amarok. Седан Polo в разных комплектациях прибавил в стоимости от 0,8 до 3,8 %. Универсал Caddy подорожал на 6 %, пикап Amarok – 1,8 %. Кроме этого, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1 459 000 до 2 139 000 рублей. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3%, а максимальная - на 9,4%. Повышение цен в компании объяснили предновогодним ажиотажем и ростом спроса. Южнокорейская Hyundai повысила стоимость кроссовера Creta на 0,5 %, что обусловлено высокими показателями продаж модели в РФ. KIA увеличила цены на седан Cerato на 4,2 %. После выхода модификаций Orange Edition и Black Edition ценники на отечественные LADA 4x4 увеличились на 2,4 %.
2016-12-29
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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