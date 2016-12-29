К концу года цены на авто повысили 10 производителей
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Наиболее ощутимо по кошельку россиян ударила шведская Volvo, которая подняла цены от 1,2 до 17 % - в зависимости от модели и комплектации. Отечественные автоконцерны также не отстают от иностранных коллег.
Volkswagen Group также c 20 декабря ввел новые ценники на модели Polo, Caddy и Amarok. Седан Polo в разных комплектациях прибавил в стоимости от 0,8 до 3,8 %. Универсал Caddy подорожал на 6 %, пикап Amarok – 1,8 %. Кроме этого, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1 459 000 до 2 139 000 рублей. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3%, а максимальная - на 9,4%.
Повышение цен в компании объяснили предновогодним ажиотажем и ростом спроса. Южнокорейская Hyundai повысила стоимость кроссовера Creta на 0,5 %, что обусловлено высокими показателями продаж модели в РФ. KIA увеличила цены на седан Cerato на 4,2 %.
После выхода модификаций Orange Edition и Black Edition ценники на отечественные LADA 4x4 увеличились на 2,4 %.
Здравствуйте. Присмотрел капот в интернет-магазине kuzzap (ссылка ниже) , может кто брал уже на нем. Интересует качество деталей и надежность покупки (http:// kuzzap.ru/ toyota/ echo/ echo_1999-2005/ k_405/ 7244/ )
ребят подскажите пожалуйста. дэу нексия 2006 года плавает стрелка температуры на ходу и печка хуже работает. на холостых работает хорошо всё включаеца и выключаеца. как дал движение температура с 90 на 60 и опять на 90.
К концу года цены на авто повысили 10 производителей
Volkswagen Group также c 20 декабря ввел новые ценники на модели Polo, Caddy и Amarok. Седан Polo в разных комплектациях прибавил в стоимости от 0,8 до 3,8 %. Универсал Caddy подорожал на 6 %, пикап Amarok – 1,8 %. Кроме этого, начались продажи кроссовера Tiguan нового поколения по цене от 1 459 000 до 2 139 000 рублей. Относительно предыдущего поколения минимальная цена выросла на 8,3%, а максимальная - на 9,4%. Повышение цен в компании объяснили предновогодним ажиотажем и ростом спроса. Южнокорейская Hyundai повысила стоимость кроссовера Creta на 0,5 %, что обусловлено высокими показателями продаж модели в РФ. KIA увеличила цены на седан Cerato на 4,2 %. После выхода модификаций Orange Edition и Black Edition ценники на отечественные LADA 4x4 увеличились на 2,4 %.
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