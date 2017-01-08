Как менялся автомобильный рынок Чехии за последние 20 лет
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Один из чешских сайтов решил изучить историю автомобильных продаж на своей родине и пришел к интересным вводам. В течение многих лет местным рынком управлял отечественный бренд Skoda. Но список присутствующих в стране иностранных брендов за последние 20 лет не только сильно пополнился, но и существенно изменился.
В течение 2016 года на чешском рынке зарегистрировано рекордное количество реализованных автомобилей - 259 693 ед. Это на 12,5% больше, чем в 2015 году. По сравнению с 2016-м, 10 лет назад было продано 123 987 экз. (на 2,7% меньше, чем в 2005 году). Список наиболее продаваемых автомобилей тогда возглавляли Skoda Octavia и Volkswagen Passat.
При этом в 1996 году чешский рынок вместил в себя 153 962 новых авто – это на 37,3% больше, чем в предыдущем сезоне. Тогда, 20 лет назад, самым крупным автоимпортером в страну и, соответственно, второй, после Skoda, самой продаваемым брендом был Opel - 10 627 новых регистраций. 3 место было у Volkswagen (8 843 ед.). На 4 месте расположился Ford (7 680 ед.).
В 1998 году 8 место по продажам занял корейский бренд Daewoo, который позже был заменен на Chevrolet. 11 место досталось российской марке Lada – тольяттинские малолитражки тогда продавались в Чехии активнее, чем Peugeot, Citroen или Kia. Интересно следующее: если в 1996 году на чешском рынке было реализовано 2 176 ед. Lada, то в 2016-м, увы, всего 125 экз.
Самый сильный рост продаж за 20-летний период продемонстрировала компания Dacia. Если в 1996-м румынская марка оказалась на 17 месте, то на конец 2016-го Dacia могла похвастаться престижным 5 местом. 20 лет назад Mercedes-Benz закрыл собой первую двадцатку, в 2006-м бренд стал 18-м, а сегодня позиции марки самые успешные за всю историю – 10 место. А вот успехи Fiat, наоборот, от года к году тают: если в 1996 году туринцы довольствовались 5 местом, то 10 лет спустя они опустились на 10 строчку, а сегодня спустились и того ниже – на 17 место.
Шкода йети 1.2 6ст.мех, купил в Автобраво Архангельск в августе 2012г.сборка Чехия, проблем нет, хорошее авто, старые проблемы с2012г.исчезли, такие как обогрев- поставили дополнительно, турбину усовершенствовали, покрас норма, ничего не отлетает, не скукоживается.
Октавия 2013 года в"старом" кузове А5 . Сборка Чешская. Машине 2 года 2 мес. соня покупки. Сегодня "стукнуло" 50 000 км. Машина ни разу не подвела. Движок 1,6 л MPI, замечания такие: часто герегорают лампочки освещения заднего номерного знака, шумно в салоне во время движения, медленный прогрев салона ...
Как менялся автомобильный рынок Чехии за последние 20 лет
В течение 2016 года на чешском рынке зарегистрировано рекордное количество реализованных автомобилей - 259 693 ед. Это на 12,5% больше, чем в 2015 году. По сравнению с 2016-м, 10 лет назад было продано 123 987 экз. (на 2,7% меньше, чем в 2005 году). Список наиболее продаваемых автомобилей тогда возглавляли Skoda Octavia и Volkswagen Passat. При этом в 1996 году чешский рынок вместил в себя 153 962 новых авто – это на 37,3% больше, чем в предыдущем сезоне. Тогда, 20 лет назад, самым крупным автоимпортером в страну и, соответственно, второй, после Skoda, самой продаваемым брендом был Opel - 10 627 новых регистраций. 3 место было у Volkswagen (8 843 ед.). На 4 месте расположился Ford (7 680 ед.). В 1998 году 8 место по продажам занял корейский бренд Daewoo, который позже был заменен на Chevrolet. 11 место досталось российской марке Lada – тольяттинские малолитражки тогда продавались в Чехии активнее, чем Peugeot, Citroen или Kia. Интересно следующее: если в 1996 году на чешском рынке было реализовано 2 176 ед. Lada, то в 2016-м, увы, всего 125 экз. Самый сильный рост продаж за 20-летний период продемонстрировала компания Dacia. Если в 1996-м румынская марка оказалась на 17 месте, то на конец 2016-го Dacia могла похвастаться престижным 5 местом. 20 лет назад Mercedes-Benz закрыл собой первую двадцатку, в 2006-м бренд стал 18-м, а сегодня позиции марки самые успешные за всю историю – 10 место. А вот успехи Fiat, наоборот, от года к году тают: если в 1996 году туринцы довольствовались 5 местом, то 10 лет спустя они опустились на 10 строчку, а сегодня спустились и того ниже – на 17 место.
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