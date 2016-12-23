23 декабря 2016, 19:18

Как мост назовешь…

В 2017 году будет проведен опрос жителей Крыма, Севастополя и Краснодарского края, по результатам которого люди выберут название строящемуся мосту через Керченский пролив. Сегодня, в ходе пресс-конференции президент Путин предложил спросить мнение людей и провести соответствующий опрос.
Как мост назовешь…
«Мост сейчас называют по-разному: то Крымским, то Керченским, предлагаются и другие варианты. Верно будет прийти к единому названию. Тогда у нашего моста по-настоящему появится собственное  имя», - отметил председатель Общественного совета по строительству Крымского моста, журналист Николай Долгачев.
 
Основная задача возводящегося проекта – обеспечить транспортную доступность Крыма, не имеющего сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий. Трасса берет начало на Таманском полуострове, в районе косы Тузла. Далее пролегает по существующей дамбе и через «протоку» выходит на остров Тузла. Затем трасса пересекает Керчь-Еникальский канал и, огибая с севера мыс Ак-Бурун, выходит на Керченский полуостров Крыма.
 
Транспортный переход запроектирован в виде 2 параллельно расположенных мостов, объединенных общей конструктивно-технологической схемой. Ж/д мост запроектирован под II категорию железной дороги (под 2 пути) и расположен со стороны Черного моря. Автодорожный мост – под Iб категорию автодороги (под 4 полосы) расположен со стороны Азовского моря. Строительная длина по оси автомобильной дороги составляет 19,03 км, по оси железной дороги – 19 км.
 
Общая стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 227,92 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов – на декабрь 2019 года.

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Как мост назовешь…
«Мост сейчас называют по-разному: то Крымским, то Керченским, предлагаются и другие варианты. Верно будет прийти к единому названию. Тогда у нашего моста по-настоящему появится собственное  имя», - отметил председатель Общественного совета по строительству Крымского моста, журналист Николай Долгачев. Основная задача возводящегося проекта – обеспечить транспортную доступность Крыма, не имеющего сухопутной связи с континентальной Россией, вне зависимости от погодных условий. Трасса берет начало на Таманском полуострове, в районе косы Тузла. Далее пролегает по существующей дамбе и через «протоку» выходит на остров Тузла. Затем трасса пересекает Керчь-Еникальский канал и, огибая с севера мыс Ак-Бурун, выходит на Керченский полуостров Крыма. Транспортный переход запроектирован в виде 2 параллельно расположенных мостов, объединенных общей конструктивно-технологической схемой. Ж/д мост запроектирован под II категорию железной дороги (под 2 пути) и расположен со стороны Черного моря. Автодорожный мост – под Iб категорию автодороги (под 4 полосы) расположен со стороны Азовского моря. Строительная длина по оси автомобильной дороги составляет 19,03 км, по оси железной дороги – 19 км. Общая стоимость проекта в ценах соответствующих лет составляет 227,92 млрд рублей. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года, поездов – на декабрь 2019 года.
2016-12-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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