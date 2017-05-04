Как подготовить автомобиль к лету
Плановое техобслуживание не в счет – это, что называется, свято. Но есть и другие важные моменты, на которые автолюбителю следует обратить особое внимание с наступлением теплой погоды.
Меняем и проверяем «обувку»
Это важно, поскольку старые шины могут запросто стать причиной ДТП. Не радует такая перспектива? То-то и оно. Тогда не поленитесь и измерьте вдобавок уровень подкачки шин. Недостаточно или избыточно накачанные также опасны при движении. Еще это поможет во избежание преждевременного износа. Контроль давления в шинах должен производиться как минимум раз в месяц и перед каждой продолжительной поездкой, особенно, если вы собираетесь ехать по автомагистрали.
Не «скинерсни» - тормози!
«Тормоза придумали трусы» – это, как вы понимаете, шутка. Злая. Ибо корректная работа тормозной системы – то, в чем вы должны быть всегда уверены, садясь за руль. Необходимо быть внимательными, если педаль тормоза нажимается слишком легко или слишком трудно, располагается слишком низко или высоко, издает громкие звуки. Если заметили нечто подобное – прямехонько следуйте в ближайший сервис-центр.
«Кашу маслом не испортишь»
Права народная мудрость. Специалисты СТО рекомендуют обязательно соблюдать межсервисные интервалы, а также раз в месяц проверять уровень масла. Менять его следует через каждые 11-12 тыс. км. Это, по мнению сервисменов, также является одной из важных составляющих безопасности на дороге. Экономить на смене масла не стоит - может вылиться в дорогостоящий ремонт. Пожалуй, самые подходящие для жаркой погоды масла – полностью синтетические. Просто они лучше других сортов способны выдерживать высокие температуры.
Ну и, конечно, нельзя оставлять без внимания другие технические жидкости, залитые в ваш автомобиль (охлаждающая, тормозная, промывочная, трансмиссионная и пр.).
«Аккумулируем» энергию
Не только дикий холод, но и запредельная жара губительна для аккумулятора: в заоблачный «плюс» он быстрее разряжается, а сроки эксплуатации сокращаются в несколько раз. Для оптимальной работоспособности АКБ необходимо держать его в чистоте, а если батарея перестала держать заряд, следует обратиться к электрикам СТО для проверки заряда.
Еще не белый, но «совсем горячий»
Редко кто из нас обращает внимание на состояние радиатора, патрубков и приводных ремней, а делать это рекомендуется. Дело в том, что риск разрыва ремня серьезно увеличивается после пробега 60 000 км. Особого внимания заслуживают также термостаты и вентиляторы. Неисправности охлаждающей системы грозят перегревом двигателя на солнце.
Перед летним сезоном радиатор следует промыть очищающим от грязи и налета раствором (антифриз и вода в равных долях) или «продуть» при помощи воздушного компрессора.
Фильтровать желательно не только «базар»
Привыкли ждать планового ТО и только тогда менять воздушный фильтр? Напрасно - за зиму он сильно забивается солью и другими твердыми частицами. «Забитый» фильтр оказывает повышенное сопротивление при прохождении через него воздуха, что приводит к падению мощности двигателя и грозит повышенным расходом топлива. После зимы обязательна диагностика фильтра, а также очистка или замена. В идеале данные процедуры нужно повторять через каждые 20 000 км.
Любите «ходить» - любите и мыть
Грязь и вредные для металла реагенты за прошедшие зимние месяцы остались на ходовой. Автомойки могут предложить чистку паром под давлением, что хорошо удаляет налипшую грязь. В целом же, к весенне-зимнему сезону рекомендуется комплексная бесконтактная мойка автомобиля. Это позволит очистить кузов от тонкодисперсной грязи и защитит от вредного воздействия дорожных реагентов.
Ну и, наконец, помните, что после суровой зимы автомобиль нуждается в особенном уходе и бережной полировке. Перепады температур, зимние осадки и дорожные реагенты могли повредить лакокрасочное покрытие. Восстановить кузов защитить его от пыли и солнца в летний период помогут в специализированных мастерских. При этом особое внимание следует обратить на качество материалов - от них зависит результат полировки и внешнего вида автомобиля.
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