647
16 апреля 2017, 17:51

Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов

Конец апреля – традиционное время открытия навигации для маломерных судов в ряде областей Северо-Западного региона. На новгородских водоемах она уже открылась 14 апреля, в акватории Ленинградской и Вологодской областей этого ждут со дня на день (20 и 22 апреля).
^
  Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
5
фото
  
Поскольку среди моторизованной публики полно людей, питающих симпатию к активному отдыху на воде, есть смысл прислушаться к голосу ГИМС МЧС.
 
Спасатели призывают судоводителей строго соблюдать меры безопасности плавания, требования Правил плавания по внутренним водным путям и Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ. В МЧС напоминают, что выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров, запрещён.
Ранее мы писали
Сезон экскурсий по рекам и каналам в Санкт-Петербурге и навигации на аквабусах начался совсем недавно, но ...
Читать далее

Кроме того, в текущем году в отношении маломерных судов внесены некоторые изменения. Преимущественно  они касаются регистрации, изменилась и форма судового билета. Все судовые билеты старого образца являются действительными, и по мере необходимости будут меняться.
 
Инспекторы, в свою очередь, озвучивают наиболее распространенные административные правонарушения, выявляемые ее инспекторами из года в год. Среди оных - управление маломерным судном без документов, необходимых для допуска к его управлению, а также отсутствие спасательных средств и удаление от берега за пределы судового хода (в условиях весенней переменчивой и холодной погоды может привести к трагическим, непредсказуемым последствиям).
 
Инспекторы напоминают, что перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных ситуациях.
 
Перед выходом на водоем следует тщательно проверить:
 
- Техническое состояние лодки.
- Наличие спасательного круга и спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке.
- Исправность двигателя и весел.
- Наличие ведёрка или другой ёмкости для откачивания воды.
 
Даже в относительно теплые весенние деньки желательно одеть теплую и водонепроницаемую одежду. А при ухудшении погоды - надеть спасательные средства. В азарте рыбной ловли не стоит увлекаться и нарушать установленного района плавания. Следует постоянно следить за изменениями погоды, поскольку прогнозы могут не совпадать с реальной ситуацией.

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Nissan Cabstar
Привет труженикам дорожного фронта!Помогите найти или скиньте фото аудио разъёма с разблюдовкой проводов на кабстаре у меня срезан, хочу реставрировать , не люблю сопли из проводов
Гарик07
Замена масла в механической коробке Мазда 3
Обычный интервал замены масла - 60-80 тыс. км. Превышать его не стоит - износ увеличивается. Про последовательность написали, чем менять - смотрите, кто базу сам производит, у них качество и цена наилучшими будут. То есть между газпромом и зиком я бы выбрал зик.
Farion
Без наклейки – штраф, или как поменялись ПДД
скоро за кислород налог плотить будем совсем оборзели
александр
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
Тест-драйв Cadillac XT5: шампанское настроение
Тест-драйв Jaguar XJ: праздник у камина
Какую сумму вы тратите на оплату штрафов ГИБДД?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Среднеразмерные кроссоверы и внедорожники
Chevrolet Traverse и еще 40 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 41 модель
Класс Купе спортивные
Alfa Romeo Brera и еще 25 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
Поскольку среди моторизованной публики полно людей, питающих симпатию к активному отдыху на воде, есть смысл прислушаться к голосу ГИМС МЧС. Спасатели призывают судоводителей строго соблюдать меры безопасности плавания, требования Правил плавания по внутренним водным путям и Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ. В МЧС напоминают, что выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров, запрещён.{{material_100769}} Кроме того, в текущем году в отношении маломерных судов внесены некоторые изменения. Преимущественно  они касаются регистрации, изменилась и форма судового билета. Все судовые билеты старого образца являются действительными, и по мере необходимости будут меняться. Инспекторы, в свою очередь, озвучивают наиболее распространенные административные правонарушения, выявляемые ее инспекторами из года в год. Среди оных - управление маломерным судном без документов, необходимых для допуска к его управлению, а также отсутствие спасательных средств и удаление от берега за пределы судового хода (в условиях весенней переменчивой и холодной погоды может привести к трагическим, непредсказуемым последствиям). Инспекторы напоминают, что перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных ситуациях. Перед выходом на водоем следует тщательно проверить: - Техническое состояние лодки.- Наличие спасательного круга и спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке.- Исправность двигателя и весел.- Наличие ведёрка или другой ёмкости для откачивания воды. Даже в относительно теплые весенние деньки желательно одеть теплую и водонепроницаемую одежду. А при ухудшении погоды - надеть спасательные средства. В азарте рыбной ловли не стоит увлекаться и нарушать установленного района плавания. Следует постоянно следить за изменениями погоды, поскольку прогнозы могут не совпадать с реальной ситуацией.
2017-04-16
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Нижегородская область Мурманск Волгоград
Москва Санкт-Петербург Карта портала
© 2007— 2017 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG