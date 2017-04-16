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16 апреля 2017, 17:51
Как подготовиться к открытию навигации для маломерных судов
Конец апреля – традиционное время открытия навигации для маломерных судов в ряде областей Северо-Западного региона. На новгородских водоемах она уже открылась 14 апреля, в акватории Ленинградской и Вологодской областей этого ждут со дня на день (20 и 22 апреля).
Поскольку среди моторизованной публики полно людей, питающих симпатию к активному отдыху на воде, есть смысл прислушаться к голосу ГИМС МЧС.
Спасатели призывают судоводителей строго соблюдать меры безопасности плавания, требования Правил плавания по внутренним водным путям и Правил пользования маломерными судами на водных объектах РФ. В МЧС напоминают, что выход в плавание маломерных судов, не прошедших государственную регистрацию и не несущих государственных регистрационных номеров, запрещён.
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Кроме того, в текущем году в отношении маломерных судов внесены некоторые изменения. Преимущественно они касаются регистрации, изменилась и форма судового билета. Все судовые билеты старого образца являются действительными, и по мере необходимости будут меняться.
Инспекторы, в свою очередь, озвучивают наиболее распространенные административные правонарушения, выявляемые ее инспекторами из года в год. Среди оных - управление маломерным судном без документов, необходимых для допуска к его управлению, а также отсутствие спасательных средств и удаление от берега за пределы судового хода (в условиях весенней переменчивой и холодной погоды может привести к трагическим, непредсказуемым последствиям).
Инспекторы напоминают, что перед уходом на рыбалку стоит обязательно сообщить о месте промысла родным и близким, а также уточнить время возвращения с рыбалки. Главное при ловле с лодки — уметь плавать. Это поможет спастись самому и спасти товарища даже в самых сложных ситуациях.
Перед выходом на водоем следует тщательно проверить:
- Техническое состояние лодки.
- Наличие спасательного круга и спасательных жилетов по количеству человек, находящихся в лодке.
- Исправность двигателя и весел.
- Наличие ведёрка или другой ёмкости для откачивания воды.
Даже в относительно теплые весенние деньки желательно одеть теплую и водонепроницаемую одежду. А при ухудшении погоды - надеть спасательные средства. В азарте рыбной ловли не стоит увлекаться и нарушать установленного района плавания. Следует постоянно следить за изменениями погоды, поскольку прогнозы могут не совпадать с реальной ситуацией.
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