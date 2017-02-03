Как протекают продажи нового Nissan Murano
Увы, но «пятьдесят первых» кузовов Murano у дилеров уже нет. «Последнего из могикан» не так давно продали в автоцентре «Автопродикс» на Московском проспекте. В свободной продаже исключительно те Murano, которые, без всякой лести, можно назвать самыми импозантными в своем сегменте. Те, что пошли в широкую российскую сеть в начале осени 2016-го.
Из телефонных бесед с представителями дилерских центров стало очевидным, что особыми коммерческими подвигами реализация флагманского кроссовера Nissan похвастаться не может. Даже несмотря на то, что многие взяли бы автомобиль только за внешний антураж. Потребительский пыл гасит цена – 2 460 000 рублей за базовую версию в моноприводном варианте. При этом в автоцентре Aurore Auto заметили, что в феврале ценник, скорее всего, будет пересмотрен и, как вы догадываетесь, не в сторону уменьшения.
Другой момент: однозначно сказать, что покупатели выбирают преимущественно самую доступную модификацию 4x2, ориентируясь безапелляционно на стоимость автомобиля, нельзя. В том же «Автопроидиксе» заметили, что количество покупателей, присматривающихся к максимальной комплектации, ничуть не меньше. А это, как никак, более серьезные 2 890 000 рублей.
За такие деньги новоиспеченный владелец Murano получает систему кругового обзора, «музыку» Bose с 11-ю динамиками, «20-е» легкосплавные диски колес и многое другое. Интересно, что и стартовая комплектация – не «худышка». Судите сами: светодиодные Bi LED фары, кресла Zero Gravity для переднего и заднего ряда, 7-дюймовый дисплей на приборной панели, дистанционный запуск двигателя, 8 парктроников, коленная подушка безопасности для водителя, раздельный климат-контроль для водителя и переднего пассажира, регулировка рулевой колонки по углу наклона и по вылету, кожаные руль и рычаг КПП, круиз-контроль, датчик дождя и пр.
Мотор, предложенный для Murano, пока один – атмосферная «шестерка» VQ35DE объемом 3,5 литра с V-образной компоновкой, варьируемыми фазами газораспределения, 24-клапанным ГРМ, коваными шатунами и коленвалом из стали и распределенным впрыском горючего. В его характеристиках - 249 - сил при 6400 об/мин и 325 Нм вращающего момента при 4400 об/мин. На такое одиночество дилеры не склонны пенять, дескать, это мешает активным продажам кроссовера.
Менеджер д/ц «Автопродикс» заявил, что в прайс-листе числится и хорошо знакомая по Pathfinder гибридная силовая установка, состоящая из 4-цилиндрового турбодвигателя объемом 2,5 литра (234 л.с. и 330 Нм крутящего потенциала), 20-сильного электромотора (160 Нм) и тяговой батареи емкостью 0,6 кВт/ч. Однако «живых» гибридов ни у одного из опрошенных нами дилерских центров нет. Как отметили в д/ц Aurore Auto, «заказать – пожалуйста, привезем, а посмотреть живьем в салоне, увы, не получится».
|Nissan Murano Top 3.5 CVT 4x4
|3.5 л, 249 л.с
|вариатор
|0-100 - 8.2 с, 210 км/ч
|4898 x 1915 x 1691 мм
|полный
|АИ-95, 10.2 л на 100 км
|2 890 000 руб
|Все характеристики
За право обладать полноприводной модификацией Murano клиенту придется доплатить 120 000 рублей. Менеджер вышеназванного автосалона заявил, что таких покупателей больше, нежели желающих ездить на переднем приводе. И как здесь не вспомнить маркетологов Nissan Motor Rus, говоривших при запуске модели, что на долю полноприводных Murano будет приходиться до 80% всех продаж. От себя же напомним, что речь идет о системе автоматически активируемого полного привода All Mode 4×4 i с многодисковой муфтой, управляемой электроникой, и активным распределением тяги по осям. На серьезном бездорожье она – не панацея, но на некоторые off-road подвиги все же способна.
Ни у одного рассматриваемого нами дилерского центра больших складских запасов Murano нет. Виной тому, как отметили в д/ц Aurore Auto, отсутствие отгрузок в декабре минувшего года. Основные партии машин продавцы ждут в ближайшее время. Особо это актуально для компании CTK Center, площадка которой на сегодняшний день не занята ни одним экземпляром Murano – продажи осуществляются исключительно под заказ. У автоцентра нет даже тестового Murano, поступление такого автомобиля ожидается в течение ближайших 2-3 недель. Срок ожидания заказа автомобиля невелик у всех продавцов – от 2 недель до 1,5 мес.
Чтобы хоть как-то привлечь к красавцу-кроссоверу повышенное потребительское внимание, импортер разработал ряд программ, которые доступны во всех дилерских центрах. Среди них – схема льготного кредитования под 9,9% при 50% первоначальном взносе, кредитование под 0% годовых сроком на 2 года при первоначальном взносе 75%, а также страховой полис КАСКО в подарок.
Стоимость прохождения планового техобслуживания у официальных партнеров Nissan разнится: от 9 000 до 13 000 руб. за ТО1 и от 15 000 до 25 000 руб. за ТО2.
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