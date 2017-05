Как протекают продажи обновленного Ford Kuga?

Согласно данным Ford Sollers, с момента начала продаж Kuga New и по сей день (а не прошло и полгода) в России реализовано 3 150 экземпляров. По нынешним меркам вполне хороший коммерческий результат. А это значит, что прения относительно того, нравится кому-то «передок» кроссовера, кому-то – нет, не столь актуальны. {{model_1764}} «В нашей линейке лидирующие позиции новый Kuga делит с Focus, а по результатам первого квартала 2017 года Kuga даже выбился в фавориты, став «моделью №1», - говорится в официальном ответе пресс-службы Ford Sollers. Эта информация на удивление четко перекликается с той, что озвучивают дилерские центры. Так, девушка-менеджер отдела продаж а/ц «Рольф Форд Октябрьский» прямым текстом заявила, что «Kuga на данный момент является основополагающим продуктом Ford». А ее коллега из а/ц «Аларм-Моторс Коломяжский» заметил, что «Kuga – не только самый продаваемый автомобиль в гамме компании, но и ликвидная модель на первичном и вторичном рынках продаж».По словам продавцов, слагаемых потребительского успеха Kuga много. Это и хорошая родословная кроссовера, его узнаваемость, российская производственная прописка, богатые комплектации, относительно недорогое ТО, а также приличный выбор машин на дилерских площадках. Каждый из респондентов отметил, что потенциальному покупателю сегодня предлагаются машины в разных цветовых решениях, комплектациях и с тремя моторами. Речь идет, как все мы прекрасно помним, о 2,5-литровом «атмосфернике» мощностью 150 л.с., а также о турбо-парочке серии EcoBoost рабочим объемом 1,5 литра в вариантах мощности 150 и 182 л.с. «Братишки» идут только с автоматической трансмиссией. С 2,5-литровым агрегатом доступен лишь передний привод, турбоверсии рассматриваются исключительно с полным приводом. По информации Ford Sollers, клиентские предпочтения сводятся к паритету: приблизительно 50% покупателей заказывают 2,5-литровые машины, другие 50% - 1,5-литровые «экобустовские». Аналогичные ответы – из уст дилеров.{{material_118452}} При этом сотрудник а/ц «Автополе» предложил в качестве покупки рассмотреть 2,5-литровый вариант Kuga и произвести на фирменной СТО чип-тюнинг двигателя. По словам менеджера, всего за 7-10 тыс. рублей можно совершенно официально довести мощность мотора до 180 сил, добавив автомобилю динамики и экономичности. Разница между моноприводными и полноприводными машинами в сопоставимых комплектациях, по словам продавцов, достигает 100-150 тыс. рублей. И покупателей, готовых пойти на такие траты, в достатке. В то же время тренд дня сегодняшнего – востребованность начальных комплектаций автомобиля. «Раньше «Форды» в версии Trend расходились не так активно; сегодня же они пользуются особым успехом», - заметил менеджер отдела продаж а/ц «Автополе». Та же мысль была озвучена продавцом-консультантом а/ц «Рольф Форд Октябрьский». По словам обоих сотрудников, причина кроется в хорошем списке оборудования, который предлагает комплектация Trend. Среди прочего в ней можно обнаружить АКПП, 7 подушек безопасности, обогрев руля и лобового стекла, «музыку», пакет «Комфорт» и много всего другого. В «Автополе» наиболее доступным вариантом сегодня считается Kuga по цене 1 360 000 рублей, в «Рольф Форд Октябрьском» - за 1 350 000 рублей. В «Аларме» назвали вовсе «детскую» цену – от 999 000 рублей. Мол, цена акционная, модель текущего, 2017 года, предложение действительно до конца мая. Старых, то бишь дорестайлинговых Ford Kuga в официальной продаже практически не осталось. Парочка машин задержалась на площадке «Автополя» (комплектация Titanium, 1 650 000 рублей), да 4-5 штук ожидают своих покупателей за стенами стеклянного шоу-рума «Рольфа» (также Titanium ,1 550 000 рублей). {{params_57402}} Тестовые «Куги» представлены у всех опрошенных нами дилеров. Правда, ни у одного из них в этом амплуа не выступает атмосферная модификация. «Таковы условия импортера», - заявляют в унисон продавцы. Средняя стоимость прохождения плановых ТО – 10 500 – 12 000 рублей. Актуальные спеццены Trend: 2,5 литра, 150 л.с., 6АКПП, FWD – 1 244 000 рублей.Trend Plus: 2,5 литра, 150 л.с., 6АКПП, FWD – 1 379 000 рублей. 1,5 литра EcoBoost, 150 л.с., 6АКПП, AWD – 1 484 000 рублей.Titanium: 2,5 литра, 150 л.с., 6АКПП, FWD – 1 474 000 рублей. 1,5 литра EcoBoost, 150 л.с., 6АКПП, AWD – 1 569 000 рублей. 1,5 литра EcoBoost, 182 л.с., 6АКПП, AWD – 1 659 000 рублей.Titanium Plus: 1,5 литра EcoBoost, 182 л.с., 6АКПП, AWD – 1 844 000 рублей.

