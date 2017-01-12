12 января 2017, 09:06

Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition

Дилерские центры Renault продолжают продажи внедорожников Duster лимитированной серии Dakar. Несмотря на то, что на дворе календарный 2017-й, машин свежего модельного года, равно как и цен, пока что нет. Продавцы распродают остатки 2016-го модельного года.
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Менеджеры автосалонов уверяют, что реализация «Дакаров» идет хорошо. Правда, сколько конкретно машин уходит в день/неделю/месяц, не озвучивается. Судя по тому, что импортер в идеале желал бы продать в наступившем году порядка 5-8 тыс. таких внедорожников, цифры представляются скромными.
 
Ранее мы писали
Не забыли еще персонажа миниатюры А. Райкина: «Пусть будет изобилие, пусть всё будет, но пусть хоть чего-нибудь ...
Читать далее
 
 
Оно и понятно: Dakar Edition – это, по сути, наличие дополнительных оригинальных пластиковых накладок и наклеек на кузов, и абсолюнто никаких откровений по технике вопроса. И за это покупателю приходится выкладывать сверху несколько тысяч целковых. Но люди, готовые выложить за ралли-рейдовую идею 40 тыс. рублей, среди нас находятся. И нет-нет, а в потоке уже можно встретить лимитированные Duster.
 
«Самый доступный Duster Dakar Edition в нашем салоне оценен в 928 тыс. рублей, - заметил в телефонной беседе с корреспондентом 110km.ru менеджер отдела продаж а/ц «Автопродикс Рено». – Это автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором, на «механике». Дизельный «Дакар» дороже – под миллион». Чувствую, что собеседник на другом конце провода сам слегка приуныл от таких цифр, поэтому сразу же пустил в ход «завлекательное» предложение – скидку в 75 тыс. рублей по системе «трейд-ин» и бонус в 90 тысяч по программе утилизации. По словам сотрудника автоцентра, выбор «Дакаров» на складе есть, хоть и не самый большой. В наличии машины с МКПП и «автоматом», а также с 2-литровым бензиновым двигателем.  
 
Примерно та же картина – в а/ц «Рольф Полюстрово Рено»: какой-никакой, но все же выбор по моторам, комплектациям и цветам. Самый приемлемый по цене «Дакар» (1,6 литра, 114 л.с., МКПП) здесь стоит 920 тыс. рублей, в дизельном исполнении – около 1 млн рублей. Описать портрет покупателя внедорожника лимитированной версии местный менеджер не смог, ограничившись робкими фразами о том, что это-де человек, для которого очень важны вылазки на природу. Иначе, мол, для чего машине те же расширители арок, которые входят в список «достоинств» Duster Dakar Edition.
 
 
5
фото
  
Представитель а/ц «Ральф-Кар», что называется, сходу и без длительной паузы на просмотр компьютера, назвал стартовую стоимость разных версий предлагающихся на Таллинском шоссе «Дакаров» - 911 тыс. рублей (1,6 литра), 950 тыс. рублей (2 литра, 143 л.с.) и 990 тыс. рублей (1,5 литра, 109 л.с.). При этом в беседе с нами продавец почему-то активно нахваливал дизельный мотор, уверяя, что все большее количество покупателей именно ему уделяют внимание. Аргументы менеджера железные: дизель экономичен, имеет тот же межсервисный интервал, что и бензиновый аналог (15 тыс. км пробега), а стоимость техобслуживания всего на 1 000 рублей больше (12 000 рублей).  
 
Renault Duster
Выпускается с 2012 г.
Новый от 629 000 до 994 990 Р
Объявлений: 497
Отзывов: 8
 
 
На фоне других дилерских центров, которые попали в сферу нашего обзора, расценки на ТО в данном автоцентре нам показались завышенными. К примеру, в «Автопродиксе» была озвучена куда меньшая цифра – 9 тыс. рублей (на бензиновые версии Duster). А вот продавец «Петровского Автоцентра» не смог сказать, сколько клиенты компании отдают за прохождение ежегодного техобслуживания, дескать, это удел сервисменов, а не менеджеров шоу-рума. При этом молодой человек худо-бедно смог-таки просветить относительно стоимости новых «Дакаров»: 912 тыс. рублей – бензиновый 1,6-литровый «механический», 983 тыс. рублей – на дизеле.
 
Ни в одном из автоцентров Duster Dakar Edition не выставлен в качестве автомобиля для тест-драйва – по словам самих продавцов, в том нет никакой необходимости, ибо техническая начинка полностью аналогична обычному Duster. Нет пока, как мы и анонсировали в самом начале обзора, «Дакаров» нового 2017-го модельного года. Поэтому продавцы стараются распродать остатки внедорожников прошлогодней производственной программы Renault. 

Комплектации и технические характеристики

Renault Duster Dakar Edition 1.5 MT 4x4Renault Duster Dakar Edition 1.6 MT 4x4Renault Duster Dakar Edition 2.0 AT 4x4
Год выпуска, с2016 2016 2016
Год выпуска, по2017 2017 2017
Кузовкроссовер кроссовер кроссовер
Количество дверей/мест5/5 5/5 5/5
Тип двигателядизельный бензиновый бензиновый
Мощность, л.с./ об/мин109 114 143
Объем двигателя1461 1598 1998
Тип трансмисииМеханическая 6-ступенчатая Механическая 6-ступенчатая автоматическая 4-ступенчатая
Приводполный полный полный
Городской цикл5.9 9.1 11.3
Загородный цикл5.0 6.8 7.2
Смешанный цикл5.3 7.6 8.7
ТопливоДТ АИ-95 АИ-95
Перейти к сравнению и всем характеристикам
Иван Братуха
Купить авто Рено Дастер, Дустер

В избранное

Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:

 
Комментарий появится на сайте после проверки модераторами. Для зарегистрированных пользователей проверки нет и комментарий появляется сразу
Отправить
Отзывы по теме
Форум Renault Duster
дастер... мечта. Для дорог в центральном черноземье отличная машина) ) ) собирались брать, но из-за финансовых трудностей пришлось брать машину чуть дешевле. Но тоже рено) )
NataYw
У Renault в России 8% рынка
Почти хороший автомобиль...Сандеро..., если бы шкив генератора не отваливался через 50000 пробега!
Андрей
Duster приносит Группе Renault хорошие дивиденды
Ещё бы диллеры не хамили с ценами и допами, а производители жёстче осуществляли контроль за диллерами.
Алексей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Renault Автомудрость Renault АвтоПитер Renault Дизайн и тюнинг Renault Новинки и концепт кары Renault Новости и акции автосалонов Renault Автосалоны и дилеры марки Renault Аренда и прокат авто марки Renault Автоклубы и форумы автозавчастей марки Renault Автосервисы и магазины автозапчастей марки Renault
Главные материалы
Год ожиданий. Чем порадует авторынок в 2017-м?
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Приходится ли Вам сегодня экономить на авто?
Голосовать
Продажа Renault Duster
Купить Renault Duster 2013 в Москве
648 000 Р
Купить Renault Duster 2012 в Москве
647 000 Р
Купить Renault Duster 2014 в Москве
559 000 Р
Купить Renault Duster 2015 в Москве
899 000 Р
Купить Renault Duster 2015 в Москве
847 000 Р
Все объявления
Рейтинг по классам
Класс Компактные кроссоверы и внедорожники
Subaru Impreza XV и еще 65 моделей
Класс F Luxury
Bentley Arnage и еще 10 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 22 модели
Класс F
Aston Martin Rapide и еще 14 моделей
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого, налог
 

в Москве
Рассчитать размер налога на автомобиль Duster
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Менеджеры автосалонов уверяют, что реализация «Дакаров» идет хорошо. Правда, сколько конкретно машин уходит в день/неделю/месяц, не озвучивается. Судя по тому, что импортер в идеале желал бы продать в наступившем году порядка 5-8 тыс. таких внедорожников, цифры представляются скромными. {{material_117237}}   Оно и понятно: Dakar Edition – это, по сути, наличие дополнительных оригинальных пластиковых накладок и наклеек на кузов, и абсолюнто никаких откровений по технике вопроса. И за это покупателю приходится выкладывать сверху несколько тысяч целковых. Но люди, готовые выложить за ралли-рейдовую идею 40 тыс. рублей, среди нас находятся. И нет-нет, а в потоке уже можно встретить лимитированные Duster.  «Самый доступный Duster Dakar Edition в нашем салоне оценен в 928 тыс. рублей, - заметил в телефонной беседе с корреспондентом 110km.ru менеджер отдела продаж а/ц «Автопродикс Рено». – Это автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором, на «механике». Дизельный «Дакар» дороже – под миллион». Чувствую, что собеседник на другом конце провода сам слегка приуныл от таких цифр, поэтому сразу же пустил в ход «завлекательное» предложение – скидку в 75 тыс. рублей по системе «трейд-ин» и бонус в 90 тысяч по программе утилизации. По словам сотрудника автоцентра, выбор «Дакаров» на складе есть, хоть и не самый большой. В наличии машины с МКПП и «автоматом», а также с 2-литровым бензиновым двигателем.   Примерно та же картина – в а/ц «Рольф Полюстрово Рено»: какой-никакой, но все же выбор по моторам, комплектациям и цветам. Самый приемлемый по цене «Дакар» (1,6 литра, 114 л.с., МКПП) здесь стоит 920 тыс. рублей, в дизельном исполнении – около 1 млн рублей. Описать портрет покупателя внедорожника лимитированной версии местный менеджер не смог, ограничившись робкими фразами о том, что это-де человек, для которого очень важны вылазки на природу. Иначе, мол, для чего машине те же расширители арок, которые входят в список «достоинств» Duster Dakar Edition. {{gallery_692}} Представитель а/ц «Ральф-Кар», что называется, сходу и без длительной паузы на просмотр компьютера, назвал стартовую стоимость разных версий предлагающихся на Таллинском шоссе «Дакаров» - 911 тыс. рублей (1,6 литра), 950 тыс. рублей (2 литра, 143 л.с.) и 990 тыс. рублей (1,5 литра, 109 л.с.). При этом в беседе с нами продавец почему-то активно нахваливал дизельный мотор, уверяя, что все большее количество покупателей именно ему уделяют внимание. Аргументы менеджера железные: дизель экономичен, имеет тот же межсервисный интервал, что и бензиновый аналог (15 тыс. км пробега), а стоимость техобслуживания всего на 1 000 рублей больше (12 000 рублей).   {{model_3024}}  На фоне других дилерских центров, которые попали в сферу нашего обзора, расценки на ТО в данном автоцентре нам показались завышенными. К примеру, в «Автопродиксе» была озвучена куда меньшая цифра – 9 тыс. рублей (на бензиновые версии Duster). А вот продавец «Петровского Автоцентра» не смог сказать, сколько клиенты компании отдают за прохождение ежегодного техобслуживания, дескать, это удел сервисменов, а не менеджеров шоу-рума. При этом молодой человек худо-бедно смог-таки просветить относительно стоимости новых «Дакаров»: 912 тыс. рублей – бензиновый 1,6-литровый «механический», 983 тыс. рублей – на дизеле.  Ни в одном из автоцентров Duster Dakar Edition не выставлен в качестве автомобиля для тест-драйва – по словам самих продавцов, в том нет никакой необходимости, ибо техническая начинка полностью аналогична обычному Duster. Нет пока, как мы и анонсировали в самом начале обзора, «Дакаров» нового 2017-го модельного года. Поэтому продавцы стараются распродать остатки внедорожников прошлогодней производственной программы Renault. 
2017-01-12
Автор: Иван Братуха
О проекте Реклама FAQ по сайту
Мотоциклы Грузовики Автобусы
ТТХ моделей По городам Карта портала
© 2007— 2016 110км.ру. При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Портал Интернет-издательства PDG