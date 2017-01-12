Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Вконтакте
Facebook
Дилерские центры Renault продолжают продажи внедорожников Duster лимитированной серии Dakar. Несмотря на то, что на дворе календарный 2017-й, машин свежего модельного года, равно как и цен, пока что нет. Продавцы распродают остатки 2016-го модельного года.
Менеджеры автосалонов уверяют, что реализация «Дакаров» идет хорошо. Правда, сколько конкретно машин уходит в день/неделю/месяц, не озвучивается. Судя по тому, что импортер в идеале желал бы продать в наступившем году порядка 5-8 тыс. таких внедорожников, цифры представляются скромными.
Оно и понятно: Dakar Edition – это, по сути, наличие дополнительных оригинальных пластиковых накладок и наклеек на кузов, и абсолюнто никаких откровений по технике вопроса. И за это покупателю приходится выкладывать сверху несколько тысяч целковых. Но люди, готовые выложить за ралли-рейдовую идею 40 тыс. рублей, среди нас находятся. И нет-нет, а в потоке уже можно встретить лимитированные Duster.
«Самый доступный Duster Dakar Edition в нашем салоне оценен в 928 тыс. рублей, - заметил в телефонной беседе с корреспондентом 110km.ru менеджер отдела продаж а/ц «Автопродикс Рено». – Это автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором, на «механике». Дизельный «Дакар» дороже – под миллион». Чувствую, что собеседник на другом конце провода сам слегка приуныл от таких цифр, поэтому сразу же пустил в ход «завлекательное» предложение – скидку в 75 тыс. рублей по системе «трейд-ин» и бонус в 90 тысяч по программе утилизации. По словам сотрудника автоцентра, выбор «Дакаров» на складе есть, хоть и не самый большой. В наличии машины с МКПП и «автоматом», а также с 2-литровым бензиновым двигателем.
Примерно та же картина – в а/ц «Рольф Полюстрово Рено»: какой-никакой, но все же выбор по моторам, комплектациям и цветам. Самый приемлемый по цене «Дакар» (1,6 литра, 114 л.с., МКПП) здесь стоит 920 тыс. рублей, в дизельном исполнении – около 1 млн рублей. Описать портрет покупателя внедорожника лимитированной версии местный менеджер не смог, ограничившись робкими фразами о том, что это-де человек, для которого очень важны вылазки на природу. Иначе, мол, для чего машине те же расширители арок, которые входят в список «достоинств» Duster Dakar Edition.
Представитель а/ц «Ральф-Кар», что называется, сходу и без длительной паузы на просмотр компьютера, назвал стартовую стоимость разных версий предлагающихся на Таллинском шоссе «Дакаров» - 911 тыс. рублей (1,6 литра), 950 тыс. рублей (2 литра, 143 л.с.) и 990 тыс. рублей (1,5 литра, 109 л.с.). При этом в беседе с нами продавец почему-то активно нахваливал дизельный мотор, уверяя, что все большее количество покупателей именно ему уделяют внимание. Аргументы менеджера железные: дизель экономичен, имеет тот же межсервисный интервал, что и бензиновый аналог (15 тыс. км пробега), а стоимость техобслуживания всего на 1 000 рублей больше (12 000 рублей).
На фоне других дилерских центров, которые попали в сферу нашего обзора, расценки на ТО в данном автоцентре нам показались завышенными. К примеру, в «Автопродиксе» была озвучена куда меньшая цифра – 9 тыс. рублей (на бензиновые версии Duster). А вот продавец «Петровского Автоцентра» не смог сказать, сколько клиенты компании отдают за прохождение ежегодного техобслуживания, дескать, это удел сервисменов, а не менеджеров шоу-рума. При этом молодой человек худо-бедно смог-таки просветить относительно стоимости новых «Дакаров»: 912 тыс. рублей – бензиновый 1,6-литровый «механический», 983 тыс. рублей – на дизеле.
Ни в одном из автоцентров Duster Dakar Edition не выставлен в качестве автомобиля для тест-драйва – по словам самих продавцов, в том нет никакой необходимости, ибо техническая начинка полностью аналогична обычному Duster. Нет пока, как мы и анонсировали в самом начале обзора, «Дакаров» нового 2017-го модельного года. Поэтому продавцы стараются распродать остатки внедорожников прошлогодней производственной программы Renault.
Как протекают продажи Renault Duster Dakar Edition
Менеджеры автосалонов уверяют, что реализация «Дакаров» идет хорошо. Правда, сколько конкретно машин уходит в день/неделю/месяц, не озвучивается. Судя по тому, что импортер в идеале желал бы продать в наступившем году порядка 5-8 тыс. таких внедорожников, цифры представляются скромными. {{material_117237}} Оно и понятно: Dakar Edition – это, по сути, наличие дополнительных оригинальных пластиковых накладок и наклеек на кузов, и абсолюнто никаких откровений по технике вопроса. И за это покупателю приходится выкладывать сверху несколько тысяч целковых. Но люди, готовые выложить за ралли-рейдовую идею 40 тыс. рублей, среди нас находятся. И нет-нет, а в потоке уже можно встретить лимитированные Duster. «Самый доступный Duster Dakar Edition в нашем салоне оценен в 928 тыс. рублей, - заметил в телефонной беседе с корреспондентом 110km.ru менеджер отдела продаж а/ц «Автопродикс Рено». – Это автомобиль с 1,6-литровым бензиновым мотором, на «механике». Дизельный «Дакар» дороже – под миллион». Чувствую, что собеседник на другом конце провода сам слегка приуныл от таких цифр, поэтому сразу же пустил в ход «завлекательное» предложение – скидку в 75 тыс. рублей по системе «трейд-ин» и бонус в 90 тысяч по программе утилизации. По словам сотрудника автоцентра, выбор «Дакаров» на складе есть, хоть и не самый большой. В наличии машины с МКПП и «автоматом», а также с 2-литровым бензиновым двигателем. Примерно та же картина – в а/ц «Рольф Полюстрово Рено»: какой-никакой, но все же выбор по моторам, комплектациям и цветам. Самый приемлемый по цене «Дакар» (1,6 литра, 114 л.с., МКПП) здесь стоит 920 тыс. рублей, в дизельном исполнении – около 1 млн рублей. Описать портрет покупателя внедорожника лимитированной версии местный менеджер не смог, ограничившись робкими фразами о том, что это-де человек, для которого очень важны вылазки на природу. Иначе, мол, для чего машине те же расширители арок, которые входят в список «достоинств» Duster Dakar Edition. {{gallery_692}} Представитель а/ц «Ральф-Кар», что называется, сходу и без длительной паузы на просмотр компьютера, назвал стартовую стоимость разных версий предлагающихся на Таллинском шоссе «Дакаров» - 911 тыс. рублей (1,6 литра), 950 тыс. рублей (2 литра, 143 л.с.) и 990 тыс. рублей (1,5 литра, 109 л.с.). При этом в беседе с нами продавец почему-то активно нахваливал дизельный мотор, уверяя, что все большее количество покупателей именно ему уделяют внимание. Аргументы менеджера железные: дизель экономичен, имеет тот же межсервисный интервал, что и бензиновый аналог (15 тыс. км пробега), а стоимость техобслуживания всего на 1 000 рублей больше (12 000 рублей). {{model_3024}} На фоне других дилерских центров, которые попали в сферу нашего обзора, расценки на ТО в данном автоцентре нам показались завышенными. К примеру, в «Автопродиксе» была озвучена куда меньшая цифра – 9 тыс. рублей (на бензиновые версии Duster). А вот продавец «Петровского Автоцентра» не смог сказать, сколько клиенты компании отдают за прохождение ежегодного техобслуживания, дескать, это удел сервисменов, а не менеджеров шоу-рума. При этом молодой человек худо-бедно смог-таки просветить относительно стоимости новых «Дакаров»: 912 тыс. рублей – бензиновый 1,6-литровый «механический», 983 тыс. рублей – на дизеле. Ни в одном из автоцентров Duster Dakar Edition не выставлен в качестве автомобиля для тест-драйва – по словам самих продавцов, в том нет никакой необходимости, ибо техническая начинка полностью аналогична обычному Duster. Нет пока, как мы и анонсировали в самом начале обзора, «Дакаров» нового 2017-го модельного года. Поэтому продавцы стараются распродать остатки внедорожников прошлогодней производственной программы Renault.
В избранное