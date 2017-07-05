5 июля 2017, 09:34

Как сделать перевозку детей безопасной?

Сознательные родители знают, как важно правильно перевозить ребенка в автомобиле. Качественные автокресла сегодня могут стоить более 50 000 рублей, однако есть аналоги в несколько раз дешевле. Казалось бы, в таком вопросе финансовый аспект должен уходить на второй план, но, увы, не все взрослые готовы платить за детскую безопасность.
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Как сделать перевозку детей безопасной?

Согласно данным Центра изучения общественного мнения, автокреслами и бустерами на сегодняшний день пользуется 81% автомобилистов, 5 лет назад такие устройства использовали всего 32% опрошенных. Тем не менее, даже те 19% противников удерживающих устройств ежедневно подвергают детей серьезной опасности, а то и вовсе ухудшают и без того плачевную статистику. По данным ГИБДД, за первые 4 месяца 2017 года в стране на 21% выросло количество погибших детей в ДТП в сравнении с аналогичным периодом 2016-го. Качественное устройство для обеспечения детской безопасности в автомобиле снижает риск получения смертельных травм на 75%. Автокресло – необходимый атрибут, который в случае аварии может сохранить жизнь ребенку.

Власти озадачились вопросом снижения детского травматизма не так давно. С 1 июля 2017 года в России должен был вступить в силу новый закон, ужесточающий правила перевозки детей в возрасте до 7 лет. В частности, предлагалось исключить из текста Правил дорожного движения формулировку «иные средства» в отношении разрешенных устройств, обеспечивающих безопасность ребенка. Это значит, что использовать можно будет только автокресла и бустеры. Под иными устройствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, подразумевают различного рода адаптеры типа «ФЭСТ», подушки, свернутые одеяла. Все они предназначены для того, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил не по шее ребенка, а по груди.

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Ежегодные испытания адаптеров показывают, что в случае аварии они просто сминают до позвоночника желудок и другие внутренние органы ребенка. Что касается одеял и подушек, то ни о какой безопасности речи быть не может. За игнорирование этого требования предполагается ввести штраф в размере 3 000 рублей.

Реформы должны были вступить в силу еще 1 января 2017 года, однако не были рассмотрены Госдумой, поэтому срок принятия поправок отложили на лето. Причина переноса заключалась в том, что депутаты решили пересмотреть и дополнить некоторые пункты законопроекта относительно правил перевоза дошкольников. Кроме того, именно в июле, в сезон отпусков и летних каникул, новые поправки в закон станут наиболее актуальными, так как в этот период аварийность на дорогах с участием детей резко повышается и составляет до 36% от общего числа ДТП за весь год. Вот только с наступлением июля обсуждение инициативы снова отложили. На сей раз до осени.

По данным экспертов автошкол, дорожно-транспортные происшествия - одна из 4  главных причин гибели детей в возрасте до 5 лет. Треть погибших в России составляют дети-пассажиры, которые не могли нарушить правила, как не могли и воспрепятствовать нарушению. Они просто находились в салоне машины, которая попала в аварию. В 2016 году в ДТП погибли 308 детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, тогда как пешеходов - 215.

Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России» « Штрафы, применяемые к родителям в размере 5-10 тыс. рублей за нарушение правил перевозки детей, малоэффективны. Нужна системная, комплексная работа с родителями в средствах массовой информации, в автошколах, инициативных группах. Необходима демонстрация видеосюжетов о последствиях таких нарушений и их профилактика, которая будет более действенной мерой. »
Сергей Лобарев, председатель правления «Гильдия автошкол России»


Эксперты считают, что во избежание различного толкования понятия «детское удерживающее устройство» необходимо установить перечень таких устройств и требования к их сертификации по европейским и российским стандартам. В марте 2016 году Гильдия автошкол России обратилась в Минздрав РФ с предложением в качестве критерия для использования детских удерживающих устройств использовать не возраст ребенка, а рост и вес, как это практикуется в Европе. Минздрав РФ, в свою очередь, признал, что рост и вес — это главные критерии, которые должны учитываться при определении необходимости использования детских удерживающих устройств. Ребенок ростом 150 см и выше и весом более 36 кг уже фактически нуждается в такой же перевозке, как взрослый человек.

Правда, в Госдуме этот момент проигнорировали. Пассажиров в возрасте до 7 лет перевозить теперь можно будет исключительно в автокресле либо бустере и только на заднем сиденье. Для ребенка от 7 до 11 лет подобные системы безопасности понадобятся в случае перевозки на переднем сиденье. На заднем сидении ребенок может быть пристегнут штатными ремнями.

Евгений Гришкевич, директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр» « Как показывает практика, использование устройств ФЭСТ и других средств обеспечения безопасности, помимо автокресел и бустеров, может привести к серьезным детским травмам при ДТП. Правки в законе помогут повысить безопасность перевозки юных пассажиров и вытеснить с рынка некачественные удерживающие системы. Отрицательной стороной законопроекта можно назвать только то, что такие меры серьезно ударят по кошельку родителей — качественные детские автокресла стоят довольно дорого. Правительство предлагает штрафовать родителей за использование запрещенных удерживающих систем, как и за отсутствие автокресел. Сумма штрафа составит 3 000 рублей. Считаю, если нарушение было замечено неоднократно, наказание должно быть более строгим. »
Евгений Гришкевич, директор департамента по послепродажному обслуживанию ГК «АвтоСпецЦентр»
Проблема установки детских автокресел для личного транспорта становится все более актуальной из-за повышения уровня автомобилизации в России и, как следствие, большего количества аварий с участием детей. Для сравнения: еще 20 лет назад, в 1997 году, на 1000 человек в среднем по России приходилось 113,7 автомобилей, а в 2016-м эта цифра выросла до 285. Если вспомнить, россияне долго привыкали к обязательному использованию водителем и пассажирами ремней безопасности. С детскими автокреслами ситуация может повториться. Очевидно, что одними только штрафами невозможно повысить детскую безопасность и уж тем более свести смертность на нет. Тем паче, что штрафные 3 000 рублей (со скидкой за своевременную уплату 1 500 рублей) не являются критичной суммой для большинства семей.
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Как сделать перевозку детей безопасной?
Согласно данным Центра изучения общественного мнения, автокреслами и бустерами на сегодняшний день пользуется 81% автомобилистов, 5 лет назад такие устройства использовали всего 32% опрошенных. Тем не менее, даже те 19% противников удерживающих устройств ежедневно подвергают детей серьезной опасности, а то и вовсе ухудшают и без того плачевную статистику. По данным ГИБДД, за первые 4 месяца 2017 года в стране на 21% выросло количество погибших детей в ДТП в сравнении с аналогичным периодом 2016-го. Качественное устройство для обеспечения детской безопасности в автомобиле снижает риск получения смертельных травм на 75%. Автокресло – необходимый атрибут, который в случае аварии может сохранить жизнь ребенку.Власти озадачились вопросом снижения детского травматизма не так давно. С 1 июля 2017 года в России должен был вступить в силу новый закон, ужесточающий правила перевозки детей в возрасте до 7 лет. В частности, предлагалось исключить из текста Правил дорожного движения формулировку «иные средства» в отношении разрешенных устройств, обеспечивающих безопасность ребенка. Это значит, что использовать можно будет только автокресла и бустеры. Под иными устройствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, подразумевают различного рода адаптеры типа «ФЭСТ», подушки, свернутые одеяла. Все они предназначены для того, чтобы ремень безопасности автомобиля проходил не по шее ребенка, а по груди. {{material_115236}} Ежегодные испытания адаптеров показывают, что в случае аварии они просто сминают до позвоночника желудок и другие внутренние органы ребенка. Что касается одеял и подушек, то ни о какой безопасности речи быть не может. За игнорирование этого требования предполагается ввести штраф в размере 3 000 рублей.Реформы должны были вступить в силу еще 1 января 2017 года, однако не были рассмотрены Госдумой, поэтому срок принятия поправок отложили на лето. Причина переноса заключалась в том, что депутаты решили пересмотреть и дополнить некоторые пункты законопроекта относительно правил перевоза дошкольников. Кроме того, именно в июле, в сезон отпусков и летних каникул, новые поправки в закон станут наиболее актуальными, так как в этот период аварийность на дорогах с участием детей резко повышается и составляет до 36% от общего числа ДТП за весь год. Вот только с наступлением июля обсуждение инициативы снова отложили. На сей раз до осени.По данным экспертов автошкол, дорожно-транспортные происшествия - одна из 4  главных причин гибели детей в возрасте до 5 лет. Треть погибших в России составляют дети-пассажиры, которые не могли нарушить правила, как не могли и воспрепятствовать нарушению. Они просто находились в салоне машины, которая попала в аварию. В 2016 году в ДТП погибли 308 детей-пассажиров в возрасте до 12 лет, тогда как пешеходов - 215.{{person_51_Штрафы, применяемые к родителям в размере 5-10 тыс. рублей за нарушение правил перевозки детей, малоэффективны. Нужна системная, комплексная работа с родителями в средствах массовой информации, в автошколах, инициативных группах. Необходима демонстрация видеосюжетов о последствиях таких нарушений и их профилактика, которая будет более действенной мерой.}}Эксперты считают, что во избежание различного толкования понятия «детское удерживающее устройство» необходимо установить перечень таких устройств и требования к их сертификации по европейским и российским стандартам. В марте 2016 году Гильдия автошкол России обратилась в Минздрав РФ с предложением в качестве критерия для использования детских удерживающих устройств использовать не возраст ребенка, а рост и вес, как это практикуется в Европе. Минздрав РФ, в свою очередь, признал, что рост и вес — это главные критерии, которые должны учитываться при определении необходимости использования детских удерживающих устройств. Ребенок ростом 150 см и выше и весом более 36 кг уже фактически нуждается в такой же перевозке, как взрослый человек.Правда, в Госдуме этот момент проигнорировали. Пассажиров в возрасте до 7 лет перевозить теперь можно будет исключительно в автокресле либо бустере и только на заднем сиденье. Для ребенка от 7 до 11 лет подобные системы безопасности понадобятся в случае перевозки на переднем сиденье. На заднем сидении ребенок может быть пристегнут штатными ремнями.{{person_104_Как показывает практика, использование устройств ФЭСТ и других средств обеспечения безопасности, помимо автокресел и бустеров, может привести к серьезным детским травмам при ДТП. Правки в законе помогут повысить безопасность перевозки юных пассажиров и вытеснить с рынка некачественные удерживающие системы. Отрицательной стороной законопроекта можно назвать только то, что такие меры серьезно ударят по кошельку родителей — качественные детские автокресла стоят довольно дорого. Правительство предлагает штрафовать родителей за использование запрещенных удерживающих систем, как и за отсутствие автокресел. Сумма штрафа составит 3 000 рублей. Считаю, если нарушение было замечено неоднократно, наказание должно быть более строгим.}} Проблема установки детских автокресел для личного транспорта становится все более актуальной из-за повышения уровня автомобилизации в России и, как следствие, большего количества аварий с участием детей. Для сравнения: еще 20 лет назад, в 1997 году, на 1000 человек в среднем по России приходилось 113,7 автомобилей, а в 2016-м эта цифра выросла до 285. Если вспомнить, россияне долго привыкали к обязательному использованию водителем и пассажирами ремней безопасности. С детскими автокреслами ситуация может повториться. Очевидно, что одними только штрафами невозможно повысить детскую безопасность и уж тем более свести смертность на нет. Тем паче, что штрафные 3 000 рублей (со скидкой за своевременную уплату 1 500 рублей) не являются критичной суммой для большинства семей.{{vote_96}}
2017-07-05
Автор: Арина Милая
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