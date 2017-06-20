20 июня 2017, 17:44
Как в этом году «электрифицируется» автопарк «самостийной»
Как информирует Ассоциация «Укравтопром», с января по май 2017 года на Украине зарегистрировано 958 новых электромобилей. Таким образом, доля ТС с нулевым уровнем выбросов на первичном рынке составила почти 2%.
Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
При этом сильно изменилась возрастная структура рынка электрических моделей. Если в 2016-м доля новых авто в первичных регистрациях электрокаров составляла почти 45%, то сегодня - 18%.
Беспрекословным лидером на местном рынке электрокаров является Nissan Leaf – ему отдали предпочтение 816 украинцев. Правда, из этого списка лишь 124 жителя «самостийной» приобрели новые автомобили; подавляющее же большинство продаж пришлось на импортированные «бэушки».
Далее следуют Ford Focus Electric (37 «электриков», из которых 3 новых ед.), Tesla Model S (24 ед., из них – 7 новых) и BMW i3 (также 24 ед., из них 16 – абсолютно свежие продажи).
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
19.06.2017, 11:10
Читайте по теме
Model S генерирует успех Tesla
11.08.2013, 12:11
В Подмосковье начали строить завод Mercedes-Benz
20.06.2017, 11:51
Курс на цивилизацию. Где лучше обслуживать автомобиль?
19.06.2017, 11:10
Комментарии пользователей
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
Отзывы по теме
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Неплохо. Двигаемся к успеху.
Интересные разделы
Главные материалы
Рейтинг по классам
Транспортный налог
Итого, налог
в Москве
в Москве
В избранное