20 июня 2017, 17:44

Как в этом году «электрифицируется» автопарк «самостийной»

Как информирует Ассоциация «Укравтопром», с января по май 2017 года на Украине зарегистрировано 958 новых электромобилей. Таким образом, доля ТС с нулевым уровнем выбросов на первичном рынке составила почти 2%.
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Как в этом году «электрифицируется» автопарк «самостийной» Nissan Leaf, Tesla Model S

Nissan Leaf
Выпускается с 2013 г.
Новый 831 000 Р
Объявлений: 1
Отзывов: 1
Получается, что спрос на электрокары вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2,8 раза.

При этом сильно изменилась возрастная структура рынка электрических моделей. Если в 2016-м доля новых авто в первичных регистрациях электрокаров составляла почти 45%, то сегодня - 18%.

Беспрекословным лидером на местном рынке электрокаров является Nissan Leaf – ему отдали  предпочтение 816 украинцев. Правда, из этого списка лишь 124 жителя «самостийной» приобрели новые автомобили; подавляющее же большинство продаж пришлось на  импортированные «бэушки».

Далее следуют Ford Focus Electric (37 «электриков», из которых 3 новых ед.), Tesla Model S (24 ед., из них – 7 новых) и BMW i3 (также 24 ед., из них 16 – абсолютно свежие продажи).

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум Nissan Leaf
Нашёл по Лиф, http:// nissan.110km.ru/ leaf.html#, где кто продает не обнаруживается.
Mir59
Поиграем в электромобили
Wow, your post makes mine look febele. More power to you!
Alinne
Nissan Leaf – лидер Европы среди «электриков»
Неплохо. Двигаемся к успеху.
taran
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Как в этом году «электрифицируется» автопарк «самостийной»
{{model_2919}} Получается, что спрос на электрокары вырос, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в 2,8 раза. При этом сильно изменилась возрастная структура рынка электрических моделей. Если в 2016-м доля новых авто в первичных регистрациях электрокаров составляла почти 45%, то сегодня - 18%.Беспрекословным лидером на местном рынке электрокаров является Nissan Leaf – ему отдали  предпочтение 816 украинцев. Правда, из этого списка лишь 124 жителя «самостийной» приобрели новые автомобили; подавляющее же большинство продаж пришлось на  импортированные «бэушки». Далее следуют Ford Focus Electric (37 «электриков», из которых 3 новых ед.), Tesla Model S (24 ед., из них – 7 новых) и BMW i3 (также 24 ед., из них 16 – абсолютно свежие продажи).
2017-06-20
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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