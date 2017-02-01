Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
«Волгабас» смогла выйти на финальный этап реализации 2 масштабных инвестиционных проектов – в Волгоградской и Владимирской областях. Создано более 100 новых рабочих мест. Особый акцент компания придает тестовому запуску производства в новом промышленном парке, расположенном в Собинском районе Владимирской области. Здесь начал работу металлообрабатывающий комплекс, способный обеспечить потребности в различных комплектующих для всей ГК «Волгабас».
В наступившем на заводе начнется производство шасси и автобусов. Кроме того, здесь планируется запустить в серию беспилотный автобус «MatrЁshka» и 12-метровый автобус на электрической тяге.
В 2016-м продолжилось успешное многолетнее сотрудничество с транспортниками Санкт-Петербурга. «Волгабас» выиграла конкурсы и заключила ряд новых контрактов на поставку 12- и 18-метровых городских автобусов в Северную столицу. Компания поставила в Волгоградскую область и другие регионы страны 223 экологически чистых автобуса «Volgabus» на метане.
Беспилотная платформа «MatrЁshka», которую выпускает ГК, стала одной из самых обсуждаемых новинок отрасли в 2016 году. Автобусы на базе универсального шасси были продемонстрированы на крупнейших форумах и отраслевых выставках (ПМЭФ, Сочинский экономический форум, «Открытые инновации», «Транспортная неделя» и т.д.).
На сегодняшний день уже сформирован пакет заказов на первые серийные образцы, которые будут обслуживать транспортные кластеры, промышленные предприятия и логистические центры.
2017-й обещает стать годом большого прорыва для ГК. Среди самых ожидаемых событий – запуск на полную мощность производственных площадок в Волжском и Владимире. Кроме того, «Волгабас» готовит презентацию обновленного флагмана линейки городских автобусов – «СитиРитм», а также электробуса.
Справка
ГК «Волгабас» основана в 1993 году и за свою историю выпустила на российские маршруты более 5 000 автобусов различного класса. На предприятии в г. Волжском работают 550 сотрудников. В 2016 году компания в тестовом режиме запустила научно-производственный комплекс во Владимирской области, который станет одним из крупнейших предприятий по производству автобусов в Европе. Его особенности - высокая степень автоматизации производства.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
в Москве
В избранное