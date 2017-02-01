1 февраля 2017, 16:19

Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?

В 2016 году Группа компаний «Волгабас» увеличила объемы производства, по сравнению с 2015-м, на 72%. Несмотря на продолжающееся уже на протяжении 3 лет падение отечественного рынка автобусов, ГК нарастила выпуск продукции и, попутно, долю в сегментах машин большой и особо большой вместимости.
  Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год? Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год? Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год? Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
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«Волгабас» смогла выйти на финальный этап реализации 2 масштабных инвестиционных проектов – в Волгоградской и Владимирской областях. Создано более 100 новых рабочих мест. Особый акцент компания придает тестовому запуску производства в новом промышленном парке, расположенном в Собинском районе Владимирской области. Здесь начал работу металлообрабатывающий комплекс, способный обеспечить потребности в различных комплектующих для всей ГК «Волгабас».

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В наступившем на заводе начнется производство шасси и автобусов. Кроме того, здесь планируется запустить в серию беспилотный автобус «MatrЁshka» и 12-метровый автобус на электрической тяге.

В 2016-м продолжилось успешное многолетнее сотрудничество с транспортниками Санкт-Петербурга. «Волгабас» выиграла конкурсы и заключила ряд новых контрактов на поставку 12- и 18-метровых городских автобусов в Северную столицу. Компания поставила в Волгоградскую область и другие регионы страны 223 экологически чистых автобуса «Volgabus» на метане.

Беспилотная платформа «MatrЁshka», которую выпускает ГК, стала одной из самых обсуждаемых новинок отрасли в 2016 году. Автобусы на базе универсального шасси были продемонстрированы на крупнейших форумах и отраслевых выставках (ПМЭФ, Сочинский экономический форум, «Открытые инновации», «Транспортная неделя» и т.д.).

На сегодняшний день уже сформирован пакет заказов на первые серийные образцы, которые будут обслуживать транспортные кластеры, промышленные предприятия и логистические центры. 

В 1995 году «Волжанин» становится родоначальником производства туристических автобусов в РФ. На предприятии разработан междугородный автобус «5268». 1995-1997 г.г. – собраны опытные образцы и начата серийная сборка большого городского автобуса «Волжанин-5270» собственной конструкции.

2017-й обещает стать годом большого прорыва для ГК. Среди самых ожидаемых событий – запуск на полную мощность производственных площадок в Волжском и Владимире. Кроме того, «Волгабас» готовит презентацию обновленного флагмана линейки городских автобусов – «СитиРитм», а также электробуса.

Справка

ГК «Волгабас» основана в 1993 году и за свою историю выпустила на российские маршруты более 5 000 автобусов различного класса. На предприятии в г. Волжском работают 550 сотрудников. В 2016 году компания в тестовом режиме запустила научно-производственный комплекс во Владимирской области, который станет одним из крупнейших предприятий по производству автобусов в Европе. Его особенности - высокая степень автоматизации производства.

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Как Группа компаний «Волгабас» отработала минувший год?
«Волгабас» смогла выйти на финальный этап реализации 2 масштабных инвестиционных проектов – в Волгоградской и Владимирской областях. Создано более 100 новых рабочих мест. Особый акцент компания придает тестовому запуску производства в новом промышленном парке, расположенном в Собинском районе Владимирской области. Здесь начал работу металлообрабатывающий комплекс, способный обеспечить потребности в различных комплектующих для всей ГК «Волгабас». {{material_116060}} В наступившем на заводе начнется производство шасси и автобусов. Кроме того, здесь планируется запустить в серию беспилотный автобус «MatrЁshka» и 12-метровый автобус на электрической тяге. В 2016-м продолжилось успешное многолетнее сотрудничество с транспортниками Санкт-Петербурга. «Волгабас» выиграла конкурсы и заключила ряд новых контрактов на поставку 12- и 18-метровых городских автобусов в Северную столицу. Компания поставила в Волгоградскую область и другие регионы страны 223 экологически чистых автобуса «Volgabus» на метане.Беспилотная платформа «MatrЁshka», которую выпускает ГК, стала одной из самых обсуждаемых новинок отрасли в 2016 году. Автобусы на базе универсального шасси были продемонстрированы на крупнейших форумах и отраслевых выставках (ПМЭФ, Сочинский экономический форум, «Открытые инновации», «Транспортная неделя» и т.д.). На сегодняшний день уже сформирован пакет заказов на первые серийные образцы, которые будут обслуживать транспортные кластеры, промышленные предприятия и логистические центры. {{photo_text_27}} 2017-й обещает стать годом большого прорыва для ГК. Среди самых ожидаемых событий – запуск на полную мощность производственных площадок в Волжском и Владимире. Кроме того, «Волгабас» готовит презентацию обновленного флагмана линейки городских автобусов – «СитиРитм», а также электробуса.Справка ГК «Волгабас» основана в 1993 году и за свою историю выпустила на российские маршруты более 5 000 автобусов различного класса. На предприятии в г. Волжском работают 550 сотрудников. В 2016 году компания в тестовом режиме запустила научно-производственный комплекс во Владимирской области, который станет одним из крупнейших предприятий по производству автобусов в Европе. Его особенности - высокая степень автоматизации производства.
2017-02-01
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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