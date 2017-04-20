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20 апреля 2017, 10:03

Как выбрать сервис для автомобиля?

С приходом трудного экономического времени многие автовладельцы стали сокращать расходы на содержание и обслуживание автомобиля. Дилеры, в свою очередь, почувствовали удар не только от падения продаж, но и от того, что часть существующих клиентов была вынуждена отказаться от сервисных услуг автосалонов.
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  Как выбрать сервис для автомобиля? Как выбрать сервис для автомобиля? Как выбрать сервис для автомобиля? Как выбрать сервис для автомобиля?
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Пока авторынок России находится в упадке, дилерам ничего не остается, как сосредотачивать силы на других направлениях, в первую очередь, на сервисе. Однако на этом заработать удается единицам. Сейчас рынок автосервиса находится в упадке еще и потому, что выбрать добросовестную СТО не так просто. Как оказалось, автовладельцы отказываются от прохождения ТО не только лишь в целях экономии. В последнее время автосервисы все чаще обманывают клиентов, это происходит даже во время техобслуживания. Наиболее распространенный из подобных случаев - непредоставление заявленной в итоговом перечне работ услуги. Например, в заказ-наряде может быть указана замена масла, а на деле замена не осуществлялась – недобросовестные работники просто протерли масляный фильтр.

С гарантийными автомобилями дела обстоят проще: автовладелец должен проходить ТО у официального дилера, чтобы не потерять гарантию. Однако этим часто пренебрегают ввиду высоких расценок у официалов на ремонт и обслуживание. Но даже у самых надежных автомобилей случаются крупные поломки в первые годы службы, и тогда уже стоимость ремонта может лечь на плечи хозяина авто. Чтобы не расплачиваться самостоятельно за ремонт гарантийного автомобиля, можно выбрать сертифицированный центр. Это, с одной стороны, дешевле, с другой – безопасно.

Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса» « На многих дилерских станциях прописано, что автовладельцы могут обслуживаться в сертифицированных СТО, и тогда гарантия не пропадет. Советую также обращать внимание на то, что прописано в сервисной книжке, и делать только эти работы. Зачастую дилеры предлагают дополнительные ремонтные позиции, но здесь лучше следовать рекомендациям завода. В тоже время не стоит экономить на неизвестных запчастях и пользоваться услугами сервиса, где используют разливное бочковое масло. Наконец, если машина находится на гарантии, нужно следить, чтобы все прописанные работы выполнялись. Что касается подержанных автомобилей, то для сервиса лучше выбирать станции, которым вы доверяете. »
Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса»
Как оказалось, действительно фактор доверия к СТО и мастеру является главенствующим для российских автомобилистов при выборе точки обслуживания авто. В реальности почти всегда качество выполненных работ и отношение к клиенту зависит от человеческого фактора. Если приемщик, например, имеет плохое настроение, это может сказаться и на его работе. По наблюдениям социологов, автомобилисты с такой же частотой жалуются на невежливый персонал, как, допустим, на плохо закрученные колеса после процедуры «переобувания».

Но в сложное экономическое время комфорт, уют и привычки отходят на второй план, если за это приходится переплачивать. Сейчас обращения на сервис многих клиентов из регулярных превратились в «необходимые». Теперь автовладельцы чаще обращаются только тогда, когда это действительно необходимо – чтобы, например, пройти обязательное ТО или устранить неисправность.

Независимый эксперт по подбору автосервисов CarProfi Алексей Цыгалинов « Не стоит привязывать прохождение ТО только к пробегу автомобиля или сроку оформления страховки, нужно проходить осмотр регулярно. Ведь в то время, когда автомобиль не двигается, стоит в пробках или просто прогревается в холодную погоду, он также работает. Для поддержания вашего авто в рабочем состоянии стоит регулярно проверять уровень технических жидкостей, в том числе и моторного масла (и уж тем более менять его), проводить диагностику состояния аккумулятора, ошибок двигателя, проверку состояния шин, степень изношенности протектора и пр. »
Независимый эксперт по подбору автосервисов CarProfi Алексей Цыгалинов
По мнению специалиста, выбирать лучше тот автосервис, который точно работает с нужной вам маркой, и лучше всего, чтобы эта марка была для СТО приоритетной. В последние годы стало все больше появляться автомобилей (особенно иностранных брендов) для ремонта и обслуживания которых необходимо специальное оборудование. Если автосервис занимается ремонтом любых авто, он должен крупным, масштабным, так как гаражная мастерская просто не может себе позволить приобрести всё необходимое оборудование и инструменты для каждой марки и модели.

Немало важно уметь оценивать сервис и визуально. Также стоит пообщаться с мастерами - личный контакт всегда помогает больше узнать о том месте, где они работают. Одним из факторов оценки может послужить состояние техзоны, он поможет легко понять уровень СТО. Никто не ожидает от зоны, в которой производятся ремонтные работы, идеальной чистоты, но хорошие автомеханики вряд ли будут работать среди мусора и непроходимой грязи.
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Наконец, чтобы не стать жертвой некачественно оказанных или вовсе неоказанных услуг стоит делать выбор в пользу проверенных автомастерских или использовать сервисы по подбору СТО. В этом случае велика вероятность того, что среди разнообразия предложений встретится достойная мастерская с грамотными специалистами.

Арина Милая

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Как выбрать сервис для автомобиля?
Пока авторынок России находится в упадке, дилерам ничего не остается, как сосредотачивать силы на других направлениях, в первую очередь, на сервисе. Однако на этом заработать удается единицам. Сейчас рынок автосервиса находится в упадке еще и потому, что выбрать добросовестную СТО не так просто. Как оказалось, автовладельцы отказываются от прохождения ТО не только лишь в целях экономии. В последнее время автосервисы все чаще обманывают клиентов, это происходит даже во время техобслуживания. Наиболее распространенный из подобных случаев - непредоставление заявленной в итоговом перечне работ услуги. Например, в заказ-наряде может быть указана замена масла, а на деле замена не осуществлялась – недобросовестные работники просто протерли масляный фильтр.С гарантийными автомобилями дела обстоят проще: автовладелец должен проходить ТО у официального дилера, чтобы не потерять гарантию. Однако этим часто пренебрегают ввиду высоких расценок у официалов на ремонт и обслуживание. Но даже у самых надежных автомобилей случаются крупные поломки в первые годы службы, и тогда уже стоимость ремонта может лечь на плечи хозяина авто. Чтобы не расплачиваться самостоятельно за ремонт гарантийного автомобиля, можно выбрать сертифицированный центр. Это, с одной стороны, дешевле, с другой – безопасно.{{person_71_На многих дилерских станциях прописано, что автовладельцы могут обслуживаться в сертифицированных СТО, и тогда гарантия не пропадет. Советую также обращать внимание на то, что прописано в сервисной книжке, и делать только эти работы. Зачастую дилеры предлагают дополнительные ремонтные позиции, но здесь лучше следовать рекомендациям завода. В тоже время не стоит экономить на неизвестных запчастях и пользоваться услугами сервиса, где используют разливное бочковое масло. Наконец, если машина находится на гарантии, нужно следить, чтобы все прописанные работы выполнялись. Что касается подержанных автомобилей, то для сервиса лучше выбирать станции, которым вы доверяете.}} Как оказалось, действительно фактор доверия к СТО и мастеру является главенствующим для российских автомобилистов при выборе точки обслуживания авто. В реальности почти всегда качество выполненных работ и отношение к клиенту зависит от человеческого фактора. Если приемщик, например, имеет плохое настроение, это может сказаться и на его работе. По наблюдениям социологов, автомобилисты с такой же частотой жалуются на невежливый персонал, как, допустим, на плохо закрученные колеса после процедуры «переобувания».Но в сложное экономическое время комфорт, уют и привычки отходят на второй план, если за это приходится переплачивать. Сейчас обращения на сервис многих клиентов из регулярных превратились в «необходимые». Теперь автовладельцы чаще обращаются только тогда, когда это действительно необходимо – чтобы, например, пройти обязательное ТО или устранить неисправность.{{person_72_Не стоит привязывать прохождение ТО только к пробегу автомобиля или сроку оформления страховки, нужно проходить осмотр регулярно. Ведь в то время, когда автомобиль не двигается, стоит в пробках или просто прогревается в холодную погоду, он также работает. Для поддержания вашего авто в рабочем состоянии стоит регулярно проверять уровень технических жидкостей, в том числе и моторного масла (и уж тем более менять его), проводить диагностику состояния аккумулятора, ошибок двигателя, проверку состояния шин, степень изношенности протектора и пр.}} По мнению специалиста, выбирать лучше тот автосервис, который точно работает с нужной вам маркой, и лучше всего, чтобы эта марка была для СТО приоритетной. В последние годы стало все больше появляться автомобилей (особенно иностранных брендов) для ремонта и обслуживания которых необходимо специальное оборудование. Если автосервис занимается ремонтом любых авто, он должен крупным, масштабным, так как гаражная мастерская просто не может себе позволить приобрести всё необходимое оборудование и инструменты для каждой марки и модели.Немало важно уметь оценивать сервис и визуально. Также стоит пообщаться с мастерами - личный контакт всегда помогает больше узнать о том месте, где они работают. Одним из факторов оценки может послужить состояние техзоны, он поможет легко понять уровень СТО. Никто не ожидает от зоны, в которой производятся ремонтные работы, идеальной чистоты, но хорошие автомеханики вряд ли будут работать среди мусора и непроходимой грязи.{{material_118498}}Отзывы в Интернете также могут помочь выбрать автосервис. Конечно, среди оценок встречается немало негативных, игроков с идеальной репутацией на рынке авторемонтных услуг крайне мало. Поэтому при прочтении отзыва стоит оценивать его суть, а не просто полагаться на вкусовщину автора. Как отмечают специалисты, за мастера сейчас держится маленький процент клиентов. В основном, люди полагаются на доброе имя СТО. Именно поэтому больший процент автомобилистов сейчас предпочитают обращаться все же не в «гаражные» мастерские, а на сервисы полного цикла, где налажена связь с поставщиками автокомпонентов и имеется отдел хранения запчастей. По крайней мере, такая тенденция четко прослеживается в мегаполисах.Наконец, чтобы не стать жертвой некачественно оказанных или вовсе неоказанных услуг стоит делать выбор в пользу проверенных автомастерских или использовать сервисы по подбору СТО. В этом случае велика вероятность того, что среди разнообразия предложений встретится достойная мастерская с грамотными специалистами.
2017-04-20
Автор: Арина Милая
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