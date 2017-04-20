Как выбрать сервис для автомобиля?
Пока авторынок России находится в упадке, дилерам ничего не остается, как сосредотачивать силы на других направлениях, в первую очередь, на сервисе. Однако на этом заработать удается единицам. Сейчас рынок автосервиса находится в упадке еще и потому, что выбрать добросовестную СТО не так просто. Как оказалось, автовладельцы отказываются от прохождения ТО не только лишь в целях экономии. В последнее время автосервисы все чаще обманывают клиентов, это происходит даже во время техобслуживания. Наиболее распространенный из подобных случаев - непредоставление заявленной в итоговом перечне работ услуги. Например, в заказ-наряде может быть указана замена масла, а на деле замена не осуществлялась – недобросовестные работники просто протерли масляный фильтр.
С гарантийными автомобилями дела обстоят проще: автовладелец должен проходить ТО у официального дилера, чтобы не потерять гарантию. Однако этим часто пренебрегают ввиду высоких расценок у официалов на ремонт и обслуживание. Но даже у самых надежных автомобилей случаются крупные поломки в первые годы службы, и тогда уже стоимость ремонта может лечь на плечи хозяина авто. Чтобы не расплачиваться самостоятельно за ремонт гарантийного автомобиля, можно выбрать сертифицированный центр. Это, с одной стороны, дешевле, с другой – безопасно.
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На многих дилерских станциях прописано, что автовладельцы могут обслуживаться в сертифицированных СТО, и тогда гарантия не пропадет. Советую также обращать внимание на то, что прописано в сервисной книжке, и делать только эти работы. Зачастую дилеры предлагают дополнительные ремонтные позиции, но здесь лучше следовать рекомендациям завода. В тоже время не стоит экономить на неизвестных запчастях и пользоваться услугами сервиса, где используют разливное бочковое масло. Наконец, если машина находится на гарантии, нужно следить, чтобы все прописанные работы выполнялись. Что касается подержанных автомобилей, то для сервиса лучше выбирать станции, которым вы доверяете.
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Леонид Васильев, руководитель проекта «Прибыль автосервиса»
Но в сложное экономическое время комфорт, уют и привычки отходят на второй план, если за это приходится переплачивать. Сейчас обращения на сервис многих клиентов из регулярных превратились в «необходимые». Теперь автовладельцы чаще обращаются только тогда, когда это действительно необходимо – чтобы, например, пройти обязательное ТО или устранить неисправность.
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Не стоит привязывать прохождение ТО только к пробегу автомобиля или сроку оформления страховки, нужно проходить осмотр регулярно. Ведь в то время, когда автомобиль не двигается, стоит в пробках или просто прогревается в холодную погоду, он также работает. Для поддержания вашего авто в рабочем состоянии стоит регулярно проверять уровень технических жидкостей, в том числе и моторного масла (и уж тем более менять его), проводить диагностику состояния аккумулятора, ошибок двигателя, проверку состояния шин, степень изношенности протектора и пр.
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Независимый эксперт по подбору автосервисов CarProfi Алексей Цыгалинов
Немало важно уметь оценивать сервис и визуально. Также стоит пообщаться с мастерами - личный контакт всегда помогает больше узнать о том месте, где они работают. Одним из факторов оценки может послужить состояние техзоны, он поможет легко понять уровень СТО. Никто не ожидает от зоны, в которой производятся ремонтные работы, идеальной чистоты, но хорошие автомеханики вряд ли будут работать среди мусора и непроходимой грязи.
Отзывы в Интернете также могут помочь выбрать автосервис. Конечно, среди оценок встречается немало негативных, игроков с идеальной репутацией на рынке авторемонтных услуг крайне мало. Поэтому при прочтении отзыва стоит оценивать его суть, а не просто полагаться на вкусовщину автора. Как отмечают специалисты, за мастера сейчас держится маленький процент клиентов. В основном, люди полагаются на доброе имя СТО. Именно поэтому больший процент автомобилистов сейчас предпочитают обращаться все же не в «гаражные» мастерские, а на сервисы полного цикла, где налажена связь с поставщиками автокомпонентов и имеется отдел хранения запчастей. По крайней мере, такая тенденция четко прослеживается в мегаполисах.
Наконец, чтобы не стать жертвой некачественно оказанных или вовсе неоказанных услуг стоит делать выбор в пользу проверенных автомастерских или использовать сервисы по подбору СТО. В этом случае велика вероятность того, что среди разнообразия предложений встретится достойная мастерская с грамотными специалистами.
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