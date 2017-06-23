23 июня 2017, 20:12

Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?

В программу подготовки города к мероприятиям Чемпионата мира по футболу 2018 года входит строительство 8 объектов транспортной инфраструктуры. Как заявил председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга Сергей Харлашкин, по 3 из них уже запущено автомобильное движение.
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  Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018? Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018? Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018? Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018? Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018? Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
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В конце 2016 года открыт съезд с Центрального участка ЗСД на Васильевский остров. В нынешнем апреле запущено рабочее движение по развязке на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. В мае, в День города торжественно открыт пешеходный мост в створе Яхтенной улицы. Глава КРТИ говорит, что переправа уже пользуется спросом у петербуржцев и по праву стала новой достопримечательностью Северной столицы. «Раньше мы между собой называли строительство моста «народной стройкой», а теперь видим, что и сам мост стал «народным», – добавил Сергей Харлашкин.

Активным ходом сегодня идут строительно-монтажные работы по другим объектам транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира-2018. За исключением станции метрополитена «Новокрестовская», все эти объекты напрямую касаются транспортной доступности Васильевского острова. Например, идет пробивка наб. Макарова - сооружаются эстакады над территорией «Центра маломерного флота» и завода «Алмаз», укрепляются берега, переустраиваются  инженерные коммуникации и устраивается дождевая канализация. Строительная готовность объекта составляет 60-63 %.

Специалисты известной в нашем городе компании «Пилон» строят мост в районе о. Серный (готовность переправы - 38 %). Он  соединит Васильевский остров с Петроградской стороной. Сегодня здесь сооружаются  промежуточные опоры, монтируются металлоконструкции пролётных строений и пилона, переустраиваются инженерные коммуникации и реконструируется Мало-Петровского мост через р. Ждановку.

Ранее мы писали
В Санкт-Петербурге открыли движение по путепроводной развязке на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским ...
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Всем нам, автовладельцам, видно, как реконструируется Тучков мост. Полностью завершены строительно-монтажные работы по I этапу, на низовой стороне моста. В настоящее время рабочие трудятся на стационарных пролётных строениях по II этапу, на верховой стороне моста. Строительная готовность объекта – 61 %. Движение по нему сегодня организовано только в направлении Петроградской стороны. А движение в обе стороны планируется открыть до конца 2017 года.

Нельзя забывать о метро. К Чемпионату будут открыты сразу 2 станции - «Новокрестовская», расположенная вблизи стадиона «Санкт-Петербург», и «ул. Савушкина» («Беговая») в Приморском районе. Сегодня ведётся проходка перегонного 2-путного тоннеля диаметром 10 метров. Уже пройдено 4, 5 км из 5, 1 км тоннеля (87%). Окончание проходки запланировано на грядущий август.

Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб « После окончания Чемпионата мира-2018 станция «Новокрестовская» пустовать точно не будет. Если бы не было моста в створе Яхтенной улицы, были бы вопросы. Пропускная способность моста, равно как и станции «Новокрестовская» – порядка 30 тыс. чел./ час, поэтому большому числу жителей Приморского района будет удобно перейти на Крестовский остров и воспользоваться именно этой станцией метро »
Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб


Фото: Владимир Кузнецов, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СПб

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Евгений
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Первая машина: иномарка или убитый ВАЗ?
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Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
{{material_119159}} В конце 2016 года открыт съезд с Центрального участка ЗСД на Васильевский остров. В нынешнем апреле запущено рабочее движение по развязке на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта. В мае, в День города торжественно открыт пешеходный мост в створе Яхтенной улицы. Глава КРТИ говорит, что переправа уже пользуется спросом у петербуржцев и по праву стала новой достопримечательностью Северной столицы. «Раньше мы между собой называли строительство моста «народной стройкой», а теперь видим, что и сам мост стал «народным», – добавил Сергей Харлашкин.Активным ходом сегодня идут строительно-монтажные работы по другим объектам транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира-2018. За исключением станции метрополитена «Новокрестовская», все эти объекты напрямую касаются транспортной доступности Васильевского острова. Например, идет пробивка наб. Макарова - сооружаются эстакады над территорией «Центра маломерного флота» и завода «Алмаз», укрепляются берега, переустраиваются  инженерные коммуникации и устраивается дождевая канализация. Строительная готовность объекта составляет 60-63 %.Специалисты известной в нашем городе компании «Пилон» строят мост в районе о. Серный (готовность переправы - 38 %). Он  соединит Васильевский остров с Петроградской стороной. Сегодня здесь сооружаются  промежуточные опоры, монтируются металлоконструкции пролётных строений и пилона, переустраиваются инженерные коммуникации и реконструируется Мало-Петровского мост через р. Ждановку. {{material_118999}} Всем нам, автовладельцам, видно, как реконструируется Тучков мост. Полностью завершены строительно-монтажные работы по I этапу, на низовой стороне моста. В настоящее время рабочие трудятся на стационарных пролётных строениях по II этапу, на верховой стороне моста. Строительная готовность объекта – 61 %. Движение по нему сегодня организовано только в направлении Петроградской стороны. А движение в обе стороны планируется открыть до конца 2017 года.Нельзя забывать о метро. К Чемпионату будут открыты сразу 2 станции - «Новокрестовская», расположенная вблизи стадиона «Санкт-Петербург», и «ул. Савушкина» («Беговая») в Приморском районе. Сегодня ведётся проходка перегонного 2-путного тоннеля диаметром 10 метров. Уже пройдено 4, 5 км из 5, 1 км тоннеля (87%). Окончание проходки запланировано на грядущий август.{{person_101_После окончания Чемпионата мира-2018 станция «Новокрестовская» пустовать точно не будет. Если бы не было моста в створе Яхтенной улицы, были бы вопросы. Пропускная способность моста, равно как и станции «Новокрестовская» – порядка 30 тыс. чел./ час, поэтому большому числу жителей Приморского района будет удобно перейти на Крестовский остров и воспользоваться именно этой станцией метро}}
2017-06-23
Автор: Фото: Владимир Кузнецов, Комитет по развитию транспортной инфраструктуры СПб
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