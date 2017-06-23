Какие автотранспортные объекты будут введены к Чемпионату мира-2018?
Активным ходом сегодня идут строительно-монтажные работы по другим объектам транспортной инфраструктуры к Чемпионату мира-2018. За исключением станции метрополитена «Новокрестовская», все эти объекты напрямую касаются транспортной доступности Васильевского острова. Например, идет пробивка наб. Макарова - сооружаются эстакады над территорией «Центра маломерного флота» и завода «Алмаз», укрепляются берега, переустраиваются инженерные коммуникации и устраивается дождевая канализация. Строительная готовность объекта составляет 60-63 %.
Специалисты известной в нашем городе компании «Пилон» строят мост в районе о. Серный (готовность переправы - 38 %). Он соединит Васильевский остров с Петроградской стороной. Сегодня здесь сооружаются промежуточные опоры, монтируются металлоконструкции пролётных строений и пилона, переустраиваются инженерные коммуникации и реконструируется Мало-Петровского мост через р. Ждановку.
Нельзя забывать о метро. К Чемпионату будут открыты сразу 2 станции - «Новокрестовская», расположенная вблизи стадиона «Санкт-Петербург», и «ул. Савушкина» («Беговая») в Приморском районе. Сегодня ведётся проходка перегонного 2-путного тоннеля диаметром 10 метров. Уже пройдено 4, 5 км из 5, 1 км тоннеля (87%). Окончание проходки запланировано на грядущий август.
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После окончания Чемпионата мира-2018 станция «Новокрестовская» пустовать точно не будет. Если бы не было моста в створе Яхтенной улицы, были бы вопросы. Пропускная способность моста, равно как и станции «Новокрестовская» – порядка 30 тыс. чел./ час, поэтому большому числу жителей Приморского района будет удобно перейти на Крестовский остров и воспользоваться именно этой станцией метро
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Сергей Харлашкин, председатель Комитета по развитию транспортной инфраструктуры СПб
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