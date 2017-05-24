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24 мая 2017, 14:39

Какие проблемы с ОСАГО существуют в России?

В России улучшилась ситуация с доступностью полисов ОСАГО. В большинстве регионов исчезли очереди за полисами благодаря внедрению онлайн-оформления договоров. Тем не менее, остаются проблемы навязывания дополнительных услуг, некорректного расчета скидки за безаварийную езду и сложности при оформлении полисов через Интернет.
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По итогам мониторинга ОФН рынка автострахования, выяснилось, что из 164 автовладельцев, принявших участие в опросе, более половины (54%) заявили об отсутствии каких-либо проблем при оформлении договора ОСАГО. Остальные признались, что сталкивались с проблемами при оформлении договоров в точках продаж: 38% автовладельцев сказали, что представитель страховщика не информировал их о скидке за безаварийную езду (КБМ), либо сообщал об этом только после того, как клиент сам напоминал, что имеет право на скидку. 19% автовладельцев заявили о навязывании дополнительных услуг, 6% автовладельцев рассказали об отказе в оформлении полиса ОСАГО в точке продаж под другими предлогами.

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Проблемы очередей при заключении договоров, в центры урегулирования убытков, а также затягивания продаж остаются в отдельных регионах. Подобные случаи были зафиксированы, в частности, в Камчатском крае, Республике Тыва, Республике Дагестан, Ульяновской области.

Также мониторинг показал, что оформить договор в электронном виде часто оказывается невозможно из-за технических проблем и прочих ошибок на сайтах страховщиков. Среди автовладельцев, участвовавших в мониторинге ОНФ, лишь 16% заявили, что оформили полисы онлайн, остальные заключали договор в точках продаж. Активисты самостоятельно проверили возможность заключения электронных договоров ОСАГО, протестировав сайты 25 крупнейших страховщиков. Всего было проведено 130 тестирований в разных регионах, и в 59% случаев были отмечены проблемы и сложности при заполнении регистрационных форм и анкет-заявлений.

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Какие проблемы с ОСАГО существуют в России?
По итогам мониторинга ОФН рынка автострахования, выяснилось, что из 164 автовладельцев, принявших участие в опросе, более половины (54%) заявили об отсутствии каких-либо проблем при оформлении договора ОСАГО. Остальные признались, что сталкивались с проблемами при оформлении договоров в точках продаж: 38% автовладельцев сказали, что представитель страховщика не информировал их о скидке за безаварийную езду (КБМ), либо сообщал об этом только после того, как клиент сам напоминал, что имеет право на скидку. 19% автовладельцев заявили о навязывании дополнительных услуг, 6% автовладельцев рассказали об отказе в оформлении полиса ОСАГО в точке продаж под другими предлогами.{{material_117658}} Проблемы очередей при заключении договоров, в центры урегулирования убытков, а также затягивания продаж остаются в отдельных регионах. Подобные случаи были зафиксированы, в частности, в Камчатском крае, Республике Тыва, Республике Дагестан, Ульяновской области. Также мониторинг показал, что оформить договор в электронном виде часто оказывается невозможно из-за технических проблем и прочих ошибок на сайтах страховщиков. Среди автовладельцев, участвовавших в мониторинге ОНФ, лишь 16% заявили, что оформили полисы онлайн, остальные заключали договор в точках продаж. Активисты самостоятельно проверили возможность заключения электронных договоров ОСАГО, протестировав сайты 25 крупнейших страховщиков. Всего было проведено 130 тестирований в разных регионах, и в 59% случаев были отмечены проблемы и сложности при заполнении регистрационных форм и анкет-заявлений.
2017-05-24
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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