26 июня 2017, 10:01

Калининградских военных проверили на предмет управления автотехникой

Комплекс занятий по вождению боевых машин с военными водителями проведен опытными инструкторами на одном из полигонов Калининградской области. Об этом информирует пресс-служба российского Минобороны.
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Сообщается, что на практических занятиях отрабатывались наиболее важные элементы, среди них - подготовка экипажей и машин к движению, действия у машин, одновременное трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции в движении.

Военнослужащие отработали прием и передачу сигналов по управлению колонной на месте и в движении, движение по дорогам и колонным путям, действия при налете авиации, а также преодоление зараженных участков местности. Сразу 4 вида препятствий пришлось преодолевать на грузовиках «Урал» минометчикам. Это - габаритный коридор, габаритный дворик и тупиковая эстакада, габаритная восьмерка.

В общей сложности в учениях по вождению боевых машин на танкодроме было задействовано 30 единиц боевой, специальной и автомобильной техники.

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Калининградских военных проверили на предмет управления автотехникой
Сообщается, что на практических занятиях отрабатывались наиболее важные элементы, среди них - подготовка экипажей и машин к движению, действия у машин, одновременное трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции в движении.Военнослужащие отработали прием и передачу сигналов по управлению колонной на месте и в движении, движение по дорогам и колонным путям, действия при налете авиации, а также преодоление зараженных участков местности. Сразу 4 вида препятствий пришлось преодолевать на грузовиках «Урал» минометчикам. Это - габаритный коридор, габаритный дворик и тупиковая эстакада, габаритная восьмерка.В общей сложности в учениях по вождению боевых машин на танкодроме было задействовано 30 единиц боевой, специальной и автомобильной техники.
2017-06-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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