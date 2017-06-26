Калининградских военных проверили на предмет управления автотехникой
Сообщается, что на практических занятиях отрабатывались наиболее важные элементы, среди них - подготовка экипажей и машин к движению, действия у машин, одновременное трогание машин с места, увеличение скорости и дистанции в движении.
Военнослужащие отработали прием и передачу сигналов по управлению колонной на месте и в движении, движение по дорогам и колонным путям, действия при налете авиации, а также преодоление зараженных участков местности. Сразу 4 вида препятствий пришлось преодолевать на грузовиках «Урал» минометчикам. Это - габаритный коридор, габаритный дворик и тупиковая эстакада, габаритная восьмерка.
В общей сложности в учениях по вождению боевых машин на танкодроме было задействовано 30 единиц боевой, специальной и автомобильной техники.
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