13 июля 2017, 18:40

КАМАЗ и Daimler вместе построят новый завод

Российский автомобильный гигант КАМАЗ и немецкий производитель Daimler заключили соглашение о совместном проекте строительства завода в Набережных Челнах. Об этом стало известно на выставке «Иннопром-2017».
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Приблизительная стоимость проекта будет составлять не менее 100 млрд рублей, которые оба производителя инвестируют до 2022 года. В эксплуатацию завод должен быть введен не позднее I квартала 2019 года. Предприятие будет состоять из 4 основных цехов - окраски, сварки, логистики и энергоцентра. А общая площадь здания будет равна 67,9 тыс. кв.м.

Объединение усилий позволит российскому автопроизводителю обновить свой модельный ряд. Речь идет не только о выпуске новых кабин грузового транспорта, но и о разработке линейки современных двигателей. Также в планах модернизировать основной сборочный конвейер.

Новый завод должен выпускать не менее 55 тыс. кабин в год, 7 тыс. из которых предназначены для совместного предприятия КАМАЗ и Daimler. Руководство компании планирует подать заявку на заключение инвестиционного договора до конца августа.

Новости KamAZ, Даймлер

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Комментарии
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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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КАМАЗ и Daimler вместе построят новый завод
{{material_119649}}Приблизительная стоимость проекта будет составлять не менее 100 млрд рублей, которые оба производителя инвестируют до 2022 года. В эксплуатацию завод должен быть введен не позднее I квартала 2019 года. Предприятие будет состоять из 4 основных цехов - окраски, сварки, логистики и энергоцентра. А общая площадь здания будет равна 67,9 тыс. кв.м.Объединение усилий позволит российскому автопроизводителю обновить свой модельный ряд. Речь идет не только о выпуске новых кабин грузового транспорта, но и о разработке линейки современных двигателей. Также в планах модернизировать основной сборочный конвейер.Новый завод должен выпускать не менее 55 тыс. кабин в год, 7 тыс. из которых предназначены для совместного предприятия КАМАЗ и Daimler. Руководство компании планирует подать заявку на заключение инвестиционного договора до конца августа.
2017-07-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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