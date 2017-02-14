14 февраля 2017, 15:40

«КАМАЗ» испытал электробус на дороге

Первые испытания электрического автобуса провели на территории Москвы и Санкт-Петербурга, однако в будущем планируется испытать электробусы в других российских регионах.
Как рассказал генеральный конструктор компании Андрей Савинков, разработчики электробуса планируют показать, что транспортное средство является полностью безопасным и соответствует всем стандартам качества.
 
Во время тестовых поездок в Москве и Петербурге электробус КАМАЗ проехал 12 000 км. Разрабатывался электробус совместно с компанией Drive Electro, тестовую эксплуатацию начали проводить в Сколково, только после этого электробусы отправили в Москву.
 
В перспективе на электробусах планируется установить станции ультрабыстрой зарядки, которая поможет заряжать аккумулятор за 5 мин. Первый электробус с такой станцией появится в Сколково уже в феврале.

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Проблемы с электрикой
Проблемы с электроникой начались после капитального ремонта двигателя, пришлось добираться на СТО не своим ходом. После не долгой разборки сразу же усттанили причину.
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«КАМАЗ» испытал электробус на дороге
Как рассказал генеральный конструктор компании Андрей Савинков, разработчики электробуса планируют показать, что транспортное средство является полностью безопасным и соответствует всем стандартам качества. Во время тестовых поездок в Москве и Петербурге электробус КАМАЗ проехал 12 000 км. Разрабатывался электробус совместно с компанией Drive Electro, тестовую эксплуатацию начали проводить в Сколково, только после этого электробусы отправили в Москву. В перспективе на электробусах планируется установить станции ультрабыстрой зарядки, которая поможет заряжать аккумулятор за 5 мин. Первый электробус с такой станцией появится в Сколково уже в феврале.
2017-02-14
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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