«КАМАЗ» испытал электробус на дороге

Первые испытания электрического автобуса провели на территории Москвы и Санкт-Петербурга, однако в будущем планируется испытать электробусы в других российских регионах.
Как рассказал генеральный конструктор компании Андрей Савинков, разработчики электробуса планируют показать, что транспортное средство является полностью безопасным и соответствует всем стандартам качества.
Во время тестовых поездок в Москве и Петербурге электробус КАМАЗ проехал 12 000 км. Разрабатывался электробус совместно с компанией Drive Electro, тестовую эксплуатацию начали проводить в Сколково, только после этого электробусы отправили в Москву.
В перспективе на электробусах планируется установить станции ультрабыстрой зарядки, которая поможет заряжать аккумулятор за 5 мин. Первый электробус с такой станцией появится в Сколково уже в феврале.
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Как рассказал генеральный конструктор компании Андрей Савинков, разработчики электробуса планируют показать, что транспортное средство является полностью безопасным и соответствует всем стандартам качества. Во время тестовых поездок в Москве и Петербурге электробус КАМАЗ проехал 12 000 км. Разрабатывался электробус совместно с компанией Drive Electro, тестовую эксплуатацию начали проводить в Сколково, только после этого электробусы отправили в Москву. В перспективе на электробусах планируется установить станции ультрабыстрой зарядки, которая поможет заряжать аккумулятор за 5 мин. Первый электробус с такой станцией появится в Сколково уже в феврале.
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