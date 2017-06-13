13 июня 2017, 13:38

«КамАЗ» нарастил производство в мае

По итогам прошлого месяца ПАО «КамАЗ» продолжил выполнение текущего плана. Камский автозавод изготовил в мае 2 881 машкомплект, тогда как в 2016-м этот показатель составлял 2 685 штук.
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Всего с начала года предприятие выпустило 13 313 единиц  против 10 566 шт. годом ранее. Завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» за отчетный период изготовили и поставили на главный сборочный конвейер «КамАЗа» и другим своим потребителям 2 877 двигателей и силовых агрегатов. С начала года они произвели более 14,3 тыс. моторов для автомобилей и другой техники.

В мае запчастей реализовано на сумму более 1,8 млрд рублей, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 5 месяцев года – на 9,68 млрд рублей (5,48 млрд в мае 2016-го). Продукции диверсификации в прошедшем месяце выпущено на сумму более 674 млн рублей, а всего с начала года – на 2,8 млрд рублей.

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Отзывы по теме
Форум КамАЗ 6460-63
Камаз 6460 проблема с головками постоянно лопают . Ремонтируют по гарантии но проблема то так и не понятна .При пробеге в 70 000 т уже поменяли 17 головок
Сергей
большие обороты. глохнет
При запуске двигателя- набирает большие обороты (3500 ) и глохнет
Камаз6460
Оформить карту для тахографа в Твери
| Проверяют щас наличие карты мастерской? Кто сталиквался? Вообще транспортники должны проверять раз в три года. Карта мастерской нужна для блокировки карт водителя, ну и для выгрузки все информации из тахографа.
lavazza23
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«КамАЗ» нарастил производство в мае
Всего с начала года предприятие выпустило 13 313 единиц  против 10 566 шт. годом ранее. Завод двигателей и СП «КАММИНЗ КАМА» за отчетный период изготовили и поставили на главный сборочный конвейер «КамАЗа» и другим своим потребителям 2 877 двигателей и силовых агрегатов. С начала года они произвели более 14,3 тыс. моторов для автомобилей и другой техники.В мае запчастей реализовано на сумму более 1,8 млрд рублей, что в 2 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За 5 месяцев года – на 9,68 млрд рублей (5,48 млрд в мае 2016-го). Продукции диверсификации в прошедшем месяце выпущено на сумму более 674 млн рублей, а всего с начала года – на 2,8 млрд рублей.
2017-06-13
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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